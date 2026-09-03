रोहित शर्माचे भवितव्य ते अजित आगरकरांची गैरहजेरी... BCCI च्या Meeting मध्ये नेमकं काय घडलं?

BCCI Meeting Updates Marathi News: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (BCCI) एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक आज मुंबईत झाली. या बैठकीसाठी भारतीय संघाचे कर्णधार शुभमन गिल आणि श्रेयस अय्यर, बीसीसीआयचे पदाधिकारी, मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर यांचा सहभाग असल्याचे अपेक्षित होते. परंतु, अजित आगरकर या बैठकीसाठी उपस्थित नव्हते हा चर्चेचा मुद्दा राहिला. पण बाकी सर्व महत्त्वाच्या व्यक्ती बैठकीसाठी उपस्थित होत्या. खरंतर काही दिवसांपूर्वीच अशी चर्चा होती की या बैठकीत अजित आगरकर (Ajit Agarkar) यांच्या कार्यकाळाबद्दल चर्चा होईल. परंतु, तशी कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे बीसीसीआयचे सचिव देवाजित सैकिया यांनी सांगितले. आगरकर त्यांच्या वैयक्तिक कारणामुळे या बैठकीसाठी उपस्थित नसल्याचे समजत आहे..BCCI Meeting: रोहित शर्मा स्वतः निवृत्ती घेणार की..? मुंबईच्या ऑफिसमध्ये खलबतं; गंभीर, आगरकरसह गिल, अय्यरची बैठक; Video .दरम्यान, या बैठकीत रोहित शर्माच्या (Rohit Sharma) भविष्याबाबतही चर्चा होईल, असं स्पष्ट करण्यात आले होते. त्याबाबतही आता असे स्पष्ट झाले आहे की सैकिया यांनी रोहितचे कौतुक केले असून येत्या काळात तरी तो लगेचच निवृत्ती घेण्याची शक्यता कमी असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. या बैठकीत पुढील वर्षी होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धेसंदर्भात, तसेच भविष्यातील दौरा आणि स्पर्धेबाबत चर्चा अपेक्षित असताना जून-जुलै महिन्यातील इंग्लंड दौऱ्यात मर्यादित षटकांच्या मालिकांमध्ये आलेले अपयश याचेही विश्लेषण केले गेल्याचे समजत आहे..या बैठकीनंतर सैकिया यांनी मीडियाला उत्तर देताना सांगितले की 'खेळाडूंना खूप सामने खेळावे लागत असल्याने दुखापती होत आहेत. त्यांच्या वेळापत्रक लक्षात घेता इंग्लंडमध्ये वनडे सामन्यांसाठी १५ जणांचा संघ गेलेला, त्यापैकी ३-४ खेळाडू जखमी झाले, त्याआधी दोन महिने आयपीएल झाली होती. त्यामुळे खेळाडूंच्या फिटनेसवर परिणाम होतो.'सध्या एफटीपी (FTP) नियमांनुसार अशा प्रकारची परिस्थिती टाळण्यासाठी आम्ही काही मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करत आहोत. एखादा खेळाडू कसा खेळू शकतो, यासाठी आमच्याकडे एक नियमावली आहे. अशा प्रकारची स्थिती टाळण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्यासाठी आम्ही कर्णधार आणि प्रशिक्षकांकडून अभिप्राय घेत आहोत.''सेना देशांमधील (दक्षिण आफ्रिका, इंग्लड, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया) कोणत्याही मोठ्या मालिकेपूर्वी खेळाडूंना योग्य विश्रांती, वातावरणाशी जुळवून घेणे किंवा काही सराव सामने मिळतील याची आम्ही खात्री करू.'.खरंतर गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने खेळाडूंच्या दुखापतीने भारतीय संघ त्रस्त आहे. हार्दिक पांड्या आयपीएलनंतर खेळलेला नाही, नितीश कुमार रेड्डीही बऱ्याच सामन्यांसाठी उपलब्ध नव्हता. साई सुदर्शन, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा असे खेळाडूही गेल्या काही दिवसात दुखापतग्रस्त होते.रोहितचे कौतुकसैकिया यांनी असंही सांगितलं की या बैठकीचा संपूर्ण भर भारतीय संघाच्या आयर्लंड, इंग्लंड आणि श्रीलंका येथील कामगिरीवर, तसेच भविष्यातील स्पर्धांवर होता. रोहित शर्माचे कौतुक करताना ते म्हणाले, 'तो खूप चांगला खेळत आहे. तुम्हाला आणखी काय हवे आहे. तो आत्ता जो शेवटचा सामना खेळला, त्यात त्याने १३०-१४० धावांची खेळी केली होती. मग शंका का आहे? मला शंका घेणाऱ्यांना कोणतेही आयते कोलीत द्यायचे नाही.'.व्हीव्हीएस लक्ष्मणची नवी जबाबदारीबीसीसीआयचे सेंटर ऑफ एक्सलन्सचे प्रमुख व्हीव्हीएस लक्ष्मण आगामी आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय पुरुष संघाचा प्रशिक्षक असणार आहे. त्याच्यासह कोचिंग स्टाफमध्ये सुनील जोशी, हृषीकेश कानिटकर आणि सुभदीप घोष असणार आहेत. ही स्पर्धा सप्टेंबरच्या अखेरीस सुरू होईल. या स्पर्धेवेळी भारतीय क्रिकेट संघाला वेस्ट इंडिजविरुद्धही सामने खेळायचे असल्याने नियमित प्रशिक्षक गौतम गंभीर या सामन्यांमध्ये व्यस्त असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.