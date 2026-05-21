... तर रोहित शर्मासाठी बंद होणार World Cup 2027 चे दरवाजे? BCCI ला सतावतेय 'ही' चिंता

Rohit Sharma Marathi News: मंगळवारी (१९ मे) बीसीसीआयने अफगाणिस्तानविरुद्ध होणाऱ्या आगामी कसोटी आणि वनजे मालिकेसाठी भारतीय संघाची (Team India) घोषणा केली. मंगळवारी निवड समितीच्या बैठकीत वनडे वर्ल्ड कप २०२७ (World Cup 2027) स्पर्धेला लक्षात घेऊनही काही निर्णय घेण्यात आले आहे. वनडे संघात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) यांचीही निवड झाली आहे. मात्र रोहितच्या फिटनेसवर (Fitness) सध्या प्रश्नचिन्ह आहे. पण आता अशीही माहिती समोर येत आहे की बीसीसीआयला (BCCI) रोहित वनडे वर्ल्ड कप २०२७ स्पर्धेपर्यंत फिट असेल की नाही, याबाबत शंका आहे. .India ODI Schedule Till 2027 World Cup: विराट, रोहित शर्माचा जबरदस्त फॉर्म; २०२७ च्या वर्ल्ड कपपर्यंत किती सामने खेळणार पाहा....दरम्यान अफगाणिस्तानविरुद्ध वनडेत खेळण्यापूर्वी रोहित शर्मा आणि हार्दिक पांड्या यांना फिटनेस सिद्ध करावा लागणार आहे. हे दोघेही आयपीएल २०२६ दरम्यान दुखापतीमुळे काही सामन्यांना मुकले आहेत. रोहितला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली होती, तर हार्दिकला पाठीच्या दुखापतीचा त्रास आहे. बीसीसीआयला हार्दिक पूर्ण १० षटके गोलंदाजी करू शकतो की नाही? याची चिंता आहे. पण यापेक्षाही रोहित शर्मा २०२७ वर्ल्ड कपपर्यंत पूर्ण फिट राहणार का, ही चिंता अधिक आहे..टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार सुत्रांनी सांगितले की रोहित दुखापतग्रस्त असताना बीसीसीआयच्या बंगळुरूमध्ये सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये त्या तीन आठवड्यात आला नव्हता. त्याने त्याचे वजन कमी केले आहे, पण खेळाला आवश्यक असलेल्या उच्च दर्जाच्या खेळाचा लोड त्याचे शरीर पेलू शकते का, ही सध्या चिंता आहे. त्याला ५० षटके क्षेत्ररक्षण करावे लागणार आहे. आयपीएलप्रमाणे वनडे क्रिकेटमध्ये इम्पॅक्ट प्लेअरचा पर्याय नाही. तुम्ही जेव्हा चाळीशीच्या जवळ असता, तेव्हा दुखापतीतून सावरण्यासाठी शरीर वेळ घेते.'.निवड समिती आणि संघव्यवस्थापन पर्यायी सलामीवीरांना गरज पडल्यास तयार करण्यास तयार आहेत. सुत्राने सांगितले की 'वर्ल्डकपपूर्वी खूप वनडे सामने नाहीत. यशस्वी जैस्वालला खूप सामने खेळायाला मिळालेले नाहीत. ईशान किशनला निवडण्यात आले आहे, त्यामुळे तो सलामीलाही खेळू शकतो. पण जर रोहित वर्ल्ड कपमध्ये खेळू शकला नाही आणि शुभमन गिल किंवा जैस्वालपैकी कोणी दुखापतग्रस्त झाले, तर दुसऱ्या सलामीवीराला तयार ठेवावे लागेल.'.World Cup 2027 खेळण्यासाठी चुरस वाढली! १० जागांसाठी मोठमोठ्या संघांमध्येही मारामारी.याशिवाय बीसीसीआय आणि संघव्यवस्थापन विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांचा वनडेच्या दृष्टीने वेगवेगळा विचार करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. कारण सध्या विराटचा फिटनेस आणि फॉर्म हा भारतातील इतर बऱ्याच क्रिकेटपटूंपेक्षा चांगला आहे. त्यामुळे विराट आणि रोहित यांना एकत्र गणले जाऊ शकत नाही. बीसीसीआयच्या मेडिकल टीमसोबतच सल्लामसलत केल्यानंतरही रोहितबाबत ठाम निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असंही सुत्राने सांगितले.वनडे वर्ल्ड कप २०२७ स्पर्धा पुढच्यावर्षी ऑक्टोबर - नोव्हेंबर महिन्यात दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया येथे होणार आहे.