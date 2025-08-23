रोहित शर्माने नुकतीच 4.57 कोटींची लाल लँबोर्गिनी खरेदी केली आहे.या नव्या कारमध्ये फिरताना तो मुंबईच्या ट्रॅफिकमध्ये अडकला होता. त्याला चाहत्यांनी ओळखले आणि त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला..मोठमोठ्या शहरात ट्रॅफिक ही मोठी समस्या ठरत आहे. त्यातही सध्या मुसळधार पाऊस कोसळत आहे, त्यामुळे ट्रॅफिकचा त्रास आणखी जाणवत आहे. ही समस्या केवळ सर्वसामन्यांनाच नाही, तर मोठमोठ्या सेलिब्रेटिंनाही जाणवत आहे. नुकताच रोहित शर्मालाही हा त्रास जाणवल्याचे दिसून आले आहे..रोहित हा लोकप्रिय खेळाडूंपैकी एक आहे. त्यामुळे त्याला प्रत्येक ठिकाणी त्याचे चाहते भेटतातच. असाच नुकताच रोहित मुंबईच्या ट्रॅफिकमध्ये अडकेला असताना त्याच्या चाहत्यांनी त्याला पाहिलं आणि त्याचा व्हिडिओही कॅमेऱ्यात कैद केला. रोहित एका संध्याकाळी त्याच्या नव्या लँबोर्गिनी कार चालवत होता. यावेळी तो सिग्नलला थांबला असल्याचे दिसले. त्यावेळी रस्त्यावर वाहनांची मोठी गर्दीही दिसून आली. यावेळी जेव्हा रोहित शेजारीच एका चाहत्याची गाडी आली आणि त्याला पाहून रोहितने हात दाखवून त्याच्याकडे पाहून स्मितहास्य केले. त्याचा हा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..रोहितने घेतली नवी लँबोर्गिनीरोहित शर्माने काही दिवसांपूर्वीच लँम्बॉर्गिनी ही लक्झरी कार खरेदी केली आहे. ४.५७ कोटींची ही गाडी लाल रंगाची आहे. यापूर्वीही याच कंपनीची कार रोहितकडे होती. पण त्याने ती आयपीएल २०२५ दरम्यान एक कॉन्टेस्ट जिंकणाऱ्या चाहत्याला भेट म्हणून दिली होती. आता त्याने तशीच कार घेतली असून त्याच्या कारच्या नंबरप्लेटने सर्वांचेच लक्ष वेधले होते. त्याच्या गाडीची नंबरप्लेट ३०१५ असा आहे. यामागी कारण म्हणजे त्याची मुलगी समायराचा जन्म ३० डिसेंबर २०१८ मध्ये झाला, तर मुलगा आहानचा जन्म १५ नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झाला. त्यामुळे त्याने त्याच्या दोन्ही मुलांच्या जन्म दिनांकावरून ३०१५ असा क्रमांक निवडला..रोहितच्या वनडे भविष्यावर प्रश्नचिन्हरोहित शर्मा सध्या भारताच्या वनडे संघाचा कर्णधार आहे. त्याने २०२७ वनडे वर्ल्ड कप खेळण्याची इच्छा यापूर्वी व्यक्त केली होती. पण आता असे समजत आहे की रोहित शर्मा आणि विराट कोहली २०२७ वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघाच्या योजनेत नाहीत. त्यामुळे येत्या काही दिवसात ते निवृत्ती घेऊ शकतात..रोहित शर्माने ६७ कसोटीत ४३०१ धावा केल्या आहेत. वनडेत त्याने २७३ सामन्यांत १११६८ धावा केल्या आहेत. त्याने आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये १५९ सामन्यांत ४२३१ धावा केल्या आहेत. त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ४९ शतके केली आहेत..FAQs१. रोहित शर्माने कोणती कार खरेदी केली आहे?→ रोहित शर्माने लाल रंगाची लँबोर्गिनी कार खरेदी केली आहे.२. रोहित शर्माच्या गाडीचा नंबर ३०१५ का आहे?→ रोहित शर्माची मुलगी समायरा (३० डिसेंबर) आणि मुलगा आहान (१५ नोव्हेंबर) यांच्या जन्मतारखांवर आधारित त्याच्या गाडीचा नंबर आहे.३. रोहित शर्माचा व्हिडिओ कुठे व्हायरल झाला?→ रोहित शर्मा मुंबईच्या ट्रॅफिकमध्ये असताना चाहत्यांनी घेतलेला व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.४. रोहित शर्माने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये किती शतके केली आहेत?→ रोहित शर्माने एकूण ४९ आंतरराष्ट्रीय शतके केली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.