Rohit Sharma: 'परिस्थितीमुळे आई-वडिलांना मला सोडावं लागलं...', रोहितचा लहानपणीची आठवण सांगताना दाटला गळा; Video

Rohit Sharma on Childhood Sacrifices by Family : भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माने त्याच्या कारकिर्दीत मोठे यश मिळवले आहे. तो भारताचा टी२० वर्ल्ड कप आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजेता कर्णधारही आहे. पण क्रिकेटमध्ये कारकिर्द घडवणं त्याच्यासाठी फारसं सोपं नव्हतं. लहानपणी अनेक अडचणी होत्या. मात्र त्याच्या कुटुंबाच्या साथीने तो क्रिकेटमध्ये करियर करू शकला, याबाबत त्याने नुकताच खुलासा केला आहे. .Rohit Sharma Dance: रोहितने माहोल बनवला... Treding गाण्यावर डान्सिंग मुव्ह; मित्रालाही शिकवले... Video Viral.खरंतर रोहित टेलिव्हिजनवर पदार्पण करण्यास सज्ज आहे. तो सोनी टीव्हीवर सुरू होणाऱ्या 'फॅमिली फुल्लहाऊस' या गेम शोचा होस्ट असणार आहे. या शोमधील काही क्लिप्स सध्या समोर येत असून एका व्हिडिओमध्ये तो त्याच्या लहानपणीची भावुक आठवण सांगत आहे. या शोमध्ये अभिनेता कृष्णाने त्याच्या मामा गोविंदाने दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल सांगितल्यानंतर रोहितला त्याच्या कुटुंबाने कशी साथ दिली असं विचारलं होतं. त्यावेळी रोहितने याबाबत खुलासा केला..उत्तर देताना रोहित काहिसा भावुक झाल्याचे दिसला, तसेच त्याचा गळा दाटून आल्यासारखा वाटत होता. रोहितने सांगितले की लहानपणी तो त्याच्या आई-वडिलांसोबत राहू शकला नव्हता, त्याचं पालनपोषण त्याच्या आजोबांनी आणि काकांनी केलं. तो म्हणाला, आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नसल्याने आजोबांनी त्याच्या वडिलांना सल्ला दिला की त्याच्या धाकट्या भावाला त्यांनी सोबत न्यावं आणि रोहितला तिथेच ठेवावं. त्यामुळे आजोबा आणि काकांनी त्याला सांभाळलं, त्याला शिकवलं, त्याच्या शाळेच्या फी भरल्या, क्रिकेट कॅम्प्सला पाठवलं. त्यावेळी सर्व सोपं नव्हतं, पण काकांनी अनेक गोष्टींचा त्याग करून त्याला वाढवलं, असंही रोहितने सांगितलं..पुढे रोहित आई-वडिलांबद्दल म्हणाला, 'कोणत्याच आई-वडिलांना त्यांच्या मुलाला सोडून जायचं नसतं. पण माझ्या आई-वडिलांनी मला तिथे सोडलं, मला माहित आहे की त्यावेळी त्यांच्याही ते मनात नसेल, पण परिस्थितीच तशी होती, त्यामुळे त्यांना तसं करावं लागलं.''पण आई-वडिलांचा पाठिंबा नेहमीच महत्त्वाचा असतो. माझ्यासाठीही तो तितकाच महत्त्वाचा आहे, जितका सर्वांसाठी आहे. माझे आजोबा आणि काकांमुळे मला आज पुढे जाण्याची संधी मिळाली.'.Rohit Sharma : एकिकडे रोहितच्या भविष्याची चर्चा अन दुसरीकडे त्याच्या नव्या इनिंगची घोषणा! Video होतोय Viral.रोहितचा जन्म महाराष्ट्रातील नागपूरमध्ये झाला आहे, पण तो लहानाचा मोठा मुंबईत झाला. त्यामुळे त्याने क्रिकेटचे धडेही मुंबईतच गिरवले. रोहितला धाकटा भाऊ असून त्याचं नाव विशाल आहे. तो सध्या रोहितला बिझनेसमध्ये मदत करतो.दरम्यान, रोहित आता २७ सप्टेंबरपासून वेस्ट इंडिजविरुद्ध सुरू होणाऱ्या वनडे मालिकेतून मैदानात खेळताना दिसेल. या वनडे मालिकेसाठी त्याची भारतीय संघात निवड झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.