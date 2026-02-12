Cricket

Rohit Sharma: 'मला ती ट्रॉफी हवीच आहे, त्यामुळे....' २०२७ वनडे World Cup बाबत रोहित अखेर थेट अन् स्पष्टच बोलला

Rohit Sharma Breaks Silence on 2027 World Cup: रोहित शर्मा सध्या केवळ वनडे क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहे. त्यामुळे तो २०२७ वनडे वर्ल्ड कप खेळणार की नाही, याबाबत प्रश्न विचारले जातात. पण आता रोहितनेच याबाबत स्पष्ट उत्तर दिलं आहे.
Rohit Sharma on 2027 World Cup: भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माने कसोटी आणि आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असली, तरी तो अद्याप वनडे क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहे. त्यामुळे तो पुढच्या वर्षी होणारा वनडे वर्ल्ड कप खेळणार का, याबाबच सातत्याने चर्चा होत असते.

कारण पुढच्या वर्षी या वर्ल्ड कपपर्यंत रोहितचे वय ४० असणार आहे. त्यामुळे त्याच्या वनडेतील भविष्याबाबत प्रश्न विचारले जात असतात. अखेर आता रोहितने (Rohit Sharma) याबाबत स्पष्टच भाष्य केले असून २०२७ वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2027) खेळायचं असल्याचे सांगितले आहे.

