IPL 2026: रोहित शर्मा पंजाबविरुद्ध खेळणार नाही, पण मग मुंबई इंडियन्ससाठी ओपनिंग करणार कोण? या खेळाडूंचा पर्याय

Mumbai Indians Marathi News: पाचवेळचे आयपीएल विजेते मुंबई इंडियन्ससमोर सध्या मोठा पेच आहे. आयपीएल २०२६ स्पर्धेत मुंबई इंडियन्सने पहिल्या ४ सामन्यांमधील एकच सामना जिंकला आहे. त्यांनी गेले सलग तीन सामने पराभूत झाले आहेत. त्यातच त्यांचा सर्वात अनुभवी खेळाडू रोहित शर्मा दुखापतग्रस्त (Rohit Sharma Injury) झाला आहे. मुंबई इंडियन्सला (Mumbai Indians) पाचवा सामना गुरुवारी (१६ एप्रिल) पंजाब किंग्सविरुद्ध खेळायचा आहे. पण हा सामना रोहित शर्मा खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे. .Mumbai Indians संघाचा 'मुंबईकर' खेळाडू IPL 2026 मधून बाहेर; बदली खेळाडूचीही घोषणा, २१ वर्षीय ऑलराऊंडरला संधी.रविवारी (१२ एप्रिल) वानखेडे स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध खेळताना रोहित शर्मा दुखापतग्रस्त झाला होता. त्याला लक्ष्याचा पाठलाग करताना फलंदाजीदरम्यान हॅमस्ट्रिंगचा त्रास झाला. ज्यामुळे ६ व्या षटकात त्याला १९ धावांवर असताना तो रिटायर्ड हर्ट झाला. त्यानंतर तो फलंदाजीला आला नाही. त्याने मंगळवारी सराव सत्रातही भाग घेतला नव्हता. तसेच बुधवारीही रोहितने केवळ थोडा वॉर्म-अप आणि जॉगिंग केली, तसेच नेट्समध्ये अगदी थोडा सराव केला. रोहितची दुखापत फारशी गंभीर नसल्याचे समजत आहे. मात्र असे असले तरी खबरदारी म्हणून तो पंजाब किंग्सविरुद्ध खेळण्याची शक्यता कमी असल्याचे म्हटले जात आहे. पण अद्याप मुंबई इंडियन्सने याबाबत अधिकृत माहिती दिलेली नाही..सलामीसाठी कोणते पर्यायमात्र, जर रोहित हा सामना खेळला नाही, तर रायन रिकल्टन या परदेशी सलामीवीरासोबत मुंबईसाठी कोण सलामीला फंलदाजीला उतरणार असा प्रश्न आहे. मुंबई इंडियन्सकडे क्विंटन डी कॉकचा उत्तम पर्याय आहे. मात्र डी कॉकला खेळवायचे झाल्यास मुंबईला शेरफेन रुदरफोर्ड, मिचेल सँटेनर किंवा ट्रेंट बोल्ट या तीन परदेशी खेळाडूंपैकी एकाला प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर करावे लागेल. कारण प्लेइंग इलेव्हनमध्ये केवळ ४ परदेशी खेळाडूंना खेळवण्याची परवानगी आहे. दरम्यान, मुंबई बोल्टला बाहेर करून अश्वनी कुमारला गोलंदाजीसाठी वापरू शकतात आणि डी कॉकला सलामीसाठी संधी देऊ शकतात..तथापि, जसप्रीत बुमराहलाही या हंगामात अद्याप लय सापडलेली नाही, त्याला ४ सामन्यात विकेट घेता आलेली नाही. त्यामुळे बोल्टला संघातून बाहेर करणे धोक्याचेही ठरू शकते. त्यामुळे जर मुंबईने बोल्ट, सँटेनर, रुदरफोर्ड या तिघांनाही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये ठेवले, तर विदर्भाचा दानिश मालेवार आणि झारखंडचा रॉबिन मिन्झ हे दोघे सलामीसाठी पर्याय आहेत. दानिश मलेवारने विदर्भासाठी २०२५-२६ हंगामात दमदार कामगिरी केली आहे. तसेच रॉबिन मिन्झही झारखंडसाठी चांगली कामगिरी करत आहे. त्यामुळे हे दोघेही सलामीसाठी पर्याय ठरू शकतात..IPL 2026 सलग दोन विजयानंतर CSK चे टेन्शन वाढलं! संघातील प्रमुख खेळाडू संपूर्ण स्पर्धेतूनच झाला बाहेर.मुंबई इंडियन्सची वाट कठीणमुंबई इंडियन्सने आत्तापर्यंत ४ सामन्यांपैकी पहिल्या सामन्यात कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध विजय मिळवला होता. त्यानंतर दिल्ली कॅपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू या तीन संघांकडून त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे मुंबई इंडियन्स सध्या केवळ २ गुणांसह ९ व्या क्रमांकावर आहेत. त्यामुळे आता मुंबई इंडियन्ससाठी पुढचा प्रत्येक सामना महत्त्वाचा असणार आहे.