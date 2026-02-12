Rohit Sharma: 'मला ती ट्रॉफी हवीच आहे, त्यामुळे....' २०२७ वनडे World Cup बाबत रोहित अखेर थेट अन् स्पष्टच बोलला

Rohit Sharma on 2027 World Cup: भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माने कसोटी आणि आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असली, तरी तो अद्याप वनडे क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहे. त्यामुळे तो पुढच्या वर्षी होणारा वनडे वर्ल्ड कप खेळणार का, याबाबच सातत्याने चर्चा होत असते. कारण पुढच्या वर्षी या वर्ल्ड कपपर्यंत रोहितचे वय ४० असणार आहे. त्यामुळे त्याच्या वनडेतील भविष्याबाबत प्रश्न विचारले जात असतात. अखेर आता रोहितने (Rohit Sharma) याबाबत स्पष्टच भाष्य केले असून २०२७ वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2027) खेळायचं असल्याचे सांगितले आहे. .Rohit Sharma: इतिहास बदलण्याची वेळ आलीय! T20 वर्ल्ड कपपूर्वी 'हिटमॅन' टीम इंडियाबद्दल काय म्हणाला? वाचा.भारतीय संघाने (Team India) वनडे वर्ल्ड कप शेवटचा २०११ मध्ये जिंकला होता. त्यानंतर झालेल्या प्रत्येक वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय संघ विजेतेपदाच्या जवळ पोहचला, मात्र विजेतेपद दूर राहिले आहेत. २०१५ आणि २०१९ वनडे वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय संघ उपांत्य फेरीत पराभूत झाला. तसेच २०२३ च्या वनडे वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय संघ रोहित शर्माच्याच नेतृत्वात खेळताना अंतिम सामन्यापर्यंत पोहोचला, मात्र त्या अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध भारताला पराभवाचा धक्का बसला. त्यामुळे पुन्हा एकदा भारताला विजेतेपदापासून दूर रहावे लागले होते. आता २०२७ मध्ये वनडे वर्ल्ड कप होणार आहे..पुढचा वर्ल्ड कपमध्ये खेळण्याबाबत रोहित शर्मा आयसीसीच्या एका कार्यक्रमात म्हटला, 'मला नक्कीच स्पर्धेत खेळून माझ्या देशासाठी वर्ल्ड कप जिंकायचा आहे. ही अशी गोष्ट आहे ज्याचा मी नेहमीच विचार करत आलो आहे.''मी वनडे वर्ल्ड कप पाहात मोठा झालो आहे. त्यावेळी टी२० वर्ल्ड कप नव्हता, आयपीएल नव्हते, क्रिकेटमधील सर्वोच्च शिखर वनडे वर्ल्ड कप होते. ही स्पर्धा प्रत्येक ४ वर्षांनी व्हायची. त्यामुळे खूप आतुरता असायची; या एका ट्रॉफीला खूप वजन होतं आणि हो मला ती ट्रॉफी खरोखर हवी आहे. त्यामुळे मी प्रयत्न करत राहिल. मी माझ्या सर्व ताकदीने आणि क्षमतेने मेहनत करणार आहे आणि ती ट्रॉफी मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहे.'.रोहित शर्माने २००७ आणि २०२४ मध्ये टी२० वर्ल्ड कप जिंकला आहे. विशेष म्हणजे २०२४ मध्ये त्याच्याच नेतृत्वात भारताने टी२० वर्ल्ड कप जिंकला आहे. तसेच २०२५ मध्ये त्याच्या नेतृत्वात भारताने चॅम्पियन्स ट्रॉफीही जिंकली आहे. मात्र त्याला अद्याप वनडे वर्ल्ड कप जिंकता आलेला नाही. तो २०१५, २०१९ आणि २०२३ मध्ये वनडे वर्ल्ड कप खेळला आहे..T20 World Cup ENG vs WI : वेस्ट इंडिजने पुन्हा इंग्लंडला नमवले ! स्वतः सेफ झाले, पण क गटात स्कॉटलंडसोबत लावलं भांडण .लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की रोहित शर्माप्रमाणेच विराट कोहलीही सध्या केवळ वनडे क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहे. त्यामुळे बीसीसीआयच्या वार्षिक करारात या दोघांना ब श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. आधी हे दोघे अ+ श्रेणीत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.