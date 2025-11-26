Cricket

SMAT 2025: ऋतुराज गायकवाडने मोडले विराट-गिलचे विक्रम, पण महाराष्ट्राचा पहिल्याच सामन्यात पराभव; पृथ्वी शॉही अपयशी

Ruturaj Gaikwad Achieves Major Milestone in T20: ईडन गार्डन्सवर झालेल्या टी२० सामन्यात महाराष्ट्राला पराभवाचा सामना करावा लागला, पण असे असले तरी ऋतुराज गायकवाड एक मोठा विक्रम करताना शुभमन गिल आणि विराट कोहली यांना मागे टाकले आहे.
Ruturaj Gaikwad&nbsp;

Ruturaj Gaikwad 

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • सय्यद मुश्ताक अली टी२० स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यात महाराष्ट्राला जम्मू-काश्मीरकडून ५ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला.

  • पण कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने टी२० कारकिर्दीत एक मोठा टप्पा गाठला.

  • त्याने विराट कोहली व शुभमन गिललाही मागे टाकले आहे.

Loading content, please wait...
Jammu And Kashmir
maharashtra
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Team India
Ruturaj Gaikwad
Syed Mushtaq Ali Trophy
cricket news today
T20 Cricket Records
Shubman Gill

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com