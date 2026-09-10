Cricket

Rohit Sharma on 2027 WC: निवृत्तीची चर्चा सुरूच होती, त्यात रोहित शर्माने २०२७ च्या वर्ल्ड कपबाबत केलं मोठं विधान; चाहत्यांना टेंशन

Rohit Sharma statement on 2027 World Cup: रोहित शर्माच्या निवृत्तीबाबत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चेला आता त्याच्या एका विधानामुळे पुन्हा हवा मिळाली आहे.
Rohit Sharma back as India captain for Sri Lanka ODIs on Gautam Gambhir request
Rohit Sharma back as India captain for Sri Lanka ODIs on Gautam Gambhir requestsakal
Swadesh Ghanekar
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Will Rohit Sharma play 2027 ODI World Cup? भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा याने त्याच्या भविष्याच्या चर्चांबाबतचे सर्व पत्ते राखून ठेवले आहेत. निवृत्तीच्या चर्चा सुरू असताना रोहितने अजुनही २०२७च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळण्याची इच्छा उघडपणे व्यक्त केली किंवा संघातून त्याला वगळले जाईल, या चर्चांवरही कधी भाष्य केले नाही. पण, आज त्याने २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेबाबत मौन सोडले. मुंबईत एका कार्यक्रमात रोहितने एका वाक्यात विषय संपवून टाकला.

रोहितची २०११ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत निवड झाली नव्हती आणि ती खंत त्याला आयुष्यभर टोचत होती. २०१९ मध्ये रोहितने सर्वोत्तम कामगिरी करताना संघाला जेतेपदाच्या दिशेने नेले होते, परंतु जेतेपदाची ट्रॉफी त्याच्यापासून दूर राहिली. २०२३ मध्ये भारतीय संघ त्याच्या नेतृत्वाखाली अपराजीत राहून अंतिम फेरीत पोहोचला, परंतु ऑस्ट्रेलियाने नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर रोहितच्या स्वप्नांची राखरांगोळी केली. पण, रोहितच्या मनात वन डे वर्ल्ड कप उंचावण्याचे स्वप्न अजूनही कायम आहे आणि २०२७ मध्ये ते त्याला पूर्ण करायचे आहे.

Rohit Sharma back as India captain for Sri Lanka ODIs on Gautam Gambhir request
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रोहितच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने २०२४ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप आणि २०२५ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली. वर्ल्ड कप विजयानंतर त्याने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटला रामराम केला आणि मागच्या वर्षी कसोटी क्रिकेटमधूनही निवृत्ती घेतली. आता तो फक्त वन डे क्रिकेट खेळतोय आणि २०२७च्या वर्ल्ड कपसाठी त्याने तंदुरुस्तीवर भर दिलेला पाहायला मिळाला आहे. पण, संघातील त्याच्या स्थानाबाबत निवड समिती व संघ व्यवस्थापन हे फार सकारात्मक दिसत नाही.

भारताच्या इंग्लंड दौऱ्यावरील वन डे मालिका, रोहितची शेवटची असेल अशी चर्चा होती. पण, रोहितने लॉर्ड्सवर शतक झळकावून टीकाकारांना उत्तर दिले. मुंबईत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत रोहितच्या भविष्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे म्हटले जात होते. पण, बीसीसीआय सचिव देवजित सैकिया यांनी, पुन्हा एकदा रोहितची पाठराखण केली आणि निवृत्तीच्या चर्चा फेटाळल्या. त्यात आज रोहितने पहिल्यांदा या विषयी मौन सोडले. तो म्हणाला,'ऑक्टोबर २०२७ ला अजून बराच वेळ आहे, तेव्हा बघूया.'

Rohit Sharma back as India captain for Sri Lanka ODIs on Gautam Gambhir request
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२०२७ मध्ये दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया येथे होणाऱ्या वनडे वर्ल्ड कपमध्ये रोहित खेळणार की नाही, याबाबत चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे.

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