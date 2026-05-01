RR vs DC Live: रवींद्र जडेजाने 'बॅट'उगारली, कुलदीप यादवने दिला धक्का... नेमकं काय घडलं? Viral Video ची चर्चा...

Ravindra Jadeja and Kuldeep Yadav's Fun Banter Goes Viral : राजस्थान रॉयल्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये दिल्ली कॅपिटल्ससमोर शुक्रवारी २२६ धावांचे तगडे लक्ष्य ठेवले. रियान परागच्या ९० धावा अन् ध्रुव जुरेल व डोनोव्हन फरेरा यांच्या आक्रमक फटकेबाजीने दिल्लीच्या गोलंदाजांना हतबल केले. मिचेल स्टार्कने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. पण, या सामन्यातला एक Video सध्या गाजतोय. रवींद्र जडेजा फलंदाजीला आला असताना कुलदीप यादवकडे पाहून त्याने बॅट उगारली. त्यानंतर कुलदीपनेही त्याला धक्का दिला... नेमकं काय घडलं, चला जाणून घेऊयात...यशस्वी जैस्वाल ( ६) व वैभव सूर्यवंशी ( ४) यांना अनुक्रमे मिचेल स्टार्क व कायले जेमिन्सन यांनी स्वस्तात माघारी पाठवले. पण, ध्रुव जुरेल व कर्णधार रियान पराग ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. दोघांनी तिसऱ्या विकेटसाठी ११२ धावांची भागीदारी केली. ध्रुव ३० चेंडूंत ४२ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर रवींद्र जडेजा फलंदाजीला आला आणि तेव्हा एक मजेशीर व्हिडीओ पाहायला मिळाला..RR vs DC Live: फुलटॉसवर यशस्वी गेला अन् भन्नाट यॉर्करने वैभव सूर्यवंशीचा त्रिफळा उडवला; Kyle Jamieson चे सेलिब्रेशन पाहा Video.फलंदाजीला मैदानावर आलेल्या जड्डूसमोर दिल्लीचा गोलंदाज कुलदीप यादव आला आणि जड्डूने बॅट उगारली. त्याने गमतीने हे सर्व केले आणि कुलदीपही त्याला धक्का देताना दिसला. हे सर्व गमतीने सुरू असले तरी काही क्षणासाठी नेमकं काय चाललंय हे चाहत्यांना कळले नाही. पण, जुने सहकारी समोर आल्याने ही गंमत सुरू होती..जड्डूनेही ( २०) चांगली फलंदाजी करताना रियानसह चौथ्या विकेटसाठी ५३ धावा जोडल्या. रियानच्या शतकाची राजस्थान चाहत्यांना प्रतीक्षा होती, परंतु मिचेल स्टार्कने एका षटकात जड्डू व रियान यांना माघारी पाठवले. रियान ५० चेंडूंत ८ चौकार व ५ षटकारांसह ९० धावांची खेळी केली. त्यानंतर डोनोव्हन परेराने मोर्चा सांभाळला आणि त्याने १४ चेंडूंत नाबाद ४७ धावा चोपल्या. राजस्थानने ६ बाद २२५ धावा केल्या..