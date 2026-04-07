RR vs MI Live: युवा जोश, उडवली मुंबईची झोप! यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी यांची दे दणादण फटकेबाजी; ११ षटकांत १५० धावा...

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians Marathi Update : यशस्वी जैस्वालने पहिल्याच षटकात २२ धावा कुटून राजस्थान रॉयल्सचा इरादा स्पष्ट केला. त्यात १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Sooryavanshi) जसप्रीत बुमराहचा पहिलाच चेंडू खणखणीत षटकार खेचून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. यशस्वी-वैभव जोडीने ५ षटकांत ८० धावा फलकावर चढवून मुबंई इंडियन्सची डोकेदुखी वाढवली. यशस्वी शेवटपर्यंत मैदानावर उभा राहिला आणि मुंबईसमोर ११ षटकांत तगडे लक्ष्य उभे केले. .MI vs RR सामना पावसाच्या व्यत्ययानंतर ११-११ षटकांचा खेळवण्यात निर्णय घेतला. हार्दिक पांड्याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि RR च्या सलामीवीरांनी मुंबईच्या स्टार गोलंदाजांना झोडून काढले. यशस्वीने स्ट्राईक घेताना दीपक चहरच्या पहिल्या षटकात ४,६,४,०,४,४ अशी फटकेबाजी केली. त्यानंतर दुसऱ्या षटकात जसप्रीत विरुद्ध वैभव आमनेसामने आले आणि वैभवने टप्प्यात मिळालेल चेंडू मिड ऑनवरून षटकार खेचला. १५ वर्षीय वैभवचा हा फटका पाहून जस्सीसह रोहित शर्मा, हार्दिक सारेच अवाक् झाले. त्यानंतर चौथा चेंडूही त्याने डीप स्क्वेअर लीगला षटकार खेचला..पहिल्या षटकात यशस्वीने २२ धावा चोपल्या आणि RR साठी हे संयुक्तपणे दुसरे सर्वाधिक धावांचे षटक ठऱले. नितीश राणाविरुद्ध २०२३ मधअये कोलकाताविरुद्ध २६ धावा चोपल्या गेल्या होत्या. यशस्वी व वैभव यांनी ३ षटकांत ५८ धावा फलकावर चढवल्या आणि तिसरे षटक संपल्यानंतर या तिसऱ्या सर्वाधिक धावा ठरल्या. २०११ मध्ये RCB ने बंगळुरु येथे कोची टस्कर्सविरुद्ध ६६ धावा कुटल्या होत्या. वैभव व यशस्वी यांनी पाच षटकांत ८० धावा फलकावर चढवल्या..शार्दूल ठाकूरने मुंबईला पहिले यश मिळवून दिले. वैभव १४ चेंडूत १ चौकार व ५ षटकारांसह ३९ धावांवर झेलबाद झाला. ध्रुव जुरेलला ( २) आज अल्लाह घझनफरने पायचीत पकडले. अल्लाहने त्या षटकात ९ धावा देत १ विकेट घेऊन RR च्या गतीला लगाम लावला. त्यानंतर जसप्रीतला पुन्हा गोलंदाजीला आणले गेले आणि रियान परागने चतुराईने चौकार मिळवला, पण जस्सीने ८ धावा दिल्या. यशस्वी थांबायचं नाव घेत नव्हता आणि त्याने २३ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. त्याला रियान परागची साथ मिळाली..रियान व यशस्वी यांची १९ चेंडूंत ३७ धावांची भागीदारी अल्लाहने मोडली. रियान १० चेंडूंत २० धावांवर तिलक वर्माच्या हाती झेलबाद झाला. राजस्थानसाठी आयपीएलमध्ये सर्वाधिक ५०+ धावांची खेळी करणाऱ्यांमध्ये यशस्वी ( १९) अजिंक्य रहाणेच्या बरोबरीत आला आहे. या विक्रमात संजू सॅमसन ( २५) व जॉस बटलर ( २५) हे त्याच्या पुढे आहेत. यशस्वीने ३२ चेंडूंत १० चौकार व ४ षटकारांसह ७७ धावा केल्या आणि राजस्थानला ३ बाद १५० धावांपर्यंत पोहोचवले.