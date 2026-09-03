Rohit Sharma : एकिकडे रोहितच्या भविष्याची चर्चा अन दुसरीकडे त्याच्या नव्या इनिंगची घोषणा! Video होतोय Viral

भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा (Rohit Sharma) याच्या भवितव्याबाबत सध्या चर्चा होत असतानाच दुसरीकडे त्याने एक नवी इनिंग सुरू केली आहे. तो ही नवी इनिंग मैदानात नाही, तर छोट्या पडद्यावर खेळणार आहे. तो टेलिव्हिजनवर (TV) पदार्पण करण्यास सज्ज आहे. त्याचा व्हिडिओही सध्या व्हायरल झाला आहे. .Rohit Sharma: रोहित नाही तर कोण? 2027 वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाकडे सलामीचे हे 3 पर्याय; एक नाव सर्वात आघाडीवर.रोहित शर्मा Family Full House या नव्या टीव्ही शोमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला निवेदक म्हणून येणार आहे. सोनी एंटरटेनमेंट टेलिव्हिजनचा हा शो असून याची झलक रोहितने शेअर केली असून या नव्या प्रवासाबाबत त्याने आनंद व्यक्त केला आहे. तो आता कॅमेरासमोर होस्टच्या खुर्चीत बसून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणार आहे. १९ सप्टेंबर २०२६ पासून प्रक्षेपित होणाऱ्या या शोच्या शुटिंगला अधिकृत सुरुवात झाली आहे. या नव्या भूमिकेत रोहित जुळवून घेताना दिसत असून यावेळी त्याला हजरजबाबीपणा, उत्स्फुर्त प्रतिक्रिया आणि प्रेक्षकांशी संवाद साधण्याची गरज असणार आहे..दरम्यान, या शोमध्ये कस्टमाइज्ड लाउंजमध्ये त्याच्यातील क्रिकेटपटूची ओळखही पाहायला मिळत आहे. तिथे असलेल्या भिंतीवर त्याची जर्सी फ्रेम करण्यात आली असून राफ्टरच्या भिंतीवर हिटमॅन लिहिलं आहे. एका शेल्फवर त्याचे हेल्मेट आणि बॅटही ठेवण्यात आली आहे..रोहित शर्माने आंतरराष्ट्रीय टी२० आणि कसोटी क्रिकेट या प्रकारांमधून निवृत्ती घेतली असल्याने तो केवळ वनडे क्रिकेट प्रकारात सक्रिय आहे. त्यामुळे त्याला सध्या बराच वेळ रिकामा मिळत असल्याने तो त्याची क्रिकेटमधील कारकिर्द सांभाळून हे काम सहज करू शकत आहे. रोहित २०२७ वनडे वर्ल्ड कपपर्यंत खेळत राहण्याची शक्यता आहे. नुकतेच गुरुवारी झालेल्या बीसीसीआयच्या बैठकीतही रोहितच्या भवितव्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे समजत आहे..Rohit Sharma: बाप रे बाप...! सायकलवरून हजारो किमीचा प्रवास करून आलेल्या फॅनला भेटल्यावर कशी होती रोहितची रिअॅक्शन, Viral Video.रोहितने त्याच्या संपूर्ण कारकिर्दीत ६७ कसोटी सामन्यांत १२ शतके आणि १८ अर्धशतकांसह ४३०१ धावा केल्या, तर २८८ वनडे सामन्यांमध्ये ३४ शतकांसह ११८९५ धावा केल्या आहेत. त्याने १५९ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांमध्ये ५ शतकांसह ४२३१ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.