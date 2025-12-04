Ruturaj Gaikwad: विराटने कशी मदत केली? चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना काय विचार केला, ऋतुराजने सर्वच सांगून टाकलं

ऋतुराज गायकवाडने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे सामन्यात विराट कोहलीसोबत १९५ धावांची विक्रमी भागीदारी केली. चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना त्याने शतक साजरं केलं. ऋतुराजने शतकानंतर त्याची प्रतिक्रिया देताना विराटने कशी मदत केली, हे सांगितलं..बुधवारी (३ डिसेंबर) रायपूरमध्ये झालेल्या वनडे सामन्यात भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ४ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने तीन सामन्यांच्या मालिकेतही दुसऱ्या सामन्यानंतर १-१ अशी बरोबरी साधण्यात यश मिळवले आहे. असे असले तरी हा सामना वैयक्तिकरित्या २८ वर्षीय ऋतुराज गायकवाडसाठी अत्यंत खास ठरला. त्याने या सामन्यात शतक साजरं करण्यासोबतच रनमशिन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विराट कोहलीसोबत विक्रमी भागीदारीही केली. याबाबत त्याने त्याची प्रतिक्रिया देताना विराटने कशी मदत केली, हे देखील सांगितलं..IND vs SA, 2nd ODI: 'रनमशिन' कोहलीचं सलग दुसरं शतक! ऋतुराजसोबत दीडशतकी भागीदारी करत अनेक विक्रमही मोडले.या सामन्यात प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या भारतीय संघाने सलामीवीर रोहित शर्मा (१४) आणि यशस्वी जैस्वाल (२२) यांच्या विकेट्स लवकर गमावल्या होत्या. पण नंतर तिसर्या विकेटसाठी विराट कोहली आणि ऋतुराज गायकवाड यांनी भक्कम १९५ धावांची भागीदारी केली. या दोघांनीही एकेरी - दुहेरी धावांवरच तर भर दिलाच, पण फार जोखीम न उचलता चांगले आक्रमक शॉट्सही खेळले. ऋतुराज यापूर्वी फारसा मधल्या फळीत खेळलेला नाही. त्याच्यासाठी वनडेत चौथा क्रमांक नवा आहे. असे असतानाही त्याने परिस्थिती स्वीकारत चांगली फलंदाजी करताना ७७ चेंडूतच त्याचे शतक पूर्ण केले. हे त्याचे वनडे कारकिर्दीतील पहिले शतक ठरले. त्याने ८३ चेंडूत १२ चौकार आणि २ षटकारांसह १०५ धावांची खेळी केली. विराटनेही ९३ चेंडूत १०२ धावा केल्या. केएल राहुलने अखेरीस आक्रमक खेळत नाबाद ६६ धावा केल्या. यामुळे भारताने ५० षटकात ५ बाद ३५९ धावा केल्या होत्या..भारताचा डाव संपल्यानंतर ऋतुराजने त्याच्या नवीन फलंदाजी क्रमांकाबद्दल आणि विराट कोहलीसोबत फलंदाजीबद्दल भाष्य केले. तसेच पहिल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ८ धावाच करू शकल्याबद्दल त्याने निराशाही व्यक्त केली. तो म्हणाला, 'गेल्या सामन्यात मी चांगला खेळ करू शकलो नाही, त्याबद्दल खरंच वाईट वाटलं. ती खेळपट्टी खरंच चांगली होती, परिस्थितीही माझ्यासाठी मिळती जुळती होती, मी त्यावर सहज आणखी धावा करू शकलो असतो. त्यामुळे गेल्या सामन्यात खरंच वाईट वाटलं. पण आज चांगला खेळ झाला.''माझ्यासाठी आजचा दिवस जास्त अनुकूल होता. मी ११ व्या षटकाच्या दरम्यान फलंदाजीसाठी उतरलो, तेव्हा मी स्वत:ला सांगितलं की असं खेळायचं की मी आधीच पॉवरप्लेनंतर २५-३० चेंडू खेळले आहेत. त्यापद्धतीनेच फलंदाजी करायची, स्ट्राईक रोटेट करण्याचा प्रयत्न करायचा. १५-२० षटकापर्यंत खेळपट्टी थोडी टू-पेस होती. पण त्यानंतर ती चांगली होत गेली आणि आम्ही त्यावर काम केलं.'.विराटसोबत फलंदाजी करण्याबाबत ऋतुराज म्हणाला, 'नक्कीच त्याच्यासोबत फलंदाजी करणं आणि चांगली भागीदारी करणं हे स्वप्नवत होतं. त्याने मला फलंदाजीवेळी खूप मदत केली, जसं की गॅप्स कसे शोधायचे, गोलंदाज कोणच्या टप्प्यावर गोलंदाजी करेल, त्यानुसार बॅटिंग टेकनिक कशी वापरता येईल आणि कमी निर्धाव चेंडू खेळून जास्त धावा कशा करता येतील. त्यामुळे नक्कीच माझ्यासाठी ते खूप मदत करणारं होतं आणि मला खूप शिकायलाही मिळालं.''आम्ही छोटी छोटी ध्येय ठेवली होती, जसं की ५ षटकांमध्ये हे ध्येय पूर्ण करायचं, मग पुढच्या ५ षटकांमध्ये कुठपर्यंत जायचं, असं. जेव्हा आम्हाला एका क्षणी वाटलं की आम्ही आता खेळपट्टीवर पूर्ण स्थिरावलो आहे आणि एक असा क्षणही आला की गोलंदाजांना फारशी मदत मिळत नव्हती, तेव्हा मी ठरवलं की मला आतून जे वाटतंय त्यावर विश्वास ठेवू आणि काय होतंय ते पाहू.' 'एका टप्प्यानंतर आम्हाला ३५० धावसंख्याच्या आसपास आम्ही जाऊ असं वाटलं आणि सुदैवाने आम्ही तिथपर्यंत पोहचलो. ही धावसंख्या चांगली आहे, पण आदल्या दिवशी इथे खूप दव होतं. पण ३५० पेक्षा जास्त धावांचा पाठलाग करणं कठीण जाईल, हे नक्की.'.IND vs SA: अरे माग रे इच्छा...! रोहित शर्माच्या पापणीचा केस गालावर पडताच रिषभ पंतने काय केलं पाहा Video.दरम्यान, ऋतुराजने म्हटल्या प्रमाणे या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजीवेळी दवाचा परिणाम दिसून आला होता. त्यामुळे गोलंदाजांना गोलंदाजी करताना काही अडचणीही आल्या. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकने ४९.२ षटकात ६ विकेट्स गमावत ३६२ धावा करून हा सामना जिंकला.तथापि, ऋतुराजची विराटसोबत झालेली १९५ धावांची भागीदारी विक्रमी ठरली. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडेत भारताकडून कोणत्याही विकेटसाठी झालेली ही सर्वोच्च भागीदारी होती. यापूर्वी हा विक्रम सचिन तेंडुलकर आणि दिनेश कार्तिक यांच्या नावावर होता. या दोघांनी २०१० मध्ये ग्वाल्हेरला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडेमध्ये १९४ धावांची भागीदारी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.