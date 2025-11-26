SMAT 2025: ऋतुराज गायकवाडने मोडले विराट-गिलचे विक्रम, पण महाराष्ट्राचा पहिल्याच सामन्यात पराभव; पृथ्वी शॉही अपयशी

सय्यद मुश्ताक अली टी२० स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यात महाराष्ट्राला जम्मू-काश्मीरकडून ५ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. पण कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने टी२० कारकिर्दीत एक मोठा टप्पा गाठला. त्याने विराट कोहली व शुभमन गिललाही मागे टाकले आहे..बुधवारपासून भारतात सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे. पहिल्याच फेरीत महाराष्ट्राच्या संघाला मात्र पराभवाचा धक्का बसला आहे. कोलकाताच्या ईडन गार्डन्सवर झालेल्या सामन्यात महाराष्ट्राला जम्मू आणि काश्मीर संघाने ५ विकेट्सने पराभूत केले. पण महाराष्ट्राचा पराभव झाला असला तरी कर्णधार ऋतुराज गायकवाडच्या नावावर मात्र एका मोठ्या विक्रमाची नोंद झाली आहे..India Squad Announcement: द. आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिकेसाठी गिलच्या ऐवजी 'हा' खेळाडू भारताचा कर्णधार; ऋतुराज, जडेजाचे पुनरागमन.या सामन्यात महाराष्ट्राने प्रथम फलंदाजी केली, पण त्यांचा संघ १९.५ षटकात १३० धावांवरच सर्वबाद झाला. महाराष्ट्राकडून विकी ओत्सवालने सर्वाधिक २१ धावा केल्या, तर अर्शिन कुलकर्णीने २० धावा केल्या. बाकी कोणीही २० धावांचा टप्पाही पार करू शकले नाहीत. सलामीवीर पृथ्वी शॉ देखील सामन्यात फार काही करू शकला नाही. त्याला ५ धावांवरच अकिब नबीने बाद केले. तसेच राहुल त्रिपाठीही ५ धावांवर बाद झाला. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरलेला ऋतुराजही या सामन्यात मोठ्या धावा करू शकला नाही. त्याला ६ धावांवरच युधवीर सिंगने बाद केले. .मात्र ऋतुराजने या ६ धावांच्या खेळी दरम्यान टी२० कारकिर्दीत ५००० धावा पूर्ण केल्या. त्यामुळे तो हा टप्पा पार करणारा २१ वा भारतीय ठरला. इतकेच नाही, तर त्याने १४५ डावात हे ५००० धावा पूर्ण केल्या. त्यामुळे तो सर्वात कमी डावात ५००० टी२० धावा करणारा भारताचा दुसरा, जर जगातील चौथा खेळाडू ठरला आहे. याबाबतीत त्याने विराट कोहली, शुभमन गिललाही मागे टाकले आहे. भारताकडून सर्वात कमी डावात ५००० टी२० धावा करण्याचा विक्रम केएल राहुलच्या नावावर आहे. त्याने १४३ डावात ५००० टी२० धावा केल्या होत्या. शुभमन गिलने १५४ डावात ५००० धावा केल्या होत्या, तर विराट कोहलीने १६७ डावात ५००० टी२० धावा केल्या होत्या. सर्वात कमी डावात ५००० टी२० धावा करण्याचा विश्वविक्रम ख्रिस गेलच्या नावावर आहे. त्याने १३२ डावातच हा टप्पा गाठला होता..IND vs SA, Test: 'शुभमन गिलच्या जागेवर ऋतुराज गायकवाडला दुसऱ्या कसोटीत खेळवा, कारण...', कोणी केली मागणी?.सर्वात कमी डावात ५००० टी२० धावा करणारा जगातील टॉप-५ फलंदाज१३२ डाव - ख्रिस गेल१४३ डाव - केएल राहुल१४४ डाव - शॉन मार्श१४४ डाव - डेवॉन कॉनवे१४५ डाव - ऋतुराज गायकवाड१४५ डाव - बाबर आझम१५४ डाव - शुभमन गिलसर्वात कमी डावात ५००० टी२० धावा करणारे टॉप-५ भारतीय१४३ डाव - केएल राहुल१४५ डाव - ऋतुराज गायकवाड१५४ डाव - शुभमन गिल१६७ डाव - विराट कोहली१७३ डाव - सुरेश रैना.महाराष्ट्राचा पराभवदरम्यान, जम्मू-काश्मीरच्या गोलंदाजांना या सामन्यात दमदार कामगिरी केली. त्यांनी महाराष्ट्राला १३० धावांवरच रोखले. जम्मू-काश्मीरकडून अकिब नबीने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच युधवीर सिंग, अबिद मुश्ताक, उमरान मलिक, यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. एम अश्विनने १ विकेट घेतली.त्यानंतर १३१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग जम्मू-काश्मीरने १८.४ षटकात ५ विकेट्स गमावत १३२ धावा करून सहज पूर्ण केला. जम्मू - काश्मीरकडून कामरान इक्बालने सर्वाधिक २८ धावा केल्या, तर कर्णधार शुभम खजुरियाने २६ धावांची खेळी केली. तसेच अब्दुल सामदने २० धावा केल्या. कन्हैय्या वाधवानने ११ चेंडूत नाबाद १९ आणि अबिद मुश्ताकने ९ चेंडूत नाबाद १८ धावा करत संघाला विजय मिळवून दिला.महाराष्ट्राकडून राजवर्धन हंगारगेकर आणि प्रकाश सोळंकी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. अर्शिन कुलकर्णीने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.