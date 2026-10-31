Rohit Sharma 45 story: हिटमॅनच्या जर्सीवर '४५' नंबर कसा आला? आधी द्रविडचा अडथळा अन् मग आईचा सल्ला आला कामी

Rohit Sharma 45 Jersey Number Story: रोहित शर्मा म्हटलं की आपल्या सर्वांना पटकन आठवते ती ४५ क्रमांकाची जर्सी. हा क्रमांक रोहितची एकप्रकारची ओळख झाली आहे. पण अनेकांना हे माहित नाही की रोहितला आधी ४५ क्रमांकाच्या जर्सीसह खेळायचे नव्हते, पण त्याने हा क्रमांक निवडण्यामागची कहाणी रंजक आहे. त्यानेच याबाबत नुकताच खुलासा केला आहे. .Rohit Sharma MI Captain: रोहित खरंच, Mumbai Indians चा कर्णधार होणार का? फ्रँचायझीने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स .रोहितने 'फॅमिली फुल हाऊस विद रोहित शर्मा' या शोमध्य सांगितले की त्याला एकेरी अंक जर्सी क्रमांक म्हणून हवा होता, पण त्याला तसं करता आलं नाही. त्यामुळे त्याने १९ क्रमांक निवडला, पण या क्रमांकासह देखील तो राहुल द्रविडमुळे खेळला नाही. अखेर आईमुळे त्याला ४५ क्रमांक मिळाला..या शोमध्ये राहुल लोहनीने रोहितला ४५ क्रमांकामागची कहाणी विचारली. त्यावेळी रोहितने सांगितले की 'यामागे सोपी गोष्ट आहे. जेव्हा मला पहिल्यांदा जर्सीमध्ये क्रिकेट खेळायचे होते, तेव्हा त्यासाठी क्रमांक निवडावा लागतो. तेव्हा सर्वांनी क्रमांक निवडले, की ५,८, ९ असे. मलाही एकेरी अंक हवा होता. पण सर्वांची आधीच निवड झाल्याने माझ्याकडे १९ क्रमांक उरला होता आणि मलाही तो चांगला वाटत होता. त्यामुळे मी १९ क्रमांक घेऊन खेळला. १९ वर्षांखालील क्रिकेटही मी १९ क्रमांकाच्या जर्सीसह खेळलो.'.रोहितने पुढे सांगितले की त्याला नंतर त्याच्या एका संघसहकाऱ्याकडून समजलं की भारतीय संघासाठी खेळायचे असेल, तर त्याला १९ क्रमांक सोडावा लागेल. कारण राहुल द्रविड त्यावेळी भारताचा कर्णधार होता आणि त्याचाही जर्सी क्रमांक १९ होता. त्यामुळे जसं रोहितला हे समजलं तसं त्याने हॉटेल रुममध्ये जाऊन आईला फोन केला..Rohit Sharma News: रोहितला पुन्हा Mumbai Indians चे कर्णधारपद देणे, ही भारतीय संघासाठी चिंतेची बाब; २०२७ वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या स्वप्नांना धोका... कसा?.रोहितने सांगितले 'मी संध्याकाळी हॉटेलमध्ये पोहचलो आणि आईला फोन केला. आईने सांगितलं की मी १९ क्रमांकासह खेळू शकत नाही, तर तूच सांग कोणता क्रमांकासह खेळू? तर आईने ४५ क्रमांक सांगितला.' रोहितने सविस्तर सांगितले की आईने आधी ९ क्रमांक सांगितला होता, पण तो देखील गेला होता आणि २७ क्रमांकासह त्याला खेळायचे नव्हते. त्यामुळे ४ आणि ५ आजूबाजूला चांगले वाटत होते. त्यामुळे आईशी चर्चा केली की ४ आणि ५ मिळूनही ९ क्रमांक होतो. त्यामुळे मग ४५ क्रमांक निवडला.रोहितने जून २००७ मध्ये भारतासाठी द्रविडच्या नेतृत्वात पदार्पण केले होते. त्यानंतर त्याने भारतासाठी तिन्ही प्रकारात पदार्पण केले. त्याने भारतासाठी ४०० हून अधिक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून २० हजारांहून अधिक धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.