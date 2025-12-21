Cricket

Vijay Hazare Trophy: ऋतुराज गायकवाड कर्णधार, पृथ्वी शॉही महाराष्ट्र संघात; पहिल्याच सामन्यात शुभमन-अभिषेकच्या संघाला भिडणार

Maharashtra Squad for Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ साठी महाराष्ट्र संघाची घोषणा झाली आहे. ऋतुराज गायकवाड कर्णधारपद सांभाळताना दिसणार आहे.
Summary

  • विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ साठी महाराष्ट्र संघाची घोषणा झाली असून ऋतुराज गायकवाड कर्णधारपदी परतला आहे.

  • पृथ्वी शॉ, राहुल त्रिपाठी, अंकित बावणे यांसारखे अनुभवी खेळाडू संघात आहेत.

  • महाराष्ट्राचा पहिला सामना पंजाबविरुद्ध जयपूरला होणार आहे.

