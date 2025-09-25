Rohit Sharma Weight Loss: रोहितने खरंच कमी केलं तब्बल १० किलो वजन? मित्रानेच दिली खरी माहिती

रोहित शर्मा सध्या वनडे क्रिकेटमध्ये सक्रिय असून त्याने १० किलो वजन कमी केले आहे. अभिषेक नायरसोबत तो मेहनत घेत आहे. तो आगामी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात खेळताना दिसू शकतो..भारताचा स्टार क्रिकेटपटू रोहित शर्मा आता त्याच्या कारकिर्दीच्या उत्तरार्धात आहे. त्याने आधीच आंतरराष्ट्रीय टी२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. तो सध्या केवळ वनडेमध्ये सक्रिय असून भारताच्या वनडे संघाचा कर्णधारही आहे. पण असे असले तरी आता सातत्याने त्याच्या भवितव्याबाबत चर्चा होताना दिसते. रोहित आगामी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात आता भारताकडून वनडे खेळताना दिसण्याची दाट शक्यता आहे. त्याच्या सध्या समोर येत असलेल्या फोटो आणि व्हिडिओमधून हेच दिसून येत आहे की रोहित पुन्हा क्रिकेटचं मैदान गाजवण्याची तयारी करत आहे..Rohit Sharma चक्क लेकीकडूनच हरला! समायराचं कौशल्य पाहून झाला शॉक; पाहा Video.रोहित शर्माने वजन केलं कमीरोहित शर्मा सध्या पुनरागमानासाठी मेहनत घेत असून त्याने त्याचं वजनही कमी केलं आहे. त्याने तब्बल १० किलो वजन घटवलं असल्याचे समोर आले आहे. तो सध्या भारताचा माजी सहाय्यक प्रशिक्षक अभिषेक नायरसोबत काम करत आहे. अभिषेक नायर त्याचा चांगला मित्रही असून गेली अनेक वर्षांपासून एकत्र आहेत. त्यांनी मुंबईसाठी एकत्र क्रिकेटही खेळले आहे. अभिषेकने रोहित शर्माच्या क्रिकेटवर बऱ्याच वर्षांपासून काम केले आहे..नायरनेच रोहित शर्माच्या कमी झालेल्या वजनाबद्दल माहिती दिली आहे. नायरने नुकतेच इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्याने रोहित शर्मासोबतचा ट्रेनिंग दरम्यानचा फोटो शेअर केला असून त्यात रोहितने १०००० ग्रॅम म्हणजेच १० किलो वजन घटवल्याची माहिती दिली आहे. तसेच अजून त्यावर काम सुरू असल्याचे सांगितले आहे..रोहित नुकताच बंगळुरूतील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्येही येऊन फिटनेस टेस्ट देऊन गेला आहे. तिथे त्याने काही दिवस नेट्समध्ये सरावही केला होता. त्यावेळीही त्याने वजन कमी केल्याचे स्पष्ट दिसले होते. आता नायरने अधिकृतरित्या माहिती दिली आहे की रोहितने वजन कमी केले आहे..Rohit Sharma Video : रोहित शर्मा मध्यरात्री कोकिलाबेन हॉस्पिटलमध्ये; कारण काय? Viral Video ने वाढवली चाहत्यांची धडधड .रोहित कर्णधार म्हणून कायम राहणार?रोहित सध्या वनडेत सक्रिय असला, तरी तो कर्णधार म्हणून आता फार दिवस असेल, याची शक्यता कमी झाली आहे. रोहितला जरी २०२७ वनडे वर्ल्ड कप खेळण्याची इच्छा असली, तरी भारतीय संघव्यवस्थान यासाठी फारसे उत्सुक नसल्याची चर्चा आहे. तसेच जरी रोहित खेळला, तरी कर्णधार म्हणून शुभमन गिलचा काही दिवसातच विचार केला जाण्याचीही शक्यता आहे. असेही रिपोर्ट्स समोर आले होते की १९ ऑक्टोबरपासून ऑस्ट्रेलियात होणारा भारताची वनडे मालिका रोहितसाठी कर्णधार म्हणून अखेरची असू शकते. त्यामुळे आता पुढील घडामोडी कशा घडणार आहेत, याकडे रोहितच्या चाहत्यांचेही लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.