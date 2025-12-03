IND vs SA: रोहित १४ धावांवर आऊट झाला, पण तरी दिग्गजांच्या पंक्तीत जाऊन बसला; भारतात खेळताना नवा विक्रम नावावर

रायपूरमध्ये भारत-दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या वनडे सामन्यात रोहित शर्मा १४ धावांवर बाद झाला. रोहितने भारतात खेळताना ९००० धावांचा टप्पा पार केला. रोहित शर्माने हा विक्रम करत राहुल द्रविडला मागे टाकले. .बुधवारी (३ डिसेंबर) भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात वनडे मालिकेतील दुसरा सामना रायपूरला सुरू आहे. पहिला सामना भारताने जिंकून मालिकेत आघाडी घेतली आहे, त्यामुळे दुसऱ्या सामन्यात विजय मिळवून मालिका खिशात घालण्याची संधी भारताला आहे. दरम्यान दुसऱ्या वनडे सामन्यात खेळताना रोहित शर्मा स्वस्तात बाद झाला, पण असे असले तरी त्याने एका मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली आहे..IND vs SA, 2nd ODI: भारतीय संघाने सलग २० वा टॉस हरला! दक्षिण आफ्रिका संघात तेंबा बावुमाचे पुनरागमन; पाहा दोन्ही टीमची Playing XI.या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून भारतीय संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. भारताकडून यशस्वी जैस्वाल आणि रोहित शर्मा यांनी डावाची सुरुवात केली. रोहित गेल्या तीन सामन्यात शानदार फॉर्ममध्ये दिसला होता. त्यामुळे या सामन्यातही त्याच्या खेळाकडे अनेकांचे लक्ष होते. रोहितने सुरुवातही चांगली केली होती. त्याला पहिल्या चार षटकात ३ चेंडूत खेळण्याची संधी मिळाली, पण पाचव्या षटकात त्याने नांद्रे बर्गरविरुद्ध पहिल्या तिन्ही चेंडूवर चौकार मारत आपला इरादा स्पष्ट केला होता. मात्र, चौथ्या चेंडूचा हलका स्पर्श त्याच्या बॅटला झाला आणि दक्षिण आफ्रिकेने घेतलेल्या डीआरएसमध्ये तो बाद असल्याचे दिसले. त्यामुळे रोहित ८ चेंडूत १४ धावा केल्या..रोहितचा विक्रमरोहित जरी स्वस्तात बाद झाला असला, तरी त्याने मायदेशात खेळताना म्हणजेत भारतात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ९००० धावांचा टप्पा पार केला आहे. त्याने हा टप्पा पार करतात भारतात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत राहुल द्रविडला मागे टाकले आहे. भारतात ९००० धावा करणारा रोहित चौथाच खेळाडू आहे. .यापूर्वी सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली आणि राहुल द्रविड या तिघांनीच हा टप्पा पार केला आहे. सचिनने २५८ सामने भारतात खेळताना ३१३ डावात सर्वाधिक १४१९२ धावा केल्या आहेत. तसेच विराटने २२७ सामन्यांतील २५५ डावात १२४३४ (अजूनही खेळत आहे) धावा केल्या आहेत. रोहितचे आता १८८ सामन्यांतील २०७ डावात ९००५ धावा झाल्या आहेत, तर राहुल द्रविडने भारतात १६७ सामन्यांतील २११ डावात ९००४ धावा केल्या आहेत..IND vs SA, 2nd ODI: चतुर, चालाख... दक्षिण आफ्रिकेने मोक्याच्या क्षणी DRS घेतला, रोहित शर्मा स्वस्तात माघारी परतला.याशिवाय रोहितने वनडे आणि आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या जगातील एकूण खेळाडूंमध्ये तिसरा क्रमांक मिळवला आहे. या यादीत पहिल्या क्रमांकावर १८५७८ धावांसह विराट आहे, तर १८४३६ धावांसह सचिन तेंडुलकर आहे. रोहितच्या वनडे आणि टी२० मध्ये मिळून १५६५८ धावा झाल्या आहेत.वनडे + टी२० मध्ये मिळून सर्वाधिक धावा१८५७८ - विराट कोहली१८४३६ - सचिन तेंडुलकर१५६५८ - रोहित शर्मा१५६१६ - कुमार संगकारा१४१४३ - माहेला जयवर्धने१४१०५ - रिकी पाँटिंग१४०५९ - सनथ जयसूर्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.