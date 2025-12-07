Rohit Sharma Viral Video: वजन वाढेल माझं... रोहितचा केक भरवणाऱ्या जैस्वालला नकार; शेजारीच असलेल्या विराटची रिऍक्शन पाहिली का?

विशाखापट्टणममध्ये भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तिसऱ्या वनडेत ९ विकेट्सने विजय मिळवला. विजयाच्या उत्सवात रोहित शर्माचा वजन वाढेल म्हणून केक खाण्यास नकार देणारा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यावेळी त्याच्या नकारावर विराट कोहलीलाही हसू आवरता आले नाही..विशाखापट्टणमला शनिवारी भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तिसऱ्या वनडेत ९ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला. या विजयात यशस्वी जैस्वाल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कुलदीप यादव आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांचे मोलाटे योगदान राहिले. या निर्णायक सामन्यातील विजयामुळे भारताने मालिकाही २-१ अशा फरकाने जिंकली. या विजयानंतर भारतीय संघाचे हॉटेलमध्ये उत्साहात स्वागत झाले. यावेळीचा एक मजेशीर व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे, ज्यात रोहित केक खाण्यास नकार देत आहे..IND vs SA, ODI: 'रोहित आणि मी अजूनही संघासाठी...', विराट मालिकावीर पुरस्कार जिंकल्यानंतर स्पष्टच बोलला; पाहा Video.झाले असे की भारतीय संघ तिसऱ्या सामन्यानंतर हॉटेलमध्ये परतल्यानंतर विराट कोहली आणि यशस्वी जैस्वाल केक कापण्यासाठी पुढे येतात. यावेळी विराट जैस्वालला केक कापण्यास सांगतो. यावेळी इतर भारतीय खेळाडू त्यांच्या आजूबाजूलाच थांबलेले दिसत आहे. जैस्वालने केक कापल्यानंतर तो कापलेला तुकडा विराटला भरवला. त्यानंतर जैस्वाल केक भरवण्यासाठी रोहित शर्माकडे जातो. यावेळी रोहित त्याला नकार देतो आणि म्हणतो, 'नहीं खाले, मोटा हो जाऊँगा वापस. (नको खा तू, नाहीतर माझं परत वजन वाढेल.)' रोहितचं हे वाक्य ऐकून तिथेच जवळ असलेल्या विराटला मात्र हसू आवरता आले नाही आणि तो जोरात हसाताना दिसला. याचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..दरम्यान, तिसऱ्या सामन्यात २७१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताकडून यशस्वी जैस्वालने नाबाद ११६ धावा केल्या, तर रोहित शर्माने ७५ धावा केल्या. विराटने आक्रमक खेळत ४५ चेंडूत नाबाद ६५ धावा केल्या. त्याआधी कुलदीप यादव आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांनी प्रत्येकी ४ विकेट्स घेत दक्षिण आफ्रिकेला २७० धावांवर रोखले होते..रोहित शर्माने या ७५ धावांच्या खेळीदरम्यान आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत २० हजार धावांचा टप्पाही पार केला. तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये २० हजार धावा पूर्ण करणारा भारताचा सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली आणि राहुल द्रविड यांच्यानंतरचा चौथाच खेळाडू आहे..IND vs SA: विराट कोहली नाही, तर 'या' खेळाडूला भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये मिळाले Impact Player चे मेडल; BCCI ने शेअर केला Video.दरम्यान, आयपीएल २०२५ नंतर रोहित शर्मा सातत्याने त्याच्या फिटनेसवर काम करताना दिसला असून त्याने १० किलोपेक्षाही अधिक वजन कमी केले आहे. यासाठी त्याने माजी क्रिकेटपटू आणि भारताचा माजी प्रशिक्षक अभिषेक नायरसोबत काम केले आहे. काही दिवसांपूर्वीच अभिषेकने याबाबत बोलताना सांगितले होते की ट्रेनिंगसोबतच रोहितने त्याच्या डाएटवरही विशेष लक्ष दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.