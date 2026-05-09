RR vs GT Live : वन अँड ओन्ली शुभमन गिल! IPL मध्ये नोंदवला विराट, रोहितलाही न जमलेला विक्रम... सुदर्शनसह मिळून आणखी एक पराक्रम

Rajasthan Royals vs Gujarat Titans Marathi Updates: साई सुदर्शन व शुभमन गिल यांनी गुजरात टायटन्सला मोक्याच्या सामन्यात दमदार सुरुवात करून दिली. राजस्थान रॉयल्सविरुद्धच्या या सामन्यात दोन्ही सलामीवीरांनी अर्धशतक झळकावताना RR च्या गोलंदाजांना हैराण केले. या दोघांनी शतकी भागीदारी करताना आयपीएल इतिहासातील सर्वात मोठ्या विक्रमाची बरोबरी केली. त्याचवेळी गिलने एक असा पराक्रम केला, जो विराट कोहली, रोहित शर्मा यांनाही आतापर्यंत नाही जमला. .IPL मध्ये प्रथमच कर्णधार म्हणून मैदानावर उतरलेल्या यशस्वी जैस्वालने टॉस जिंकून लक्ष्याचा पाठलाग करण्याचे ठरवले. रियान पराग दुखापतग्रस्त असल्याने यशस्वीकडे RR चे नेतृत्व सोपवले गेले. पण, त्याचा निर्णय पहिल्याच षटकात जोफ्रा आर्चरने चुकीचा ठरवला. जोफ्राने वाईड,नो बॉल टाकून पहिले षटक तब्बल ११ चेंडूंत पूर्ण केले. त्याने १८ धावा दिल्यानंतर पुढे तुषार देशपांडे व ब्रिजेश शर्मा यांना सामन्यावर नियंत्रण मिळवताना अडचण आली. नशीबही GT च्या सलामीवीरांच्या बाजूने दिसले, कारण त्यांचे फटके चुकीचे बसत असूनही संघाला चौकार मिळत होते. आर्चरने टाकलेले पहिले षटक हे आयपीएल इतिहासातील सर्वात जास्त चेंडूंचे षटक ठरले. .शुभमन गिल व साई सुदर्शन यांनी पहिल्या सहा षटकांत ८२ धावा चोपल्या आणि आयपीएलमधील पॉवर प्लेमधील GT ही संयुक्तपणे सर्वाधिक धावसंख्या ठरली. मागील पर्वात सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धही त्यांनी बिनबाद ८२ धावा केल्या होत्या. गिल ३९ धावांवर असताना यशस्वीने कव्हर्सवर झेलसाठी भन्नाट झेप घेतली, पंरतु त्याला थोडक्यासाठी अपयश आले. पण, यशस्वीच्या या प्रयत्नाने सर्वांची वाहवाह मिळवली. गिल व साई यांनी ८.१ षटकांत शतकी भागीदारी पूर्ण करून RR वर दडपण निर्माण करण्यात यश मिळवले. .पहिल्या विकेटसाठी साई व गिल यांची ही सहावी शतकी भागीदारी ठरली आणि त्यांनी सर्वाधिक ओपनिंग शतकी भागीदारीत संयुक्तपणे अव्वल स्थान पटकावले. डेव्हिड वॉर्नर व शिखर धवन आणि अभिषेक शर्मा व ट्रॅव्हिस हेड यांनी सनरायझर्स हैदराबादसाठी प्रत्येकी ६ शतकी भागीदारी केल्या आहेत. साईने ३० चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. शुभमन गिलने आयपीएलच्या याही पर्वात ४०० हून अधिक धावा केल्या आणि आयपीएलमध्ये सलग सात पर्वात हा टप्पा पार करणारा तो पहिला फलंदाज ठरला..RR vs GT Live : 4,wd,0,2nb,5wd,wd,wd,0,1,2,1! जोफ्रा आर्चरने षटक पूर्ण करण्यासाठी टाकले ११ चेंडू; शेवटच्या चेंडूवर वादग्रस्त घटना....शुभमनच्या सलग ७ वर्षात ४००+ धावा४४० धावा - २०२०४७८ धावा - २०२१४८३ धावा - २०२२८९० धावा - २०२३४२६ धावा - २०२४६५० धावा - २०२५४२८* धावा - २०२६