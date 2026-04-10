RR vs RCB Live : राजस्थान रॉयल्सने 'डाव' टाकला; टॉस जिंकून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा कार्यक्रम केला; पावसाने पुन्हा गेम केला

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru Marathi Updates: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यातला सामना ४५ मिनिटांच्या विलंबानंतर अखेर सुरू झाला. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या १६ व्या सामन्यात पावसाने व्यत्यय आणला होता. गुवाहाटीचे हवामान पाहता, याची सामन्याची षटक संख्या कमी होईल असे वाटले होते. पण, तसे झाले नाही. RR चा कर्णधार रियान पराग याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. टॉस झाल्यानंतर पुन्हा पावसाला सुरुवात झाली आहे. .RR आणि RCB हे दोन अपराजित संघ गुवाहाटीच्या मैदानावर एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. राजस्थानने मुंबई इंडियन्सला पराभूत करून IPL 2026 मध्ये विजयी हॅटट्रिक साजरी केली होती, तर बंगळुरूनेही सलग दोन विजय मिळवले आहेत. पावसाच्या व्यत्ययामुळे हा सामना ४५ मिनिटे उशीराने सुरू झाला. ७ वाजता होणारा टॉस ८ वाजता उडवण्यात आला आणि सव्वाआठ वाजता सामन्याला सुरुवात झाली..वैभव सूर्यवंशी आणि विराट कोहली यांच्यातली टशन या सामन्यात पाहण्यासाठी सर्वच उत्सुक होते. रोहित शर्माच्या मुंबईची वैभवने चांगली धुलाई केली होती आणि तोच करिष्मा बंगळुरूविरुद्ध करण्यासाठी तो सज्ज आहे. RCB च्या ताफ्यात जोश हेझलवूड ( Josh Hazelwood) परतला आहे आणि हा अनुभवी गोलंदाज वैभव व यशस्वी जैस्वाल या युवा फलंदाजांना कसे रोखतो, हे पाहण्यासारखे असेल..आजच्या सामन्यात विराटला आयपीएलमध्ये एक मोठा पराक्रम नोंदवण्याची संधी आहे. तीन षटकार खेचताच तो आयपीएलमध्ये ३०० सिक्स मारणारा तिसरा फलंदाज ठरेल. या विक्रमात ख्रिस गेल ( ३५७) व रोहित शर्मा ( ३०९) हे विराटच्या पुढे आहेत. राजस्थानच्या संघात तुषार देशपांडे याला विश्रांती दिली गेली आहे आणि त्याच्या जागी ब्रिजेश शर्मा आला आहे. RCB च्या ताफ्यात हेझलवूडचे पुनरागमन झाले असून जेकब डफीला बाहेर जावे लागले आहे. पावसाने बाधित मैदानावर प्रथम गोलंदाजी करण्याचा रियानचा निर्णय महत्त्वाचा सांगितला जातोय. .RCB - विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टीम डेव्हिड, रोमारिओ शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंग, जोश हेझलवूड RR - यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, शिमरोन हेटमायर, डोनोव्हन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवी बिश्नोई, ब्रिजेश शर्मा