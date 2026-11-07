Cricket

IND vs NZ: दोन सिक्स अन् रोहित शर्माने मोडीत काढला शाहिद आफ्रिदीचा विक्रम! या खास यादीत 'हिटमॅन' नंबर-१

Rohit Sharma Breaks Afridi's Record for Most ODI Sixes vs NZ: भारताने न्यूझीलंडविरुद्ध दुसऱ्या वनडे सामन्यात विजय मिळवला आहे. या सामन्यात रोहित शर्माने दोन षटकार मारले. त्यामुळे शाहिद आफ्रिदीचा विक्रम मोडला आहे.
Rohit Sharma Record | New Zealand vs India 2nd ODI

Rohit Sharma Record | New Zealand vs India 2nd ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

New Zealand vs India 2nd ODI: भारत आणि न्यूझीलंड संघात दुसरा वनडे सामना शनिवारी (७ नोव्हेंबर) वेलिंग्टनला पार पडला. या सामन्यात बराचवेळ पावसाचा व्यत्यय आल्याने भारताने डकवर्थ लुईस नियमानुसार ४ धावांनी विजय मिळवला.

या सामन्यात रोहित शर्माने (Rohit Sharma) छोटेखानी खेळी केली असली, तरी मोठा विक्रम केला आहे. त्याने पाकिस्तानच्या शाहिद आफ्रिदीला (Shahid Afridi) मागे टाकले आहे.

Rohit Sharma Record | New Zealand vs India 2nd ODI
IND vs NZ 2nd ODI Live : आयना का बायना, जिंकल्याशिवाय जाईना... भारताचा नाट्यमय विजय, पावसाने वाचवले; मालिकेत आघाडी, कोण ठरला मॅच विनर?
Loading content, please wait...
Cricket
Rohit Sharma
Cricket News in Marathi
india vs new zealand
cricket news today
New Zealand Cricket Team
ODI cricket records