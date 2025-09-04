Ruturaj Gaikwad | Duleep Trophy 2025-26

Ruturaj Gaikwad | Duleep Trophy 2025-26

Duleep Trophy: ऋतुराज गायकवाडचं द्विशतक थोडक्यात हुकलं, पण संघाला तारलं! श्रेयस, जैस्वालच्या अपयशाने फॅन्सचं डोकं फिरलं

Ruturaj Gaikwad missed Double Century: पश्चिम विभागाच्या ऋतुराज गायकवाडने दुलीप ट्रॉफीच्या उपांत्य सामन्यात मोठी शतकी खेळी केली. त्याचं द्विशतक अगदी थोडक्यात हुकलं, पण त्याच्या खेळीमुळे संघाला मोठी धावसंख्या उभारता आली.
  • दुलीप ट्रॉफी २०२५-२६ च्या उपांत्य सामन्यात पश्चिम विभागाच्या ऋतुराज गायकवाडने १८४ धावांची शानदार खेळी केली, पण द्विशतक थोडक्यात हुकले.

  • त्याने तनुष कोटियनसोबत १४८ धावांची भागीदारी केली.

  • पहिल्या दिवशी पश्चिम विभागाने ३५० धावांचा टप्पा ओलांडला.

