IPL 2026 : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूची घर घर थांबली! Mumbai Indians ची आडकाठी, तरीही RCB ला मिळालं हक्काचं होम ग्राऊंड

Karnataka government approves Chinnaswamy Stadium for IPL 2026 : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू ( RCB) इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये आता त्यांच्या हक्काच्या घरच्या मैदानावर खेळणार, हे निश्चित झाले आहे. कर्नाटक सरकारने चिन्नास्वामी स्टेडियमवर आयपीएल २०२६ सामने खेळण्यास कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघटनेला परवानगी दिली आहे. आयपीएल २०२५ च्या जेतेपदाच्या जल्लोषासाठी चिन्नास्वामी स्टेडियमवर झालेल्या चेंगारचेंगरीत ११ जणांचा मृत्यू झाला आणि त्यानंतर या स्टेडियमवर एकही सामना झालेला नव्हता. .सध्या सुरू असलेल्या भारतीय स्थानिक हंगामात या मैदानावर कोणताही आंतरराष्ट्रीय किंवा अगदी स्थानिक सामना झालेला नाही. चेंगराचेंगरीच्या घटनेमुळे मैदानाला आयसीसी महिला वर्ल्ड कप २०२५ च्या आयोजनाचा अधिकार गमवावा लागला. आयसीसी वेळापत्रकानुसार येथे महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेचा पहिला सामना, एक उपांत्य फेरी आणि अंतिम सामना होणार होता. न्यायमूर्ती जॉन मायकेल डी'कुन्हा आयोगाने एक चौकशी समिती नेमली आणि ज्यात स्टेडियम सामने आयोजित करण्यासाठी 'अयोग्य आणि असुरक्षित' असल्याचे म्हटले आणि अनेक बदल करण्याची मागणी केली..IND vs NAM : भारतीय संघावर 'Fixing' चा आरोप! इशान किशनच्या विकेटवरून पाकड्यांनी वाद पेटवला, नेमकं काय घडलं?."आज आम्ही इंडियन प्रीमियर लीग सामने खेळवण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला, परंतु मंत्रिमंडळाने गृह विभागाला कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशन आणि आरसीबीला विशेष आदेश जारी करून अटी निश्चित करण्यास सांगितले. पुढील दोन दिवसांत हा आदेश जारी केला जाऊ शकतो," असे कर्नाटकचे कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एचके पाटील यांनी पत्रकारांना सांगितले.."बंगळुरू आणि कर्नाटकातील क्रिकेट प्रेमींसाठी आनंदाची बातमी. खेळ आणि चाहत्यांच्या हितासाठी, मंत्रिमंडळाने आज चिन्नास्वामी स्टेडियमवर आयपीएल सामने आयोजित करण्यास परवानगी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, परंतु सार्वजनिक सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. न्यायमूर्ती जॉन मायकल डी'कुन्हा अहवालाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जाईल, तिकिटे, गर्दीचे नियमन आणि स्टेडियम प्रवेशाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल. जबाबदारी आणि जबाबदारीसह, आम्ही पुढे जाऊ," असे कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी ट्विट केले..RCB ने त्यांच्या होम ग्राऊंडसाठी नवी मुंबईतील डी वाय पाटील स्टेडियमची मागणी केली होती. पण, त्यास मुंबई इंडियन्सने विरोध केला. एकच शहर दोन फ्रँचायझीचे होम ग्राऊंड असू शकत नाही, असा त्यांनी दावा केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.