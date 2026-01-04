Ruturaj Gaikwad चा विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये षटकारांचा विश्वविक्रम; आजपर्यंत कोणालाच जे जमलं नव्हतं, ते करून दाखवलं

Ruturaj Gaikwad 100 VHT Sixes record: महाराष्ट्राचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाड याने नुकतेच विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये मोठा पराक्रम केला आहे. ऋतुराज (Ruturaj Gaikwad) विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत महाराष्ट्राचे नेतृत्व करत असून चांगल्या फॉर्ममध्येही आहे. यादरम्यान, त्याने उत्तराखंडविरुद्ध ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी शतकी खेळी केली होती..India ODI Squad: मोहम्मद शमी पुन्हा नकोसा! ऋतुराज गायकवाडवर अन्याय... आणखी दोघांना मिळाला डच्चू.ऋतुराजने विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत ((Vijay Hazare Trophy) आत्तापर्यंत ५ सामन्यांत १ अर्धशतक आणि १ शतकासह ६४.२५ च्या सरासरीने २५७ धावा केल्या. त्याने २८ चौकार आणि ५ षटकार मारले आहेत. त्याने गेल्या दोन सामन्यात ५० धावांचा टप्पा ओलांडला आहे. त्याने उत्तराखंडविरुद्ध ११३ चेंडूत १२ चौकार आणि ३ षटकारांसह १२४ धावांची खेळी केली होती. त्यानंतर त्याने शनिवारी (३ जानेवारी) मुंबईविरुद्ध ७ चौकारांसह ५२ चेंडूत ६६ धावांची खेळी केली होती..दरम्यान, ऋतुराजचे आता विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत आत्तापर्यंत ५७ सामन्यांतील ५५ डावात ३१८० धावा झाल्या असून त्याने १०५ षटकार मारले आहेत. तो या स्पर्धेत सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या यादीत अव्वल क्रमांकावर कर्नाटकचा मनिष पांडे असून त्याने १०३ सामन्यांतील ९९ डावात १०८ षटकार मारले आहेत. या स्पर्धेच्या इतिहासात १०० षटकार मारणारे केवळ हे दोघेच खेळाडू आहेत..Ruturaj Gaikwad: 'उठ, तयार हो आणि दाखवून दे...', आर अश्विनची भारतीय संघातून वगळलेल्या ऋतुराजसाठी खास पोस्ट.त्यामुळे ऋतुराजच्या नावावर विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये सर्वात कमी डावात १०० षटकार मारण्याचा विक्रमही झाला आहे. त्याने फक्त ५० डावात १०० षटकार या स्पर्धेत पूर्ण केले होते. हा विक्रम त्याने विजय हजारे ट्रॉफी २०२४-२५ हंगामात केला होता. ऋतुराजचा हा विक्रम मोडणे अनेकांना कठीण आहे. कारण जे सध्या सक्रिय खेळाडू विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत १०० षटाकारांच्या जवळ आहेत, त्यांनी ५० हून अधिक डाव खेळले आहेत. सध्या देवदत्त पडिक्कलला हा विक्रम तोडण्याची संधी आहे. त्याने ३३ डावात ७९ षटकार मारले आहेत. त्यामुळे त्याला ऋतुराजचा विक्रम मोडण्यासाठी १६ डावात आणखी २१ षटकार मारावे लागतील..ऋतुराज लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये कमीत कमी ५० डाव खेळलेल्यानंतर सर्वाधिक सरासरी असलेला भारतीय खेळाडूही आहे. ऋतुराजने आत्तापर्यंत लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ९७ सामन्यांत १९ शतके आणि १९ अर्धशतकांसह ५७.६९ च्या सरासरीने ४९०४ धावा केल्या आहेत. त्याच्या पाठोपाठ विराट कोहली असून त्याने ३४४ सामन्यांत ५८ शतके आणि ८५ अर्धशतकांसब ५७.६७ च्या सरासरीने १६२०७ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.