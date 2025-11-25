Cricket

T20I World Cup 2026 साठी रोहित शर्माकडे मोठी जबाबदारी; ICC अध्यक्ष जय शाह यांच्याकडून घोषणा

Rohit Sharma Ambassador for ICC T20 World Cup 2026: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठी भारताचा टी२० वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार रोहित शर्माला मोठी जबाबदारी देण्यात आली असून मुंबईतील कार्यक्रमात जय शाह यांनी याबाबत घोषणा केली.
Rohit Sharma | T20 World Cup 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • टी२० वर्ल्ड कप २०२६ भारत आणि श्रीलंका येथे खेळवला जाणार आहे.

  • रोहित शर्मा ब्रँड अँबिसिडर म्हणून घोषित झाला आहे.

  • आयसीसी अध्यक्ष जय शाह यांनी मुंबईत घोषणा केली.

Cricket
Rohit Sharma
Cricket News
ICC
Cricket News in Marathi
Team India
ICC Mens T20 World Cup
cricket news today
Jay Shah
T20 World Cup Team
ICC T20 World Cup format

