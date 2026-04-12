MI vs RCB: सॉल्टपाठोपाठ रजत पाटिदारचंही वानखेडेवर घोंगावलं वादळ, मुंबई इंडियन्सविरुद्ध विक्रमी अर्धशतक; विराट कोहलीचाही रेकॉर्ड

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत रविवारी दोन सामने होत असून दुसरा सामना मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघात होत आहे. दोन्ही लोकप्रिय संघांमध्ये होत असलेल्या या सामन्यात पहिल्या डावात बंगळुरूच्या फलंदाजांनी मैदान गाजवलं आहे. या सामन्यात बंगळुरूच्या पहिल्या तिन्ही फलंदाजांनी अर्धशतके केली. यादरम्यान, विराट कोहलीनेही एक मोठा विक्रम केला. बंगळुरूने मुंबईसमोर २४१ धावांचे मोठं लक्ष्य ठेवलं आहे. .या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेत बंगळुरूला फलंदाजीला बोलावले. विराट कोहलीसह डावाची सुरुवात करताना फिल सॉल्टने आक्रमक पवित्रा घेतला. त्याने सुरुवातीपासूनच चौकार - षटकारांची बरसात करत पॉवरप्लेमध्ये संघाला ७१ धावा करून दिल्या. त्याने २५ चेंडूत अर्धशतक केले. त्याने विराट सोबत १२० धावांची शतकी खेळीही केली. त्यामुळे विराट टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकी भागीदारींचा भाग होणारा खेळाडू ठरला. तो ४७ वेळा शतकी भागीदारी करणारा पहिला खेळाडू आहे. त्याने ख्रिस गेल आणि बाबर आझम यांना मागे टाकले. हे दोघे प्रत्येकी ४६ वेळा शतकी भागीदारीचा भाग राहिले आहेत. .दरम्यान, सॉल्टचं वादळ ११ व्या षटकात शार्दुल ठाकूरने रोखले. त्याने त्याला हार्दिक पांड्याच्या हातून झेलबाद केले. सॉल्टने ३६ चेंडूत ७८ धावांची खेळी केली, त्याने ६ चौकार आणि ६ षटकार मारले. तो बाद झाल्यानंतर कर्णधार रजत पाटिदारने धावांची गती आणखी वाढवली. त्याने समोर येणाऱ्या प्रत्येक गोलंदाजाविरुद्ध मोठे शॉट्स खेळत विराटसोबत ६५ धावांची भागीदारी केली. विराटने अर्धशतक केले. पण तो अर्धशतकानंतर ३८ चेंडूत ५० धावा करून बाद झाला..पण पाटिदारने १७ चेंडूत अर्धशतक केले. हे त्याचे बंगळुरूसाठीचे दुसरे सर्वात जलद अर्धशतक आहे. त्याने ख्रिस गेलची बरोबरी केली. गेलने २०१३ मध्ये १७ चेंडूत अर्धशतक केले होते. या यादीत रोमरियो शेफर्ड अव्वल क्रमांकावर असून त्याने गेल्यावर्षी १४ चेंडूत अर्धशतक केले होते..दरम्यान, अर्धशतकानंतर त्यालाही मिचेल सँटेनरने बाद केले. त्याचा झेल तिलक वर्माने घेतला. पाटिदारने २० चेंडूत ४ चौकार आणि ५ षटकारांसह ५३ धावा केल्या. त्यानंतरही टीम डेव्हिडने आक्रमक खेळ केला. त्याने १६ चेंडूत नाबाद ३४ धावा केल्या. जितेश मात्र शेवटच्या षटकात १० धावांवर बाद झाला. बंगळुरूने २० षटकात ४ बाद २४० धावा केल्या.मुंबईकडून शार्दुल ठाकूर, मिचेल सँटेनर, हार्दिक पांड्या आणि ट्रेंट बोल्ट यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.