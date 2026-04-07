RR vs MI Live: हटा सावन की घटा... वैभव सूर्यवंशीचा तोरा... जसप्रीत बुमराहचा पहिलाच चेंडू षटकार, ३ चेंडूंत कुटल्या १३ धावा, Video

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians Marathi Update : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यातला सामना अखेर १०.१० मिनिटांनी सुरू झाला. पावसामुळे हा सामना रद्द होण्याच्या मार्गावर होता, परंतु सव्वा नऊ वाजता पाऊस थांबला आणि ग्राऊंड्समन्सनी प्रचंड मेहनत घेत मैदान सुकवले. हा सामना ११-११ षटकांचा खेळवण्याचा निर्णय घेतला गेला आणि २० षटकांचा पॉवर प्ले असणार आहे. MI चा कर्णधार हार्दिक पांड्या याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पावसामुळे या खेळपट्टीचा अंदाज घेता हार्दिकचा हा निर्णय खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे..मुंबईच्या ताफ्यात हार्दिक पांड्या व ट्रेंट बोल्ट यांचे पुनरागमन झाले आहे. दोन बदलांसह संघ राजस्थानचा सामना करणार आहे. या सामन्यात जसप्रीत बुमराह व १५ वर्षीय वैभव सूर्यंवंशी यांच्यातला सामना सर्वांना पाहायचा होता. यशस्वी जैस्वालने स्ट्राईक घेताना दीपक चहरच्या पहिल्या षटकात ४,६,४,०,४,४ अशी फटकेबाजी केली. त्यानंतर दुसऱ्या षटकात जसप्रीत विरुद्ध वैभव आमनेसामने आले आणि वैभवने टप्प्यात मिळालेल चेंडू मिड ऑनवरून षटकार खेचला..त्यानंतर एक धाव घेत यशस्वीला स्ट्राईक दिली. यशस्वीनेही एक धाव घेतली आणि वैभव पुन्हा जस्सीच्या समोर आला. त्याने चौथा चेंडू डीप स्क्वेअर लेगचा षटकार खेचला आणि स्टेडियम दणाणून गेले. या सामन्याच्या निमित्ताने वैभव सूर्यवंशी व जसप्रीत पहिल्यांदाच समोरासमोर आले. वैभवने या पर्वात २ सामन्यांत २३७ च्या स्ट्राईक रेटने ८३ धावा केल्या आहेत. त्याच्यासमोर आयपीएलमध्ये १४७ सामन्यांत १८३ विकेट्स घेणारा जसप्रीत बुमराह आहे..राजस्थान रॉयल्स - वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, शिमरोन हेटमायर, डोनोव्हन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा. मुंबई इंडियन्स - रोहित शर्मा, रायन रिकेल्टन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, शार्दुल ठाकूर, दीपक चहर, ए गझनफर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह.