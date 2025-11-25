T20I World Cup 2026 साठी रोहित शर्माकडे मोठी जबाबदारी; ICC अध्यक्ष जय शाह यांच्याकडून घोषणा

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ भारत आणि श्रीलंका येथे खेळवला जाणार आहे. रोहित शर्मा ब्रँड अँबिसिडर म्हणून घोषित झाला आहे. आयसीसी अध्यक्ष जय शाह यांनी मुंबईत घोषणा केली. .टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे आयोजन नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच भारत आणि श्रीलंका या देशात खेळवला जाणार आहे. हा १० वा टी२० वर्ल्ड कप असणार आहे. भारतीय संघ गतविजेता म्हणून या स्पर्धेत उतरणार आहे. या स्पर्धेचे वेळापत्रक घोषणेचा कार्यक्रम मंगळवारी (२५ नोव्हेंबर) मुंबईत पार पडला. या कार्यक्रमासाठी बीसीसीआय आणि श्रीलंकन क्रिकेट असोसिएशनच्या अनेक अधिकाऱ्यांसह आयसीसी अध्यक्ष जय शाह देखील उपस्थित होते. याबरोबरच रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हरमनप्रीत कौर आणि अँजेलो मॅथ्यूज हे खेळाडूही उपस्थित होते..भारतीय कोचचा संघाने पटकावलं T20 World Cup 2026 स्पर्धेचं शेवटचं तिकीट! सर्व २० संघही ठरले.यावेळी घोषित करण्यात आले की भारत आणि श्रीलंका या दोन देशातील एकूण ८ मैदानांमध्ये ही स्पर्धा खेळवली जाणार आहेत. या स्पर्धेत एकूण २० संघ सहभागी होणार आहेत. ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च २०२६ दरम्यान ही स्पर्धे खेळवली जाणार आहे. ही पहिलीच टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धा असेल, ज्या स्पर्धेत रोहित शर्मा खेळताना दिसणार आहे. त्याने यापूर्वी झालेल्या सर्व ९ टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतीय संघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. पण असे असले तरी २०२६ साठी रोहित शर्माला मोठी जबाबदारी देण्यात आली आहे..आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी या कार्यक्रमात जाहीर केले की रोहित शर्मा याला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा ब्रँड अँबिसिडर म्हणून घोषित केले आहे. त्यामुळे जरी रोहित या स्पर्धेत खेळताना दिसणार नसला, तरी अँबिसिडरच्या भूमिकेत दिसणार आहे. हा मोठा सन्मान असल्याचे त्याने म्हटले आहे. तसेच आत्तापर्यंत वर्ल्ड कप खेळलो आणि बाहेरून सामने पाहिल, असं त्याने म्हटले..रोहित शर्मा भारताचा एकमेव खेळाडू आहे, ज्याने दोनवेळा टी२० वर्ल्ड कप जिंकला आहे. २००७ साली एमएस धोनीच्या नेतृत्वात जिंकलेल्या पहिल्या वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघाचाही रोहित भाग होता. तसेच २०२४ टी२० वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघाचा तर तो कर्णधार होता. त्यामुळे त्याने कर्णधार म्हणूनही टी२० वर्ल्ड कप जिंकला आहे. रोहितने नंतर २०२५ चॅम्पिटन्स ट्रॉफीही कर्णधार म्हणून जिंकली. .Blind Women's T20 World Cup: भारतीय महिला पुन्हा जगज्जेत्या! कोलंबोत पहिला वर्ल्ड कप जिंकत मानाने फडकवला तिरंगा .रोहित शर्माने टी२० वर्ल्ड कप २०२४ स्पर्धा जिंकल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे.रोहित शर्माने आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक १५९ सामने खेळले असून ५ शतके आणि ३२ अर्धशतकांसह ४२३१ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.