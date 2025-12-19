Cricket

Rohit Sharma : रोहितसोबत 'डबल गेम'! BCCI ने विजय हजारे ट्रॉफीत खेळण्याची केलीय सक्ती; मुंबई संघाने डावलले, संभाव्य यादीत नाव नाही

Mumbai selectors decision Rohit Sharma : रोहित शर्मासोबत बीसीसीआय आणि मुंबई क्रिकेट संघटनेचा ‘डबल गेम’ सुरू असल्याची चर्चा क्रिकेट वर्तुळात रंगली आहे.
ROHIT SHARMA
ROHIT SHARMA esakal
Swadesh Ghanekar
Updated on

Vijay Hazare Trophy Mumbai squad explained : राष्ट्रीय कर्तव्यावर नसताना भारतीय खेळाडूंना देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये खेळण्याची सक्ती बीसीसीआयने केली आहे. त्यामुळेच रोहित शर्मा ( Rohit Sharma) व विराट कोहली ( Virat Kohli) हे दिग्गज विजय हजारे ट्रॉफीत खेळण्यासाठी तयार होते. विराट व रिषभ पंतची दिल्लीच्या संभाव्य संघात निवडही झाली, परंतु मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने ( MCA) जाहीर केलेल्या संभाव्य संघात रोहितला डावलले गेले. त्यामुळे आता वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
sports
Mumbai
Cricket News
BCCI
Virat kohli
Cricket News in Marathi
mumbai cricket
Vijay Hazare Trophy
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com