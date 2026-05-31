RCB Win IPL 2026 Final: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने 'जेतेपद' राखले! असा पराक्रम करणारा तिसरा संघ, विराट कोहलीची Fastest Fifty

RCB become third team to defend IPL trophy: अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या अंतिम लढतीत बंगळुरूने सर्वच विभागांत वर्चस्व गाजवले आणि आयपीएल जेतेपद कायम राखले.
RCB win by 5 wickets and claim their second IPL title. Ee Sala Kooda Cup Namdu!

RCB retain IPL title in 2026 final: आम्ही, गतविजेत्याच्या थाटातच खेळणार... कर्णधार रजत पाटीदार याने त्याचे विधान खरे ठरवले. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने ( RCB ) सर्व आघाड्यांवर उल्लेखनीय कामगिरी करून जेतेपद कायम राखले. चेन्नई सुपर किंग्स व मुंबई इंडियन्स यांच्यानंतर जेतेपद राखणारा RCB हा आयपीएल इतिहासातील तिसरा संघ ठरला. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या IPL 2026 Final मध्ये त्यांनी विराट कोहलीच्या वेगवान अर्धशतकाच्या जोरावर गुजरात टायटन्सचा सहज पराभव केला. एकतर्फी विजयासह RCB ने त्यांचे दुसरे आयपीएल जेतेपद नावावर केले.

