मोठी बातमी : ऋतुराज गायकवाडची भारतीय संघात एन्ट्री; उप कर्णधाराची जबाबदारी, वैभव सूर्यवंशीही संघात...

Ruturaj Gaikwad added to India A squad for Sri Lanka tri-series: श्रीलंकेत होणाऱ्या आगामी त्रिकोणी मालिकेसाठी भारत अ संघात ऋतुराज गायकवाडची निवड करण्यात आली आहे. दुखापतीमुळे संघाचा उपकर्णधार रियान पराग स्पर्धेतून बाहेर पडल्याने निवड समितीने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या मालिकेत उप कर्णधाराची जबाबदारी ऋतुराजच्या खांद्यावर असेल. .रियान परागला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली असून त्याच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सकडे देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याला श्रीलंका दौऱ्याला मुकावे लागणार आहे. त्याच्या जागी आता ऋतुराज गायकवाड भारत अ संघात दाखल झाला आहे. या मालिकेसाठी तिलक वर्माकडे कर्णधारपदाची धुरा असेल. संघात वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, आयुष बदोनी, प्रभसिमरन सिंग, विप्रज निगम, अंशुल कांबोज यांसारख्या युवा खेळाडूंनाही संधी देण्यात आली आहे..Tri-Nation A series in Sri Lanka Schedule९ जून २०२६ - भारत अ वि. श्रीलंका अ११ जून २०२६ - भारत अ वि. अफगाणिस्तान अ१३ जून २०२६ - अफगाणिस्तान अ वि. श्रीलंका अ१५ जून २०२६ - भारत अ वि. श्रीलंका अ१७ जून २०२६ - भारत अ वि. अफगाणिस्तान अ१९ जून २०२६ - अफगाणिस्तान अ वि. श्रीलंका अ२१ जून २०२६ - फायनल.IPL 2026 Final : वैभव सूर्यवंशी अहमदाबादला पोहोचला, मैदानावर न उतरताच इतिहास रचणार! पण, शुभमन, साई सुदर्शन त्याला पुन्हा रडवणार....India A squad for the tri-series: तिलक वर्मा ( कर्णधार), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, ऋतुराज गायकवाड, आयुष बडोनी, निशांत सिंधू, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंग, कुमार कुशाग्रा, विपराज निगम, यश ठाकूर, युधवीर सिंग, अंशुल कंबोज, अर्शद खान.ऋतुराजने भारताच्या प्रमुख संघाकडून ९ वन डे व २३ ट्वेंटी-२० सामने खेळले आहेत. वन डे मध्ये त्याने एका शतकासह २२८ धावा केल्या आहेत, तर ट्वेंटी-२०त १ शतक झळकावून त्याने ६३३ धावा केल्या आहेत. त्याने आशियाई स्पर्धेत भारताचे नेतृत्व करताना सुवर्णपदक जिंकले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.