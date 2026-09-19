Rohit Sharma: वडापाव नाही, तर टेन्शनच्या वेळी आईच्या हातचा 'हा' पदार्थ आहे कम्फर्ट फूड; रोहितने केला खुलासा

Rohit Sharma Shares Secret Comfort Food: भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा (Rohit Sharma) याने नुकताच खुलासा केला आहे की कसोटी सामन्यांदरम्यान तो निराश व्हायचा. त्यावेळी कशी परिस्थिती होती आणि तो काय करायचा, याबाबतही त्याने माहिती दिली आहे. त्याने कसोटी क्रिकेट (Test Cricket) त्याचा आवडता क्रिकेट प्रकार असल्याचेही त्याने सांगितले आहे..Rohit Sharma Dance: रोहितने माहोल बनवला... Treding गाण्यावर डान्सिंग मुव्ह; मित्रालाही शिकवले... Video Viral.रोहित 'फॅमिली फुल हाऊस' या टेलिव्हिजन शोचा होस्ट आहे. त्यावेळी त्याला याबाबत विचारण्यात आले होते. त्याने त्याच्या आईच्या हातचे केळीचे वेफर्स त्याचं निराशेच्या वेळीचं कम्फर्ट फुड असल्याचे सांगितले. रोहित म्हणाला, 'हो, तणाव जाणवतो. मी खोटं नाही बोलणार, पण मी जेव्हाही कसोटी सामना खेळायचो, तेव्हा खूप नर्व्हस असायचो. त्यामुळे कसोटी सामन्याच्या वेळी तणाव यायचा. कारण हा माझा आवडता प्रकार आहे आणि कसोटी सामना खेळायचा असायचा'.रोहितने पुढे सांगितले, 'कसोटी क्रिकेट खेळणे सोपे नाही. खरंतर कोणताच प्रकार सोपा नाही, पण कसोटी क्रिकेटमध्ये वेगळे आव्हान असते. त्यामुळे कसोटी सामन्यावेळी मी नेहमीच नर्व्हस असायचो आणि अशावेळी मला झेप येत नाही. त्यामुळे मी रात्रभर जागा रहायचो.''जेव्हा तुम्ही जागे राहाता, तेव्हा तुमची खाण्याची इच्छा होते. त्यामुळे मी नेहमी माझं कम्फर्ट फुड माझ्यासोबत ठेवायचो. माझी आई जे मला नेहमी बनवून द्यायची, ते म्हणजे बनना वेफर्स'..रोहित असंही म्हणाला की त्याची आई एका वेगळ्या प्रकारे हे वेफर्स बनवायची. तो म्हणाला, 'ते वेफर्स तळलेले नसायचे. माझी आईची एक वेगळी पद्धत होती. ती ते वेफर्स बेक करायची. मी ते वेफर्स नेहमी माझ्यासोबत ठेवायचो.'.Rohit Sharma: 'परिस्थितीमुळे आई-वडिलांना मला सोडावं लागलं...', रोहितचा लहानपणीची आठवण सांगताना दाटला गळा; Video.रोहित शर्माने २०१३ ते २०२४ दरम्यान ६७ कसोटी सामने खेळले आहेत. यामध्ये त्याने १२ शतके आणि १८ अर्धशतकांसह ४०.५७ च्या सरासरीने ४३०१ धावा केल्या आहेत. त्याने मे २०२५ मध्ये कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.