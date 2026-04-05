IPL 2026, SRH vs LSG: रिषभ पंतच्या अर्धशतकाने लखनौने विजयाचं खातं उघडलं; रोमांचक सामन्यात काव्या मारनच्या हैदराबादचा घरात पराभव

SRH vs LSG Marathi News: लखनौ सुपर जायंट्सने आयपीएल २०२६ स्पर्धेत विजयाचे खाते उघडले आहे. त्यांनी रविवारी (५ एप्रिल) दुपारच्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबाद संघाला पराभूत केले. हैदराबादमधील राजीव गांधी स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात रिषभ पंतच्या नेतृत्वातील लखनौने ५ विकेट्सने शेवटच्या षटकात रोमांचक विजय मिळवला. हा हैदराबादचा तीन सामन्यांतील दुसरा पराभव आहे. .IPL 2026: आधी शमीने धक्के दिले अन् मग नितीश रेड्डी-क्लासेनने LSG च्या गोलंदाजांना फोडलं; SRH चा १५० धावांचा टप्पा पार.या सामन्यात हैदराबादने लखनौसमोर विजयासाठी १५७ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग लखनौने १९.५ षटकात ५ विकेट्स गमावत १६० धावा करून पूर्ण केला. रिषभ पंतने (Rishabh Pant) नाबाद अर्धशतक केले. दरम्यान, हा सामना शेवटच्या षटकापर्यंत रोमांचक झाला..या सामन्यात लखनौकडून एडेन मार्करम आणि मिचेल मार्श यांनी डावाची सुरुवात केली. मार्करम आक्रमक खेळत होता, त्याला मार्श साथ देत होता. पण मार्शला पाचव्या षटकात इशन मलिंगाने १४ धावांवर नितीश कुमार रेड्डीच्या हातून झेलबाद केले. पण नंतर मार्करम आणि रिषभ पंत यांची जोडी जमली. एकिकडे मार्करम आक्रमक खेळत असताना रिषभने त्याला साथ दिली. पण अखेर मार्करमचा शिवांग कुमारने १० व्या षटकात दूर केला. मार्करमने २७ चेंडूत ४५ धावांची खेळी केली. त्यानंतर आयुष बडोनीही १२ धावांवर बाद झाला, तर निकोलस पूरन विचित्रपद्धतीने १ धावेवर धावबाद झाला. त्याला यष्टीरक्षक इशान किशनने धावबाद केले. .पण नंतर अब्दुल सामदने रिषभ पंतची साथ दिली. पण सामदही १६ धावा करून हर्ष दुबेच्या गोलंदाजीवर लियाम लिव्हिंगस्टोनच्या हातून झेलबाद झाला. अखेरच्या षटकात ९ धावांची लखनौला गरज होती. यावेळी रिषभ मैदानात होत्या. त्यामुळे लखनौच्या आशा उंचावलेल्या होत्या. पण २ चेंडूत १ धावेची गरज असताना रिषभने चौकार मारला आणि लखनौला विजय मिळवून दिला. रिषभ ५० चेंडूत ९ चौकारांसह ६८ धावांवर नाबाद राहिला.हैदराबादकडून हर्ष दुबेने २ विकेट्स घेतल्या. इशान मलिंगा आणि शिवांग कुमार यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, लखनौने नाणेफेक जिंकून हैदराबादला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले होते. पण हैदराबादची सुरुवात अत्यंत खराब झाली. त्यांनी ट्रॅव्हिस हेड (७), अभिषेक शर्मा (०), इशान किशन (१) आणि लियाम लिव्हिंगस्टोन (१४) यांच्या स्वस्तात विकेट्स गमावल्या. मात्र हेन्रिक क्लासेनने ४१ चेंडूत ६२ धावांची आणि नितीश कुमार रेड्डीने ३३ चेंडूत ५६ धावांची खेळी करत डाव सावरला. हे दोघे बाद झाल्यानंतरही हैदराबादने झटपट विकेट्स गमावल्या. त्यामुळे हैदराबादला २० षटकात ९ बाद १५६ धावा करता आल्या.लखनौकडून गोलंदाजी करताना मोहम्मद शमीने फक्त ९ धावा खर्च करत २ विकेट्स घेतल्या. तसेच प्रिन्स यादव आणि आवेश खान यांनीही प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. दिग्वेश राठी आणि मनिमरन सिद्धार्थ यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.