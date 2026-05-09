Cricket

RR vs GT Live : शुभमन गिलचे शतक थोड्यात हुकले, पण साई सुदर्शनसह राजस्थानला चांगलेच झोडले! गुजरात टायटन्सचा धावांचा डोंगर

IPL 2026 RR vs GT Marathi Cricket News : राजस्थान रॉयल्सविरुद्धच्या सामन्यात गुजरात टायटन्सच्या फलंदाजांनी अक्षरशः धावांचा पाऊस पाडला. शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन यांनी सुरुवातीपासूनच आक्रमक फलंदाजी करत राजस्थानच्या गोलंदाजांना पूर्णपणे बॅकफूटवर ढकलले.
Shubman Gill and Sai Sudharsan dominated Rajasthan Royals

Shubman Gill and Sai Sudharsan dominated Rajasthan Royals

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Rajasthan Royals vs Gujarat Titans Marathi Updates: गुजरात टायटन्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील शनिवारच्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सवर पहिल्या डावात वर्चस्व गाजवले. शुभमन गिल ( Shubman Gill) व साई सुदर्शन यांनी संघाला ११८ धावांची सलामी दिल्यानंतर RR च्या गोलंदाजांना पुनरागमन करणे अशक्यच झाले होते. संघाचा प्रमुख गोलंदाज जोफ्रा आर्चरच आज अपयशी ठरला आणि त्यामुळे अन्य सहकाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण झालेले दिसले. शुभमनने ४४ चेंडूंत ९ चौकार व ३ षटकारांसह ८४ धावांची खेळी केली. साई ३६ चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारांसह ५५ धावांवर झेलबाद झाला.

Loading content, please wait...
sports
Rajasthan Royals
Cricket News
Cricket News in Marathi
indian premier league
cricket news today
Shubman Gill
Gujarat Titans
IPL 2026