RR vs DC Live: फुलटॉसवर यशस्वी गेला अन् भन्नाट यॉर्करने वैभव सूर्यवंशीचा त्रिफळा उडवला; Kyle Jamieson चे सेलिब्रेशन पाहा Video

Rajasthan Royals vs Delhi Capitals Marathi Update: इंडियन प्रीमिअर लीग २०६ च्या पर्वाची आश्वासक सुरुवात करणाऱ्या दिल्ली कॅपिटल्सची गाडी नंतर घसरली. त्यामुळे ते गुणतालिकेत सातव्या क्रमांकावर घसरले आहेत आणि ८ सामन्यांत त्यांनी फक्त ३ विजय मिळवले आहेत. आता त्यांना प्ले ऑफच्या शर्यतीत राहण्यासाठी सर्व सामने जिंकणे गरजेचे आहे. पण, त्यांच्यासमोर आज राजस्थान रॉयल्सचे आव्हान आहे. RR चा संघ ९ सामन्यांत ६ विजय मिळवून १२ गुणांसह चौथ्या क्रमांकावर आहे. पण, आजचा सामना एका वेगळ्या कारणाने चर्चेत आहे..१५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने आयपीएलमध्ये जसप्रीत बुमराह ते जोश हेझलवूड या दिग्गज गोलंदाजांना चोप दिला आहे. मात्र, वैभवसमोर ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज मिचेल स्टार्क उभा असेल. दुखापतीमुळे स्टार्क या पर्वात अजूनही खेळलेला नव्हता, परंतु आज तो दिल्लीकडून पहिला सामना खेळतोय. पंजाब किंग्सविरुद्ध २६४ धावा उभ्या करूनही दिल्लीला खराब गोलंदाजीमुळे हार पत्करावी लागली होती. पण, स्टार्कच्या येण्याने दिल्लीचे तेही टेंशन मिटणार आहे..दिल्ली आणि राजस्थान यांच्यात आतापर्यंत झालेल्या ३० सामन्यांत जय-पराजयाची आकडेवारी १५-१५ अशी बरोबरीत आहे. वैभव व यशस्वी जैस्वाल यांनी या पर्वात एकत्रित ५०.११ च्या सरासरीने ४५१ धावा केल्या आहेत. वैभवने त्याच्या २७ ट्वेंटी-२० डावात ९९ षटकार खेचले आहेत. तेच दिल्लीची पॉवर प्लेमधील सरासरी ही ८.२० इतकी कमी आहे. RR च्या ध्रुव जुरेलने सुरुवातीच्या चार डावांत १७६ धावा केल्या होत्या, परंतु मागील पाच डावांत त्याला केवळ ७२ धावा करता आल्या आहेत. .RR ने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि रवी बिश्नोई, शुभम दुबे हे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये परतले आहेत. दासून शनाका इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळेल. मिचेल स्टार्क, पथूम निसंका आणि अशोक शर्मा अशा तीन बदलांसह दिल्लीचा संघ आज मैदानावर उतरला आहे. निसंका इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळेल. मिचेल स्टार्क व वैभव यांच्यातला सामना पाहण्यासाठी उत्सुक असलेल्यांना यशस्वी जैस्वालने चकित केले. यशस्वीने पहिलाच चेंडू पुल शॉटने षटकार खेचला. तिसरा चेंडू फुलटॉस फेकला अन् जागच्या जागी उडालेला चेंडू स्टार्कने टिपला. चेंडू नो बॉल आहे का चेक केला गेला अन् तिसऱ्या अम्पायरने यशस्वीला ( ६) बाद जाहीर केले. त्यानंतर कायले जेमिन्सनने दुसऱ्या षटकात वैभवचा ( ४) त्रिफळा उडवला..IPL 2026 : "वैभव सूर्यवंशीची नेमकी कमजोरी शोधणे कठीण"; इयान बिशप यांनी RR च्या युवा फलंदाजाचे केले कौतुक.Delhi Capitals: लोकेश राहुल, पथून निसंका, नितीश राणा, समीर रिझवी, त्रिस्तान स्तब्स, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, कायले जेमिन्सन, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, टी ननRajasthan Royals: यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, डोनोव्हन फरेरा, रविंद्र जडेजा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, रवी बिश्नोई, नांद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा.