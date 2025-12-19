Rohit Sharma : रोहितसोबत 'डबल गेम'! BCCI ने विजय हजारे ट्रॉफीत खेळण्याची केलीय सक्ती; मुंबई संघाने डावलले, संभाव्य यादीत नाव नाही

Vijay Hazare Trophy Mumbai squad explained : राष्ट्रीय कर्तव्यावर नसताना भारतीय खेळाडूंना देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये खेळण्याची सक्ती बीसीसीआयने केली आहे. त्यामुळेच रोहित शर्मा ( Rohit Sharma) व विराट कोहली ( Virat Kohli) हे दिग्गज विजय हजारे ट्रॉफीत खेळण्यासाठी तयार होते. विराट व रिषभ पंतची दिल्लीच्या संभाव्य संघात निवडही झाली, परंतु मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने ( MCA) जाहीर केलेल्या संभाव्य संघात रोहितला डावलले गेले. त्यामुळे आता वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे..भारताचा माजी कर्णधार रोहितचे विजय हजारे ट्रॉफीसाठी निवडल्या गेलेल्या मुंबई प्राथमिक संघात नाव नाही. रोहितसह ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव, सलामीवीर यशस्वी जैस्वाल व अष्टपैलू शिवम दुबे यांचाही प्राथमिक संघात समावेश नाही. सूर्यकुमार व शिवम यांचे नाव नसल्याचे समर्थन करण्यासारखे आहे. हे दोघं ट्वेंटी-२० संघाचे सदस्य आहेत आणि आगामी वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी त्यांची तंदुरुस्ती महत्त्वाची आहे. तेच यशस्वी नुकताच आजारी पडला होता आणि त्यामुळे त्याला विश्रांती मिळायला हवी. वरील सर्व खेळाडूंना त्यांच्या उपलब्धतेनुसार कधीही संघात स्थान मिळू शकते..IND U19 vs SL U19 SF Live: भारत-श्रीलंका सामना रद्द झाल्यास कोण जाईल फायनलला? बांगलादेशकडून पाकिस्तानचा करेक्ट कार्यक्रम.रोहितला संघातून वगळण्याबाबत MCA चे मौनमुंबईच्या वरिष्ठ निवड समितीचे अध्यक्ष संजय पाटील यांनी स्पष्ट केले की, जेव्हा भारतीय खेळाडूंची उपलब्धता अनिश्चित असते तेव्हा तरुणांना संधीपासून वंचित ठेवता कामा नये, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण, रोहितने त्याच्या अनुपलब्धतेबद्दल कळवले आहे की नाही, हे पाटील यांनी सांगितले नाही. रोहितने ६ डिसेंबर रोजी भारतासाठी शेवटचा सामना खेळला होता. "भारताचे हे सर्व खेळाडू उपलब्ध असतील तेव्हा त्यांना मुंबई संघात स्थान देण्यात येईल. जर ते उपलब्ध नसतील तर त्यांची निवड करून एखाद्या तरुण खेळाडूला संघातील स्थानापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही," असे पाटील यांनी टाईम्स ऑफ इंडियाला सांगितले ..निवड बैठकीला माजी भारतीय कर्णधार दिलीप वेंगसरकर देखील उपस्थित होते, जे सध्या एमसीएचे सल्लागार म्हणून काम करत आहेत. २४ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये मुंबईचे नेतृत्व शार्दुल ठाकूर करेल..Video Viral : फिल ह्यूजचा जीव गेला, तसाच चेंडू Ben Stokes च्या मानेवर आदळला; क्षणभर काळजाचा ठोका चुकला, मिचेल स्टार्क धावला... .जैस्वाल आजारी, रहाणेला विश्रांतीयशस्वी जैस्वालची अनुपस्थिती त्याच्या वैद्यकीय समस्येमुळे आहे. राजस्थानविरुद्धच्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी सामन्यानंतर मुंबईच्या गॅस्ट्रोएन्टेरिटिसमुळे त्याला पुण्यातील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्याला डिस्चार्ज मिळाला आहे आणि वैद्यकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर जैस्वालचा संघात समावेश केला जाईल, असे MCA ने स्पष्ट केले.दरम्यान, अजिंक्य रहाणेने हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे सुरुवातीच्या लीग सामन्यांसाठी विश्रांती देण्याची विनंती केली होती आणि तो नंतर संघात सामील होण्याची अपेक्षा आहे. मुंबईला एलिट ग्रुप सी मध्ये स्थान देण्यात आले आहे आणि २४ डिसेंबर ते ८ जानेवारी दरम्यान जयपूर येथे त्यांचे गट सामने खेळतील. या संघात सलामीवीर इशान मुलचंदानीला पहिल्यांदाच स्थान देण्यात आले आहे, सर्फराज खान आणि त्याचा धाकटा भाऊ मुशीर खान दोघांनाही स्थान देण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.