Vijay Hazare Trophy: ऋतुराज गायकवाड कर्णधार, पृथ्वी शॉही महाराष्ट्र संघात; पहिल्याच सामन्यात शुभमन-अभिषेकच्या संघाला भिडणार

विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ साठी महाराष्ट्र संघाची घोषणा झाली असून ऋतुराज गायकवाड कर्णधारपदी परतला आहे. पृथ्वी शॉ, राहुल त्रिपाठी, अंकित बावणे यांसारखे अनुभवी खेळाडू संघात आहेत. महाराष्ट्राचा पहिला सामना पंजाबविरुद्ध जयपूरला होणार आहे..विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेला २४ डिसेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे या स्पर्धेसाठी आता संघ जाहीर होत आहेत. काहीच दिवसांपूर्वी मुंबई आणि दिल्लीचेही संघ जाहीर झाले. यामध्ये रोहित शर्मा, विराट कोहली, रिषभ पंत अशा खेळाडूंचाही समावेश आहे. आता महाराष्ट्र संघाचीही घोषणा झाली आहे. महाराष्ट्राच्या कर्णधारपदी ऋतुराज गायकवाड परतला आहे..ऋतुराज महाराष्ट्राच्या वनडे आणि टी२० संघाचा कर्णधार आहे. पण सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी सुरू असताना तो दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिकेत व्यस्त होता. त्यामुळे तो महाराष्ट्रासाठी उपलब्ध नव्हता. त्यावेळी त्याच्या अनुपस्थितीत पृथ्वी शॉ याने नेतृत्वाची धूरा सांभाळली होती. पण आता ऋतुराज पुन्हा महाराष्ट्राचे नेतृ्त्व करताना दिसणार आहे. दरम्यान, विजय हजारे ट्रॉफीसाठी महाराष्ट्र संघात पृथ्वी शॉ याचाही समावेश आहे. याशिवाय जलज सक्सेना, अंकित बावणे, राहुल त्रिपाठी, रजनीश गुरबानी, रामकृष्ण घोष असे अनुभवी खेळाडूही संघात आहेत. अर्शिन कुलकर्णी, विकी ओत्सवाल, प्रशांत सोळंकी असे काही युवा खेळाडूही महाराष्ट्र संघात आहेत..तथापि, जर ऋतुराजची ११ जानेवारीपासून न्यूझीलंडविरुद्ध सुरू होणाऱ्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघात निवड झाली, तर मात्र तो महाराष्ट्रासाठी विजय हजारे ट्रॉफीच्या सुरुवातीच्याच तीन किंवा चार सामन्यांसाठी उपलब्ध असू शकतो. त्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेत एका शतकासह दमदार कामगिरी केली होती. त्यामुळे त्याला पुन्हा भारतीय संघात संधी मिळण्याची शक्यता आहे..महाराष्ट्राचा विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत साखळी फेरीसाठी सी गटामध्ये समावेश आहे. या गटात महाराष्ट्राशिवाय, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मुंबई, उत्तराखंड, गोवा, छत्तीसगढ आणि सिक्कीम या संघांचा समावेश आहे. महाराष्ट्राला पहिला सामना जयपूरला पंजाबविरुद्ध खेळायचा आहे. पंजाबकडून या सामन्यात अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिलही खेळण्याची शक्यता आहे.लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की बीसीसीआयने करारबद्ध खेळाडूंना विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील किमान दोन सामने खेळणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे अनेक स्टार खेळाडू या देशांतर्गत वनडे सामन्यात खेळताना दिसणार आहेत..विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ साठी महाराष्ट्र संघ - ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), पृथ्वी शॉ, अर्शिन कुलकर्णी, सिद्धेश वीर, अंकित बावणे, राहुल त्रिपाठी, सौरभ नवले, विकी ओत्सवाल, जलज सक्सेना, रामकृष्ण घोष, रजनीश गुरबानी, राजवर्धन हंगारगेकर, प्रशांत सोळंकी, निखील नाईक, प्रदीप दधे, सिद्धार्थ म्हात्रे, सचिन धस, सत्यजीत बच्छाव..