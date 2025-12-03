IND vs SA: अरे माग रे इच्छा...! रोहित शर्माच्या पापणीचा केस गालावर पडताच रिषभ पंतने काय केलं पाहा Video

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडेत भारताला ४ विकेट्सने पराभव पत्करावा लागला. सामन्यात रोहित शर्मा आणि रिषभ पंत यांच्यातील गोड क्षणाने चाहत्यांच्या चेहऱ्यावर हसू आणले. रोहितच्या गालावर पडलेला पापणीचा केस रिषभने काढून त्याला इच्छा मागण्यास सांगितले. .भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसऱ्या वनडेत ४ विकेट्सने बुधवारी पराभव स्वीकारावा लागला. त्यामुळे मालिकेत १-१ अशी बरोबरी झाली. या सामन्यात दोन्ही संघांच्या मिळून ७०० हून अधिक धावा केल्या. एकिकडे धावांचा पाऊस पडला असताना रिषभ पंत आणि रोहित शर्मा यांच्यातील एका गोड क्षणाने अनेकांच्या चेहऱ्यावर स्मित पसरवलं..IND vs SA, 2nd ODI: मार्करमचं शतक अन् द. आफ्रिकेचा भारतावर रोमहर्षक विजय! ब्रेव्हिस-ब्रिट्सकेही चमकले; विराट-ऋतुराजची शतके व्यर्थ.झाले असे की भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी करताना दक्षिण आफ्रिकेसमोर ३५९ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिका फलंदाजीला उतरणार होती, त्यामुळे भारतीय खेळाडू क्षेत्ररक्षणासाठी तयारी करत होते. यावेळी बाऊंड्री लाईन बाहेर भारताच्या डगआऊटजवळ रोहित शर्मा रिषभ पंतशी बोलत उभा होता. रिषभ या सामन्यासाठी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनचा भाग नसल्याने भारताच्या डगआऊटध्ये उभा होता. .त्यावेळी रोहितशी गप्पा मारत असताना अचानक रिषभने रोहितच्या गालावर त्याच्या पापणीचा केस पडलेला पाहिला. ते पाहाताच रिषभने हलक्या हाताने तो केस काढला आणि रोहितच्या हाताच्या मुठीवर ठेवला आणि त्याला मनात एक इच्छा मागण्यास सांगितले. रिषभच्या आग्रहाखातर रोहितनेही इच्छा बोलून त्या पापणीच्या केसाला फुंकर मारली. या क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि नंतर सोशल मीडियावरही व्हायरल झाला..दरम्यान, रोहितसाठी फलंदाज म्हणून हा सामना फारसा खास राहिला नाही. तो सलामीला खेळताना ८ चेंडूत ३ चौकारांसह १४ धावा करून बाद झाला. पण असे असले तरी त्याने या खेळीदरम्यान, भारतात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ९००० धावा पूर्ण केल्या. तो हा पराक्रम करणारा सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली आणि राहुल द्रविडनंतरचा चौथाच फलंदाज ठरला..IND vs SA, ODI मालिका सुरू असतानाच भारताच्या क्रिकेटपटूची निवृत्तीची घोषणा; वर्ल्डपही खेळला, तर CSK चेही केलं प्रतिनिधित्व.तथापि, रोहितला जरी मोठ्या धावा करता आल्या नसल्या, तरी भारताकडून ऋतुराज गायकवाडने १०५ धावांची खेळी केली, तर विराट कोहलीने १०२ धावांची खेळी केली. तसेच केएल राहुलने नाबाद ६६ धावा केल्या. त्यामुळे भारताने ५० षटकात ५ बाद २५८ धावा केल्या होत्या. पण ३५९ धावांचा पाठलाग दक्षिण आफ्रिकेने ६ विकेट्स गमावत ४९.२ षटकात पूर्ण केला. दक्षिण आफ्रिकेकडून एडेन मार्करमने ११० धावांची खेळी केली, तर डेवाल्ड ब्रेव्हिसने ५४ धावांची आणि मॅथ्यू ब्रिट्सकेन ६८ धावांची खेळी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.