RR vs GT Live : यशस्वी जैस्वाल, राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार! रियान पराग संघाबाहेर का? व्हॅपिंग प्रकरण भोवले की आणखी काही?

Rajasthan Royals vs Gujarat Titans Marathi Updates: राजस्थान रॉयल्स व गुजरात टायटन्सन, हे दोन्ही संघ इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये सध्या एकाच बोटीतून प्रवास करत आहेत. दोन्ही संघांना १० सामन्यांत ६ विजय मिळवता आले आहेत आणि प्ले ऑफसाठी त्यांना उर्वरित सामने जिंकणे महत्त्वाचे आहे. GT ने मागील तीन सामने जिंकून स्पर्धेत पुनरागमन केले आहे, तर RR ला मागील पाच सामन्यांत तीन पराभव पत्करावे लागले आहे. त्यामुळे RR साठी ही चिंताजनक बाब आहे. त्यात आजच्या सामन्यात राजस्थानचा संघ नियमित कर्णधार रियान पराग ( Riyan Parag) याच्याशिवाय मैदानावर उतरला आहे. यशस्वी जैस्वाल ( Yashasvi Jaiswal Captain) आजच्या सामन्यात नेतृत्व करतोय..RR vs GT यांच्यातल्या नऊ सामन्यांनंतर गुजरातच्या बाजूने ६-३ अशी आघाडी आहे. जयपूरमधील सामन्यांमध्येही त्यांनी २-१ अशी निसटती आघाडी घेतली आहे. मात्र, या मोसमाच्या सुरुवातीला झालेल्या सामन्यात RR ने विजय मिळवला होता, जेव्हा तुषार देशपांडेने शेवटच्या षटकापर्यंत रंगलेल्या थरारक सामन्यात अचूक यॉर्कर टाकले होते..आयपीएल २०२६ मध्ये डेथ ओव्हर्समध्ये ३० पेक्षा जास्त चेंडूंचा सामना करणाऱ्या कोणत्याही फलंदाजासाठी डोनोव्हान फरेराचा २६४.८६ चा स्ट्राईक-रेट तिसरा सर्वाधिक आहे. त्याने या टप्प्यात ११ षटकारही ठोकले असून, टिम डेव्हिडच्या १२ षटकारांनंतर तो दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे गुजरातच्या गोलंदाजांचा आज कस लागणार आहे. गुजरातचा प्रमुख गोलंदाज मोहम्मद सिराजचा पॉवरप्लेमधील ६.९२ चा इकॉनॉमी रेट हा अकील होसेनच्या ६.४४ नंतर (किमान ३० चेंडू टाकून) या हंगामातील दुसरा सर्वोत्तम आहे..पॉवरप्लेमध्ये लयीत असलेल्या जोफ्रा आर्चरविरुद्ध शुभमन गिलला सावध राहावे लागेल. आर्चरने आयपीएलमधील सहा डावांमध्ये गिलला तीन वेळा बाद केले आहे. रियान पराग आयपीएलमध्ये दोन डावांत जेसन होल्डरकडून दोनदा आणि रशीद खानविरुद्ध सहा डावांत दोनदा बाद झाला आहे. रशीदविरुद्ध त्याचा स्ट्राईक रेट फक्त ९० आहे. वैभव सूर्यवंशीने एका वर्षापूर्वी GT विरुद्ध आपले पहिले आयपीएल शतक झळकावले होते..कर्णधार म्हणून रियान परागच्या जागी यशस्वी जैस्वाल टॉससाठी आला आणि त्याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. रियानला हॅमस्ट्रींग दुखापतीमुळे आजच्या सामन्याला मुकावे लागले आहे. रियानने मागील सामन्यात ९० धावांची खेळी केली होती. पण, तो चर्चेत राहिलेला तो ड्रेसिंग रुममधील व्हॅपिंग प्रकरणामुळे. त्याच्यावर बीसीसीआयने दंडात्मक कारवाईही केली आहे.