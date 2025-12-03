Cricket

IND vs SA: अरे माग रे इच्छा...! रोहित शर्माच्या पापणीचा केस गालावर पडताच रिषभ पंतने काय केलं पाहा Video

Rohit Sharma - Rishabh Pant Viral Video: भारत-दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या वनडेत रोहित शर्माच्या गालावर पडलेला पापणीचा केस रिषभ पंतने काढून त्याला इच्छा मागण्यास सांगितले. हा गोड क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला असून सध्या व्हायरल होत आहे.
Pranali Kodre
Summary

  • दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडेत भारताला ४ विकेट्सने पराभव पत्करावा लागला.

  • सामन्यात रोहित शर्मा आणि रिषभ पंत यांच्यातील गोड क्षणाने चाहत्यांच्या चेहऱ्यावर हसू आणले.

  • रोहितच्या गालावर पडलेला पापणीचा केस रिषभने काढून त्याला इच्छा मागण्यास सांगितले.

