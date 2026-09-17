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Rohit Sharma: 'परिस्थितीमुळे आई-वडिलांना मला सोडावं लागलं...', रोहितचा लहानपणीची आठवण सांगताना दाटला गळा; Video

ROHIT SHARMA EMOTIONAL CHILDHOOD REVELATION: रोहित शर्माला लहानपणी त्याच्या आई-वडिलांसोबत राहाता आलं नव्हतं. याबाबत नुकतीच त्याने लहानपणीची भावुक आठवण सांगितली आहे.
Rohit Sharma on Childhood Sacrifices by Family

Rohit Sharma on Childhood Sacrifices by Family

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Rohit Sharma on Childhood Sacrifices by Family : भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माने त्याच्या कारकि‍र्दीत मोठे यश मिळवले आहे. तो भारताचा टी२० वर्ल्ड कप आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजेता कर्णधारही आहे. पण क्रिकेटमध्ये कारकि‍र्द घडवणं त्याच्यासाठी फारसं सोपं नव्हतं.

लहानपणी अनेक अडचणी होत्या. मात्र त्याच्या कुटुंबाच्या साथीने तो क्रिकेटमध्ये करियर करू शकला, याबाबत त्याने नुकताच खुलासा केला आहे.

Rohit Sharma on Childhood Sacrifices by Family
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