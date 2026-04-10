RR vs RCB Live : रियान परागला दुर्बुद्धि सुचली अन् विराट कोहलीला 'Golden Duck'वर माघारी पाठवण्याची संधी हुकली, जोफ्रा आर्चर संतापला, पण रवी बिश्नोईने 'दांडा' उडवला

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru Marathi Updates: पावसाने पुन्हा एकदा राजस्थान रॉयल्सच्या सामन्यात व्यत्यय आणला. त्यामुळेच इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्धची लढत ८:४० वाजता सुरू झाली. सुदैवाने षटकांची संख्या कमी करण्यात आलेली नाही. RR कर्णधार रियान परागने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. राजस्थानच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तुषार देशपांडेच्या जागी ब्रिजेश शर्मा दिसला. तर RCB च्या ताफ्यात जेकब डफीच्या जागी जोश हेझलवूड परतला आहे..जोफ्रा आर्चरने भन्नाट बाऊन्सरवर फिल सॉल्टला गोल्डन डकवर माघारी पाठवले. चेंडूचा वेग एवढा होता की बॅटला लागून तो हवेत उडाला आणि यष्टिरक्षक ध्रुव जुरेलने सोपा झेल टिपला. फॉर्मात असलेल्या देवदत्त पडिक्कलने पहिला चेंडू निर्धाव खेळल्यानंतर सलग दोन चौकार खेचले. सहाव्या चेंडूवर विराट कोहली स्ट्राईकवर आला अन् जोफ्राने टाकलेला अप्रतिम चेंडू बॅटला घासून पहिल्या स्लीपच्या दिशेने गेला. जुरेलने डाईव्ह मारली, परंतु चेंडू त्याच्या हातापासून दूरच होता. विराटला चौकार मिळाला..रियानने दोन स्लीप हलवल्या नसत्या, तर विराटची विकेट पडली असती. आयपीएलमध्ये डावाच्या पहिल्याच चेंडूंवर जोफ्राने तिसऱ्यांदा विकेट घेतली आहे. त्याने प्रविण कुमार, अशोक दिंडा, लसिथ मलिंगा, भुवनेश्वर कुमार, ट्रेंट बोल्ट, उमेश यादव व पॅट कमिन्स यांच्याशी बरोबरी केली. या विक्रमात मोहम्मद शमी ( ५) टॉपर आहे. जीवदान मिळालेल्या विराटने हात मोकळे करताना ५ सुरेख चौकार खेचले आणि बंगळुरूला ३ षटकांत पन्नास धावा फलकावर चढवून दिल्या. पण, जोफ्राने दुसऱ्या बाजूने पड्डिकलला ( १४) झेल देण्यास भाग पाडले..विराट व देवदत्त यांनी १७ चेंडूंत ४५ धावा फलकावर चढवल्या. त्यात विराटच्या २२ धावा होत्या. विराटची विकेट मिळवण्यासाठी संदीप शर्माला गोलंदाजीला आणले गेले, कारण संदीपने ६ वेळा RCBच्या स्टार फलंदाजाची विकेट मिळवली होती. पण, रवी बिश्नोईने पाचव्या षटकात विराटचा त्रिफळा उडवला. विराट १६ चेंडूंत ७ चौकारांसह ३२ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर बिश्नोईने त्याच्या पुढच्या षटकात कृणाल पांड्याला ( १) माघारी पाठवले. शिमरोन हेटमायरने दुसरा अफलातून झेल घेतला..Who is Brijesh Sharma? मजुराचा मुलगा, बूट घेण्याचेही नव्हते पैसे अन् आज विराट कोहलीची विकेट घेण्यासाठी झालाय सज्ज....RCB - विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टीम डेव्हिड, रोमारिओ शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंग, जोश हेझलवूडRR - यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, शिमरोन हेटमायर, डोनोव्हन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवी बिश्नोई, ब्रिजेश शर्मा.