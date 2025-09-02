Cricket

Rohit Sharma खूपच बदलला, तब्बल २० किलो वजन केलं कमी; Photo पाहून चाहत्यांनीही केलंय कौतुक

Rohit Sharma Fitness Viral Video: रोहित शर्मा वनडे क्रिकेटमध्ये सक्रिय असून, ऑक्टोबरमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळण्याची शक्यता आहे. त्याने ब्राँको टेस्ट उत्तीर्ण केली असून, वजन कमी केल्याचे व्हायरल व्हिडिओत दिसत आहे.
Rohit Sharma
Rohit SharmaSakal
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • रोहित शर्माने आंतरराष्ट्रीय टी२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असून, वनडे क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहे.

  • बंगळुरूतील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये ब्राँको टेस्ट उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

  • त्याने २० किलो वजन कमी केले असल्याचे समोर आले आहे.

Cricket
Rohit Sharma
Cricket News
Weight Loss
Cricket News in Marathi
Team India
weight loss news
physical fitness
Cricket Viral Video
cricket news today
ODI cricket
Rohit Sharma ODI World Cup 2027
BCCI fitness policies
Rohit Sharma fitness transformation

