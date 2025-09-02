Rohit Sharma खूपच बदलला, तब्बल २० किलो वजन केलं कमी; Photo पाहून चाहत्यांनीही केलंय कौतुक

रोहित शर्माने आंतरराष्ट्रीय टी२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असून, वनडे क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहे. बंगळुरूतील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये ब्राँको टेस्ट उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्याने २० किलो वजन कमी केले असल्याचे समोर आले आहे..भारताचा वनडे कर्णधार रोहित शर्माचा फिटनेस नेहमीच चर्चेचा विषय ठरला आहे. आता पुन्हा अशाच कारनामुळे तो चर्चेचा विषय ठरला आहे. एकिकडे ३८ वर्षीय रोहित शर्माच्या भविष्यावर प्रश्न उपस्थित होत असतानाच तो मात्र खेळण्याच्या दृष्टीने सर्व प्रयत्न करताना दिसत आहे. नुकताच त्याच्या एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्याची मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे..Rohit Sharma कर्णधार म्हणून कसा आहे? राहुल द्रविडने स्पष्टच सांगितले; म्हणाला, 'मला नेहमीच जाणवलं तो...'.रोहित शर्माने आंतरराष्ट्रीय टी२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. तो केवळ वनडे क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहे. आता तो ऑक्टोबरमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वनडे मालिका खेळाताना दिसू शकतो. दरम्यान, त्यापूर्वी रोहित शर्मा आणि काही भारतीय खेळाडू बंगळुरूतील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये उपस्थित होते. यावेळी त्यांची ब्राँको टेस्ट घेण्यात आली होती. त्यात रोहित उत्तीर्ण झाला आहे. बीसीसीआयने काही दिवसांपूर्वीच खेळाडूंसाठी ब्रँको टेस्ट अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे काही भारतीय खेळाडू बंगळुरूमध्ये उपस्थित होते..दरम्यान, ही टेस्ट यशस्वी पूर्ण केल्यानंतर रोहित मुंबईला परत येत असतानाचा त्याच्या विमानतळावरील व्हिडिओ व्हायरल झाला. या व्हिडिओमध्ये रोहितने वजन कमी केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. तो स्लीम झाल्याचे दिसत आहे. मिडिया रिपोर्ट्सनुसार त्याने तब्बल २० किलो वजन कमी केलं आहे. रोहितने गेल्या काही दिवसात बरीच मेहनत घेतली आहे. रोहितने भारताचा माजी प्रशिक्षक अभिषेक नायरसोबतही काम केले आहे..मध्यंतरी जे रिपोर्ट समोर आले होते, त्यानुसार रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांना भारताच्या वनडे संघात स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी देशांतर्गत क्रिकेटमधील विजय हजारे ट्रॉफी खेळण्यास सांगितली आहे. तसेच ते भारत अ संघाकडूनही खेळू शकतात. पण याबाबत कोणीही अधिकृत भाष्य केलेलं नाही. हे दोघेही ऑक्टोबरमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वनडे मालिकेत खेळणार का हे पाहावे लागणार आहे..कसोटीतून निवृत्ती का घेतली? Rohit Sharma अनावधानाने सत्य बोलून गेला; काय म्हणाला वाचा.FAQsरोहित शर्मा कसोटी आणि टी२० क्रिकेटमधून निवृत्त झाला आहे का?(Has Rohit Sharma retired from Tests and T20s?)➤ होय, रोहित शर्मा कसोटी आणि टी२० क्रिकेटमधून निवृत्त झाला असून तो केवळ वनडे खेळतो.रोहित शर्माने किती किलो वजन कमी केले आहे?(How much weight has Rohit Sharma lost?)➤ रोहित शर्माने तब्बल २० किलो वजन कमी केले आहे.रोहित शर्माचा व्हिडिओ कुठे व्हायरल झाला?(Where did Rohit Sharma’s viral video appear?)➤ मुंबई विमानतळावर परतताना त्याचा स्लीम लूक असलेला व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.रोहित शर्मा कोणासोबत फिटनेससाठी काम करत आहे?(Who is helping Rohit Sharma in fitness training?)➤ रोहित शर्मा भारताचा माजी प्रशिक्षक अभिषेक नायरसोबत काम करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.