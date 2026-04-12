IPL 2026, MI vs RCB : बंगळुरूने मारलं वानखेडेचं मैदान, मिळवला तिसरा विजय; मुंबई इंडियन्सची पराभवाची हॅट्रिक

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने मागचा पराभव मागे टाकत रविवारी (१२ एप्रिल) आयपीएल २०२६ स्पर्धेत मुंबई इंडियन्सला पराभवाचा धक्का दिला. वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात बंगळुरूने १८ धावांनी विजय मिळवला. बंगळुरूचा हा चार सामन्यांतील तिसरा विजय आहे. त्यामुळे आता त्यांचे ६ गुण झाले आहेत. मात्र मुंबई इंडियन्सचा हा सलग तिसरा पराभव आहे. पहिला सामना जिंकल्यानंतर मुंबईने नंतरचे तिन्ही सामने गमावले आहेत. .MI vs RCB: सॉल्टपाठोपाठ रजत पाटिदारचंही वानखेडेवर घोंगावलं वादळ, मुंबई इंडियन्सविरुद्ध विक्रमी अर्धशतक; विराट कोहलीचाही रेकॉर्ड.या सामन्यात बंगळुरूने २४१ धावांचे भले मोठे आव्हान मुंबई इंडियन्ससमोर ठेवले होते. या आव्हानाचा पाठलाग करताना मुंबईला २० षटकात ५ बाद २२२ धावाच करता आल्या. शेरफेन रुदरफोर्डने शेवटी झुंज दिली पण, त्याचे प्रयत्न तोकडे पडले.या सामन्यात मुंबईसाठी रायन रिकल्टन आणि रोहित शर्मा यांनी आक्रमक सुरुवात केली होती. त्यांनी ५ षटकातच अर्धशतकी भागीदारी केली होती. पण ६ व्या षटकादरम्यान हॅमस्ट्रिंगचा त्रास होत असल्याने रोहित शर्मा १३ चेंडूत १९ धावांवर असताना रिटायर्ड हर्ट होऊन माघारी परतला. .तो बाहेर गेल्यानंतर मात्र मुंबईला धावगतीशी जुळवून घेताना त्रास झाला. ८ व्या षटकात सुयश शर्माने मोठा धक्का मुंबईला दिला. त्याने रायन रिक्लटनला २२ चेंडूत ३७ धावांवर असताना बाद केले, त्यानंतर लगेचच तिलक वर्मालाही १ धावेवर माघारी धाडले. पण त्यानंतर हार्दिक पांड्या आणि सूर्यकुमार यादव डाव सांभाळत होते. त्यांनी काही आक्रमक शॉट्स खेळले. मात्र त्यांची भागीदारी रंगत असताना १३ व्या षटकात कृणाल पांड्याने सूर्यकुमार यादवचा अडथळा दूर केला. त्याला २२ चेंडूत ३३ धावा करता आल्या. .MI vs RCB: रोहित शर्माने IPL मध्ये मोठा विक्रम रचला, पण आऊट न होताही अचानक का सोडलं मैदान? मुंबई इंडियन्सने सांगितलं कारण.१५ व्या षटकात आक्रमक खेळणारा हार्दिक पांड्याही जेकॉब डफीच्या गोलंदाजीवर रोमरियो शेफर्डच्या हातून झेलबाद झाला. हार्दिकने २२ चेंडूत ४० धावांची खेळी केली. नमन धीरही १६ व्या षटकात १ धावेवर बाद झाला. त्याला रसिख सलाम दारने बाद केले. त्यानंतर शेरफेन रुदरफोर्डने फटकेबाजी केली. पण तोपर्यंत उशीर झाला होता. त्याने अर्धशतकही केले. पण तो विजय मिळवून देऊ शकला नाही. त्याने ३१ चेंडूत १ चौकार आणि ९ षटकारांसह नाबाद ७१ धावा केल्या. मिचेल सँटेनरने नाबाद ८ धावा केल्या.बंगळुरूकडून गोलंदाजी करताना सुयश शर्माने २ विकेट्स घेतल्या. कृणाल पांड्या, रसिख सलाम दार आणि जेकॉब डफी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, बंगळुरूने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ४ बाद २४० धावा केल्या होत्या. बंगळुरूकडून फिल सॉल्टने ३६ चेंडूत ६ चौकार आणि ६ षटकारांसब ७८ धावांची खेळी केली. कर्णधार रजत पाटिदारेही २० षटकात ५ चौकार आणि ४ षटकारांसह ५३ धावांची खेळी केली. विराट कोहलीनेही ५ चौकार आणि १ षटकारासह ३८ चेंडूत ५० धावांची खेळी केली. टीम डेव्हिडने १६ चेंडूत नाबाद ४३ धावा केल्या.मुंबईकडून गोलंदाजी करताना हार्दिक पांड्या, मिचेल सँटेनर, ट्रेंट बोल्ट आणि शार्दुल ठाकूर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.