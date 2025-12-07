Cricket

Rohit Sharma Viral Video: वजन वाढेल माझं... रोहितचा केक भरवणाऱ्या जैस्वालला नकार; शेजारीच असलेल्या विराटची रिऍक्शन पाहिली का?

Rohit Sharma Says No to Cake in Viral Video: भारतीय संघाच्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिका विजयानंतर यशस्वी जैस्वाल केक भरवत असताना रोहितने वजनाचं कारण देत नकार दिला. त्यावेळी विराट कोहलीची कशी रिअॅक्शन होती पाहा.
Rohit Sharma Refuses Cake From Yashasvi Jaiswal

Rohit Sharma Refuses Cake From Yashasvi Jaiswal

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • विशाखापट्टणममध्ये भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तिसऱ्या वनडेत ९ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • विजयाच्या उत्सवात रोहित शर्माचा वजन वाढेल म्हणून केक खाण्यास नकार देणारा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

  • यावेळी त्याच्या नकारावर विराट कोहलीलाही हसू आवरता आले नाही.

Loading content, please wait...
Cricket
Rohit Sharma
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Team India
Yashasvi Jaiswal
Cricket Viral Video
South Africa Cricket Team
cricket news today
India vs South Africa

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com