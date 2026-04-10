Cricket

RR vs RCB Live : ४,४,४,६,६... वैभव सूर्यवंशीचे १५ चेंडूंत अर्धशतक; ३००+ चा स्ट्राईक रेट अन् जोश हेझलवूड, भुवनेश्वर कुमारची बेक्कार धुलाई

Vaibhav Suryavanshi 15 ball fifty IPL 2026 RR vs RCB: राजस्थान रॉयल्ससाठी आज वैभव सूर्यवंशीने अक्षरशः वादळच निर्माण केले. RCB च्या तगड्या गोलंदाजीसमोर त्याने कोणताही दबाव न घेता आक्रमक फलंदाजी करत अवघ्या 15 चेंडूंमध्ये अर्धशतक पूर्ण केले.
Vaibhav Suryavanshi

Vaibhav Suryavanshi

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru Marathi Updates: वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Suryavanshi) पुन्हा एकदा समोर कोणताही गोलंदाज असला तरी घाबरणार नाही, हे सिद्ध केले. त्याने जोश हेझलवूड व भुवनेश्वर कुमार यांची धुलाई करताना १५ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. राजस्थानसाठी हे संयुक्तपणे दुसरे वेगवान अर्धशतक ठरले. राजस्थानने ६ षटकांत १ बाद ९७ धावा चोपल्या. त्यात वैभवच्या १८ चेंडूंत ५७ धावा होत्या आणि त्याने ८ चौकार व ४ षटकार लगावले आहेत.

Loading content, please wait...
