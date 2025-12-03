Cricket

IND vs SA: रोहित १४ धावांवर आऊट झाला, पण तरी दिग्गजांच्या पंक्तीत जाऊन बसला; भारतात खेळताना नवा विक्रम नावावर

Rohit Sharma Record during India vs South Africa 2nd ODI: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसऱ्या वनडे सामन्यात रोहित शर्मा स्वस्तात बाद झाला, पण भारतात खेळताना त्याने एका खास विक्रमाला गवसणी घातली. त्याने राहुल द्रविडला मागे टाकले आहे.
Pranali Kodre
  • रायपूरमध्ये भारत-दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या वनडे सामन्यात रोहित शर्मा १४ धावांवर बाद झाला.

  • रोहितने भारतात खेळताना ९००० धावांचा टप्पा पार केला.

  • रोहित शर्माने हा विक्रम करत राहुल द्रविडला मागे टाकले.

