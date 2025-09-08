Asia Cup 2025: रोहितचा जिंकण्याचा फॉर्म्युला या संघात नाही...; भारताच्या माजी खेळाडूने दाखवलीय 'गंभीर' चूक; नेटिझन्स म्हणाले, अरे तू

आशिया चषक २०२५ ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमध्ये ९ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे.भारताचा संघ मजबूत दिसत असला तरी मोहम्मद कैफने त्यातील एक गंभीर उणीव दाखवली आहे.रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि रवींद्र जडेजा निवृत्त झाल्याने ही पहिलीच मोठी स्पर्धा आहे..India Will Miss Washington Sundar in Asia Cup 2025 : आशिया चषक स्पर्धेत भारतीय संघाने वर्चस्व गाजवलेलं आहे. उद्यापासून ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमध्ये आशिया चषक स्पर्धेला सुरूवात होत आहे आणि पुढल्या वर्षी होणाऱ्या वर्ल्ड कप स्पर्धेची ती लिटमस टेस्ट असणार आहे. त्यामुळे आशियाचा राजा कोण, यासाठी भारतासमोर पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेशसह आठ संघ उभे राहणार आहे. या सर्व सहभागी संघांचे विश्लेषण केल्यास टीम इंडिया मजबूत दिसतेय. पण, भारताचा माजी क्रिकेटपटू मोहम्मद कैफ ( Mohammad Kaif) याने एक गंभीर चूक निदर्शनास आणली आहे..आशिया चषक स्पर्धेसाठी निवडलेल्या संघात शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन हे सलामीचे दावेदार आहेत. मधल्या फळीत सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा हे आहेत. शिवम दुबे, रिंकू सिंग सारखे फिनिशरही निवडले गेले आहेत. वरुण चक्रवर्थी, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल हे फिरकीपटू, तर अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा ही जलदगती गोलंदाजांची फौजही या संघात आहे. तरीही कैफला या संघात एक चूक दिसतेय... .Asia Cup 2025 : संजू सॅमसनला टॉप ऑर्डरवर खेळवा, शुभमन गिलसाठी दुसरी जागा शोधा...; Ravi Shastri यांचा गौतम गंभीरला सल्ला.रोहित शर्मा, विराट कोहली, रवींद्र जडेजा यांनी मागच्या वर्षी वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०तून निवृत्ती जाहीर केली. त्यानंतर टीम इंडियाची ही पहिलीच मोठी स्पर्धा आहे. रोहितच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला होता. त्यावेळी खेळलेल्या संघाचा दाखला देताना कैफने आताच्या आशिया चषक स्पर्धेतील एक उणीव समोर आणली आहे. .कैफने ट्विट केले की, रोहितच्या संघाने अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा आणि हार्दिक पांड्या या तीन अष्टपैलू खेळाडूंसह ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला. त्याच्याकडे सहा गोलंदाजी पर्याय होते आणि आठव्या क्रमांकापर्यंत फलंदाज होते. आशिया चषक स्पर्धेत संघात दोन अष्टपैलू खेळाडू आहेत, हार्दिक पांड्या आणि अक्षर... भारतीय संघ नक्कीच नवीन विनिंग कॉम्बिनेशन शोधेल.. वॉशिंग्टन सुंदरची उणीव नक्कीच जाणवेल... .९ ते २८ सप्टेंबर या कालावधीत आशिया चषक स्पर्धा खेळवण्यात येणार आहे. अ गटात भारत, ओमान, पाकिस्तान व यजमान संयुक्त अरब अमिराती आहे, तर ब गटात अफगाणिस्तान, बांगलादेश, हाँगकाँग व श्रीलंका हे संघ आहेत. .श्रेयस अय्यर IN, जसप्रीत बुमराह OUT! सर्फराज खानचे पुनरागमन; वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी असा असेल संघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.