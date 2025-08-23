Cricket

Rohit Sharma नवी लँबॉर्गिनी घेऊन निघाला, मुंबईच्या ट्रॅफिकमध्ये अडकला; फॅनने पाहताच पाहा कशी दिली रिअ‍ॅक्शन

Rohit Sharma Faces Mumbai Traffic Chaos: रोहित शर्मा नुकतीच लक्झरी लँबोर्गिनी खरेदी केली आहे. या नव्या कारमध्ये फिरताना तो मुंबईच्या ट्रॅफिकमध्ये अडकला होता. त्याचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल झाला आहे.
  • रोहित शर्माने नुकतीच 4.57 कोटींची लाल लँबोर्गिनी खरेदी केली आहे.

  • या नव्या कारमध्ये फिरताना तो मुंबईच्या ट्रॅफिकमध्ये अडकला होता.

  • त्याला चाहत्यांनी ओळखले आणि त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला.

