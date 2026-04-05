IPL 2026: RCB ने घरंच मैदान मारलं! बंगळुरूच्या फलंदाजांनंतर गोलंदाजांही चमकले; CSK चा सलग तिसरा पराभव

RCB Clinch Dominant Victory over CSK: आयपीएल २०२६ स्पर्धेत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने चेन्नई सुपर किंग्सला घरच्या मैदानात पराभूत केले. चेन्नई सुपर किंग्सचा हा सलग तिसरा पराभव आहे.
Pranali Kodre
Updated on

RCB vs CSK Marathi News: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL) स्पर्धेत रविवारी (५ एप्रिल) सलग दुसरा विजय मिळवला आहे. रविवारी घरच्या मैदानाच एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात बंगळुरूने चेन्नई सुपर किंग्सला ४३ धावांनी पराभूत केलं.

चेन्नईचा हा सलग तिसरा पराभव ठरला. बंगळुरूच्या फलंदाजांनी आक्रमक फटकेबाजी केली होती, त्यानंतर गोलंदाजांनीही चांगली कामगिरी करत चेन्नईच्या नियमित अंतराने विकेट्स घेतल्या.

या सामन्यात बंगळुरूने चेन्नईसमोर २५१ धावांचे भलेमोठे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना चेन्नईला १९.४ षटकात ९ बाद २०७ धावाच करता आल्या.

RCB
Chennai Super Kings
Cricket News in Marathi
CSK
bhuvneshwar kumar
cricket news today
Royal Challengers Bangalore

