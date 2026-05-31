RCB Win IPL 2026 Final: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने 'जेतेपद' राखले! असा पराक्रम करणारा तिसरा संघ, विराट कोहलीची Fastest Fifty

RCB retain IPL title in 2026 final: आम्ही, गतविजेत्याच्या थाटातच खेळणार... कर्णधार रजत पाटीदार याने त्याचे विधान खरे ठरवले. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने ( RCB ) सर्व आघाड्यांवर उल्लेखनीय कामगिरी करून जेतेपद कायम राखले. चेन्नई सुपर किंग्स व मुंबई इंडियन्स यांच्यानंतर जेतेपद राखणारा RCB हा आयपीएल इतिहासातील तिसरा संघ ठरला. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या IPL 2026 Final मध्ये त्यांनी विराट कोहलीच्या वेगवान अर्धशतकाच्या जोरावर गुजरात टायटन्सचा सहज पराभव केला. एकतर्फी विजयासह RCB ने त्यांचे दुसरे आयपीएल जेतेपद नावावर केले. .IPL 2026 Final मध्ये गुजरातला ८ बाद १५५ धावाच करता आल्या. शुभमन गिल ( १०), साई सुदर्शन ( १२) व जॉस बटलर ( १९) हे अपयशी ठरले. पण, वॉशिंग्टन सुंदरने ३७ चेंडूंत ५ चौकारांच्या मदतीने नाबाद ५० धावांची खेळी करून एकाकी झुंज दिली. रसिख सलामने सर्वाधिक ३ , तर जोश हेझलवूड व भुवनेश्वर कुमार यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. कृणाल पांड्याने ४-०-२३-१ अशी अप्रतिम स्पेल टाकली. लक्ष्याचा पाठलाग करताना वेंकटेश अय्यर व विराट कोहली यांनी RCB ला आक्रमक सुरुवात करून दिली. या जोडीने ३.३ षटकांत संघाची फिफ्टी पूर्ण केली आणि ही आयपीएल फायनलमधील सर्वात वेगवान फिफ्टी ठरली..यापूर्वी २०२३ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सने याच मैदानावर ४ षटकांत पन्नास धावा पूर्ण केल्या होत्या. मोहम्मद सिराजने पाचव्या षटकात ६२ धावांची ही भागीदारी तोडली. वेंकटेश १६ चेंडूंत ४ चौकार व २ षटकारांसह ३२ धावांवर झेलबाद झाला. त्यानंतर आलेल्या देवदत्त पडिक्कलला ( १) कागिसो रबाडाने माघार पाठवले, परंतु दुसऱ्या बाजूने विराटने सुसाट फटकेबाजी सुरू ठेवली होती. विराटने २५ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि हे त्याचे आयपीएलमधील वेगवान अर्धशतक ठरले. त्याने २०१८ मध्ये RR विरुद्ध २६ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले होते. .आयपीएल फायनलमधील ही दुसरी वेगवान फिफ्टी ठरली. सुरेश रैना ( २०१०), डेव्हिड वॉर्नर ( २०१६)व वेंकटेश अय्यर ( २०२४) यांनी २४ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले होते. विराटने आज रोहित शर्मा ( २०१५) व ख्रिस गेल ( २०१६) यांच्याशी बरोबरी केली. टीम डेव्हिडची ( २४) विराटला चांगली साथ मिळाली आणि त्याने ३१ चेंडूंत ४१ धावा जोडल्या. विजयासाठी ११ धावा हव्या असताना विराटचा शुभमनने झेल घेतला, परंतु तो ग्राह्य धरला गेला नाही. विराट ४२ चेंडूंत ९ चौकार व ३ षटकारांसह ७५ धावांची नाबाद खेळी करून RCB ला ५ विकेट्स राखून विजय मिळवून दिला. .IPL Winner Listचेन्नई सुपर किंग्स - २०१०, २०११, २०१८, २०२१, २०२३मुंबई इंडियन्स - २०१३, २०१५, २०१७, २०१९, २०२०कोलकाता नाइट रायडर्स - २०१२, २०१४, २०२४रॉयल चॅलेंजर्स बंगळरू - २०२५, २०२६राजस्थान रॉयल्स - २००८सनरायझर्स हैदराबाद - २०१६डेक्कन चार्जर्स - २००९गुजरात टायटन्स - २०२२.