RR vs RCB Live : १५ चेंडूंत ७४ धावा चोपल्या... Vaibhav Sooryavanshi च्या वादळासमोर गतविजेत्यांचा पालापाचोळा; ध्रुव जुरेलसोबत ८ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru Marathi Updates: वैभव सूर्यवंशीने आज गुवाहाटीचे मैदान दणाणून सोडले... समोर अनेक वर्ल्ड कप जिंकणारा गोलंदाज असूनही वैभवची फटकेबाजी काही थांबली नाही, त्याने १५ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करून अनेक विक्रम नावावर केले आणि ध्रुव जुरेलसह राजस्थान रॉयल्सच्या पाया भक्कम केला. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरच्या दोनशेपार धावा १५ वर्षीय वैभवच्या वादळासमोर तुटपुंज्या ठरल्या. .२०२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना राजस्थानने २१ धावांवर सलामीवीर यशस्वी जैस्वाल ( १३) याची विकेट गमावली. जोश हेझलवूडने ही विकेट घेतली, परंतु वैभवने मोर्चा सांभाळला आणि हेझलवूडचा पुढच्या षटकात चांगलाच समाचार घेतला. चौथ्या षटकात १९ धावा कुटल्यानंतर वैभवने पुढच्या षटकात भुवनेश्वर कुमारवर हल्लाबोल केला आणि १७ धावा चोपल्या. त्याला ध्रुव जुरेलची चांगली साथ मिळाली आणि ६ षटकात RR ने ९७ धावा उभ्या केल्या. .वैभवने १५ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि आयपीएलमधील हे संयुक्तपणे तिसरे वेगवान अर्धशतक ठरले. यशस्वीने २०२३ मध्ये कोलकाताविरुद्ध १३ चेंडूं, तर लोकेश राहुलने २०१८ मध्ये दिल्ली विरुद्ध १४ चेंडूंत फिफ्टी केली होती. पहिल्या सहा षटकांत वैभवने तिसऱ्यांदा अर्धशतक पूर्ण करून जॉश बटलरशी बरोबरी केली. त्याने व ध्रुवने ३४ चेंडूंत शतकी भागीदारी पूर्ण केली. कृणाल पांड्याने चुतराईने वैभवचे वादळ शांत केले. वैभव २६ चेंडूंत ८ चौकार व ७ षटकारांसह ७८ धावांवर विराटच्या हाती झेल देऊन परतला. त्याची ध्रुवसोबतची ३७ चेंडूंत १०८ धावांची भागीदारी तुटली. .आयपीएलमध्ये १०० हून अधिक धावांच्या भागीदारीत सर्वाधिक रन रेट असलेल्या खेळीत वैभव व ध्रुव यांनी ( १७.५१ रन रेट) दुसरे स्थान पटकावले. या विक्रमात अभिषेक शर्मा व ट्रॅव्हिस हेड हे ३८ चेंडूंत १३१ धावांसह २०.६८ अशा रन रेटसह ( वि. दिल्ली, २०२४) अव्वल आहेत. वैभव व जुरेल जोडीने ख्रिस लिन व सुनील नरीन यांचा १७.०२ च्या रन रेटचा ( ३७ चेंडूंत १०५ धावा वि. RCB, २०१७) विक्रम मोडला. शिमरोन हेटमायरला RR ने पुढे फलंदाजीला पाठवले आणि कृणालच्या बाऊन्सरवर अपर कट मारण्याच्या प्रयत्नात हेटमायर शॉर्ट थर्ड मॅनला झेल देऊन परतला. हेझलवूडने दुसरी विकेट घेताना रियान परागला ( ३) झेलबाद केले..RR vs RCB Live : ४,४,४,६,६... वैभव सूर्यवंशीचे १५ चेंडूंत अर्धशतक; ३००+ चा स्ट्राईक रेट अन् जोश हेझलवूड, भुवनेश्वर कुमारची बेक्कार धुलाई.हे वृत्त लिहिले तेव्हा ध्रुव जुरेल २१ चेंडूंत ४२ धावांवर खेळतोय, तर रवींद्र जडेजा ( ९) मैदानावर उभा आहे आणि राजस्थानच्या ४ बाद १४५ धावा झाल्या आहेत. त्यांना विजयासाठी ४८ चेंडूंत ५७ धावा हव्या होत्या.