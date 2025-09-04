Cricket
Duleep Trophy: ऋतुराज गायकवाडचं द्विशतक थोडक्यात हुकलं, पण संघाला तारलं! श्रेयस, जैस्वालच्या अपयशाने फॅन्सचं डोकं फिरलं
Ruturaj Gaikwad missed Double Century: पश्चिम विभागाच्या ऋतुराज गायकवाडने दुलीप ट्रॉफीच्या उपांत्य सामन्यात मोठी शतकी खेळी केली. त्याचं द्विशतक अगदी थोडक्यात हुकलं, पण त्याच्या खेळीमुळे संघाला मोठी धावसंख्या उभारता आली.
Summary
दुलीप ट्रॉफी २०२५-२६ च्या उपांत्य सामन्यात पश्चिम विभागाच्या ऋतुराज गायकवाडने १८४ धावांची शानदार खेळी केली, पण द्विशतक थोडक्यात हुकले.
त्याने तनुष कोटियनसोबत १४८ धावांची भागीदारी केली.
पहिल्या दिवशी पश्चिम विभागाने ३५० धावांचा टप्पा ओलांडला.