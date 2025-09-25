Cricket

Rohit Sharma Weight Loss: रोहितने खरंच कमी केलं तब्बल १० किलो वजन? मित्रानेच दिली खरी माहिती

Rohit Sharma Weight Loss Transformation: रोहित शर्माने १० किलो वजन कमी केल्याची माहिती त्याच्या मित्राने दिली आहे. रोहित सध्या वनडे क्रिकेटमध्ये सक्रिय असून ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात खेळण्याची शक्यता आहे.
  • रोहित शर्मा सध्या वनडे क्रिकेटमध्ये सक्रिय असून त्याने १० किलो वजन कमी केले आहे.

  • अभिषेक नायरसोबत तो मेहनत घेत आहे.

  • तो आगामी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात खेळताना दिसू शकतो.

