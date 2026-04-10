RR vs RCB Live : राजस्थान रॉयल्स-रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू सामन्यातील षटकांची संख्या कमी झाली? टॉस अन् मॅच सुरू होण्याची वेळ निश्चित झाली... जाणून घ्या अपडेट्स

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru Marathi Updates: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये दोन अपराजित संघ गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि राजस्थान रॉयल्स, आज गुवाहाटीत समोरासमोर आले आहेत. RR ने सलग तीन सामने जिंकून गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटकावले आहे, तर RCB ने दोन सामने जिंकले आहेत. १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ( Vaibhav Suryavanshi) पुन्हा एकदा चर्चेत राहणार आहे, कारण त्याच्यासमोर आज विराट कोहलीसारखा दिग्गज आहे. त्यामुळे आज कोण वरचढ ठरतंय, याची उत्सुकता आहे..आयपीएल २०२५ च्या सुरुवातीपासून आरसीबीने प्रतिस्पर्धी संघाच्या मैदानावर खेळलेल्या दहापैकी नऊ सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आहे. त्यांचा एकमेव पराभव सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध लखनौमध्ये झाला. आयपीएल २०२५ पासूनच्या डेथ ओव्हर्समधील दोन सर्वात स्फोटक षटकार मारणारे फलंदाज या सामन्यात दिसणार आहेत. १७ ते २० षटकांदरम्यान डेव्हिडने सर्वाधिक १९ पेक्षा जास्त षटकार मारले आहेत, तर जुरेलने १३ षटकार मारले आहेत..संदीप शर्माने कोहलीला १८ डावांमध्ये सात वेळा बाद करून त्याच्यावर वर्चस्व गाजवले आहे. कोहलीने १५० च्या स्ट्राईक रेटने संदीपच्या गोलंदाजीवर १३२ धावा ठोकल्या आहेत. आज पॉवरप्लेमध्ये या दोघांमध्ये पुन्हा एकदा नव्या चेंडूने सामना होण्याची शक्यता आहे. जैस्वाल आणि सूर्यवंशी या मोसमात पॉवरप्लेमध्ये अद्याप बाद झालेले नाहीत. गुवाहाटीत आजही पाऊस थैमान घालतोय आणि त्यामुळे नाणेफेकीला विलंब झाला..सव्वासात वाजता पावसाने विश्रांती घेतली आणि ७:३० पर्यंत सर्व कव्हर्स हटवण्यात आल्याने चाहते आनंदीत झाले आणि ८ वाजता टॉस होणार असल्याचे अपडेट्स समोर आले आहेत. ८:१५ वाजता मॅच सुरू होईल. कट ऑफ टाईमच्या आधी सामना सुरू होत असल्याने षटकांची संख्या कमी करण्याचा प्रश्नच नव्हता आणि त्यामुळे २०-२० षटकांचीच ही मॅच होईल..राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग(कर्णधार), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिमरॉन हेटमायर, डोनोवान फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोईरॉयल्स-रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर: फिल साल्ट (विकेटकीपर), विराट कोहली, देवदत्त पडीक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी.