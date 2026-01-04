Cricket

Ruturaj Gaikwad चा विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये षटकारांचा विश्वविक्रम; आजपर्यंत कोणालाच जे जमलं नव्हतं, ते करून दाखवलं

Ruturaj Gaikwad 100 VHT Sixes record: महाराष्ट्राचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाड याने नुकतेच विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये मोठा पराक्रम केला आहे. ऋतुराज (Ruturaj Gaikwad) विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत महाराष्ट्राचे नेतृत्व करत असून चांगल्या फॉर्ममध्येही आहे. यादरम्यान, त्याने उत्तराखंडविरुद्ध ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी शतकी खेळी केली होती.

