Cricket

Rohit Sharma: वडापाव नाही, तर टेन्शनच्या वेळी आईच्या हातचा 'हा' पदार्थ आहे कम्फर्ट फूड; रोहितने केला खुलासा

Rohit Sharma Opens Up On His Go-To Late-Night Snack: रोहित शर्माने खुलासा केला आहे की कसोटी सामन्यावेळी त्याला नेहमी टेन्शन यायचं. त्यामुळे जागरण व्हायचं आणि त्यावेळी तो आईने बनवलेला पदार्थ खायचा.
Rohit Sharma

Rohit Sharma

Sakal

Pranali Kodre
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Rohit Sharma Shares Secret Comfort Food: भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा (Rohit Sharma) याने नुकताच खुलासा केला आहे की कसोटी सामन्यांदरम्यान तो निराश व्हायचा. त्यावेळी कशी परिस्थिती होती आणि तो काय करायचा, याबाबतही त्याने माहिती दिली आहे. त्याने कसोटी क्रिकेट (Test Cricket) त्याचा आवडता क्रिकेट प्रकार असल्याचेही त्याने सांगितले आहे.

Rohit Sharma
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