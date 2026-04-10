RR vs RCB Live : ४,४,४,६,६... वैभव सूर्यवंशीचे १५ चेंडूंत अर्धशतक; ३००+ चा स्ट्राईक रेट अन् जोश हेझलवूड, भुवनेश्वर कुमारची बेक्कार धुलाई

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru Marathi Updates: वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Suryavanshi) पुन्हा एकदा समोर कोणताही गोलंदाज असला तरी घाबरणार नाही, हे सिद्ध केले. त्याने जोश हेझलवूड व भुवनेश्वर कुमार यांची धुलाई करताना १५ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. राजस्थानसाठी हे संयुक्तपणे दुसरे वेगवान अर्धशतक ठरले. राजस्थानने ६ षटकांत १ बाद ९७ धावा चोपल्या. त्यात वैभवच्या १८ चेंडूंत ५७ धावा होत्या आणि त्याने ८ चौकार व ४ षटकार लगावले आहेत. .६ फलंदाज ९४ धावांवर माघारी परतल्यानंतरही RCB ने २० षटकांत ८ बाद २०१ धावांपर्यंत मजल मारली. विराट कोहलीने १६ चेंडूंत ३२ धावा केल्या, पंरतु संघाची पडझड तो थांबवू शकला नाही. एका बाजूने विकेट पडत असताना कर्णधार रजत पाटीदार मैदानावर उभा राहिला आणि त्याने ४० चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारांसह ६३ धावा चोपल्या. इम्पॅप्ट खेळाडू म्हणून वेंकटेश अय्यरला उतरवण्याचा डाव यशस्वी ठरला आणि त्याने १५ चेंडूंत नाबाद २९ धावा करून संघाला दोनशेपार पोहोचवले..रोमारिओ शेफर्डनेही ११ चेंडूंत २२ धावा चोपल्या. RCB ने १६ ते २० षटकांत १२.४ च्या रन रेटने ६२ धावा चोपल्या. जोफ्रा आर्चर, रवी बिश्नोई व ब्रिजेश शर्मा यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. संदीप शर्माने १ बळी टिपत आयपीएलमध्ये १५० विकेट्सचा पल्ला गाठला. १००च्या आत सहा विकेट्स गमावल्यानंतर बंगळुरूने उभ्या केलेल्या हा सर्वोत्तम धावा ठरल्या. ८ बाद २०१ ही RCB ची राजस्थान रॉयल्सविरुद्धची दुसरी सर्वोच्च ( ५ बाद २०५, बंगळुरू, २०२५) धावसंख्या आहेत. .Who is Brijesh Sharma? मजुराचा मुलगा, बूट घेण्याचेही नव्हते पैसे अन् आज विराट कोहलीची विकेट घेण्यासाठी झालाय सज्ज....आयपीएलमध्ये १०० धावांच्या आत ६ विकेट्स गमावल्यानंतर ८ बाद २०१ धावा उभ्या करून बंगळुरूने इतिहास रचला. यापूर्वी पंजाब किंग्सने २०२४ मध्ये मुंबई इंडियन्सविरुद्ध ७७ धावांत ६ विकेट्स गमावल्या होत्या आणि त्यांनी १८३ धावांपर्यंत मजल मारली होती. तो विक्रम आज बंगळुरूने मोडला. यशस्वी जैस्वालने चांगली सुरूवात केली, परंतु २१ धावांवर RR ला पहिला धक्का बसला. जोश हेझलवूडने ही विकेट मिळवली आणि या पर्वात प्रथमच राजस्थानने पॉवर प्लेमध्ये विकेट गमावली. त्यानंतर वैभव सूर्यवंशीने मोर्चा सांभाळला आणि हेझलवूडच्या दुसऱ्या षटकात त्याने सलग तीन चौकार व एक षटकार खेचला..राजस्थानने ३.५ षटकांत पन्नास धावा फलकावर चढवल्या. पुढच्या षटकात भुवनेश्वर कुमारचे षटकाराने त्याने स्वागत केले. वैभवने १५ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि त्याच्या सोबतीला ध्रुव जुरेल उभा राहिला. Fastest fifty by an Indian in IPL (by balls)१३ - यशस्वी जैस्वाल (आरआर) वि केकेआर, कोलकाता, २०२३१४ - केएल राहुल (पीबीकेएस) विरुद्ध डीसी, मोहाली, २०१८१५ - युसूफ पठाण (केकेआर) वि एसआरएच, कोलकाता, २०१४१५ - वैभव सूर्यवंशी (RR) वि CSK, गुवाहाटी, २०२६१५ - वैभव सूर्यवंशी (RR) विरुद्ध RCB, गुवाहाटी, २०२६*.