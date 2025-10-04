Cricket

Ruturaj Gaikwad ने सूर मारला अन् जमिनीलगत अफलातून कॅच घेतला, विदर्भाचा डावही संपवला; पाहा Video

Ruturaj Gaikwad Brilliant Catch in Irani Cup 2025: नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या इराणी कप २०२५ स्पर्धेत विदर्भ विरुद्ध शेष भारत संघात रोमांचक सामना रंगला आहे. चौथ्या दिवशी ऋतुराज गायकवाडने अफलातून झेल घेत सर्वांचे लक्ष वेधले.
Pranali Kodre
  • इराणी कप २०२५ स्पर्धेत विदर्भ विरुद्ध शेष भारत संघात रोमांचक सामना होत आहे.

  • चौथ्या दिवशी ऋतुराज गायकवाडने अफलातून झेल पकडून विदर्भाचा दुसरा डाव २३२ धावांवर संपवला.

  • शेष भारताला विजयासाठी ३६१ धावांचे लक्ष्य मिळाले असून पाचवा दिवस निर्णायक ठरणार आहे.

