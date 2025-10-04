Ruturaj Gaikwad ने सूर मारला अन् जमिनीलगत अफलातून कॅच घेतला, विदर्भाचा डावही संपवला; पाहा Video

इराणी कप २०२५ स्पर्धेत विदर्भ विरुद्ध शेष भारत संघात रोमांचक सामना होत आहे.चौथ्या दिवशी ऋतुराज गायकवाडने अफलातून झेल पकडून विदर्भाचा दुसरा डाव २३२ धावांवर संपवला.शेष भारताला विजयासाठी ३६१ धावांचे लक्ष्य मिळाले असून पाचवा दिवस निर्णायक ठरणार आहे..एकिकडे भारताचा संघ वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत व्यस्त आहे, तर दुसरीकडे देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धाही भारतात सुरू आहे. सध्या नागपूरमध्ये इराणी कप २०२५ स्पर्धेचा सामना विदर्भ विरुद्ध शेष भारतीय संघात (Rest Of India) खेळला जात आहे. अत्यंत रोमांचक सामना सुरू असून रविवारचा (५ ऑक्टोबर) या सामन्याचा पाचवा आणि शेवटचा दिवस निर्णायक ठरणार आहे. यादरम्यानच या सामन्याच्या चौथ्या दिवशी शेष भारताचा उपकर्णधार ऋतुराज गायकवाडने एक अफलातून झेल पकडून सर्वांना अवाक् केलं..IND vs WI, 1st Test: टीम इंडियाकडून अडीच दिवसात वेस्ट इंडिजचा करेक्ट कार्यक्रम! मायदेशात विजयपथावर परतला आपला संघ.या सामन्यात चौथ्या दिवशी विदर्भाचा संघ दुसऱ्या डावात फलंदाजी करत होता. पण शेष भारताच्या गोलंदाजांनी या डावात चांगली गोलंदाजी करताना त्यांना फार मोठ्या धावा करून दिल्या नव्हत्या. तरी त्यांच्याकडून अमन मोखाडेने ३७ आणि कर्णधार अक्षय वाडकरने ३६ धावा केल्या होत्या. ध्रुव शोरेने २७ धावांचे आणि हर्ष दुबेने २९ धावांचे योगदान दिले. त्यामुळे ९ बाद २०७ धावांपर्यंत विदर्भाने मजल मारली होती. शेवटच्या विकेटसाठी दर्शन नळकांडेला आदित्य ठाकरे साथ देत होता. त्यांनी जवळपास ९ षटके खेळून काढली होती, पण त्यांची विकेट घेता येत नव्हती. .अखेर डावाच्या ९५ व्या षटकात सारांश जैन गोलंदाजीला आला. त्याने टाकलेल्या पहिल्याच चेंडूवर दर्शन चुकला आणि चेंडू त्याच्या बॅटची कड घेऊन मागे गेला. यावेळी यष्टीरक्षकाच्या जवळच असलेल्या ऋतुराजने चपळता दाखवत उजवीकडे सूर मारला आणि उजव्या हाताने जमिनीलगत चेंडू पकडला. त्याने दाखवलेली चपळाईमुळे दर्शनला मात्र ९२ चेंडूत ३५ धावा करून माघारी परतावे लागले. या विकेटसह विदर्भाचा दुसरा डाव ९४.१ षटकात २३२ धावांवर संपला. मात्र पहिल्या डावात घेतलेल्या १२८ धावांच्या आघाडीमुळे त्यांनी शेष भारतासमोर ३६१ धावांचे विजयासाठी लक्ष्य ठेवले. शेष भारतीय संघाकडून अंशुल कंबोजने चांगली गोलंदाजी करताना ४ विकेट्स घेतल्या..या लक्ष्यचा पाठलाग करताना शेष भारताने चौथ्या दिवसाच्या शेवटच्या सत्रात दोन विकेट्स गमावल्या. दिवस अखेर १२ षटकात २ बाद ३० धावा केल्या. त्यांच्याकडून इशान किशन ५ धावांवर आणि कर्णधार रजत पाटिदार २ धावांवर नाबाद आहेत. अभिमन्यू ईश्वरन १७ धावांवर आणि आर्यन जुयाल ६ धावांवर बाद झाले..Ruturaj Gaikwad चे खणखणीत शतक, अर्शीन कुलकर्णीचीही १४६ धावांची खेळी! पृथ्वी शॉ याला मात्र प्लेइंग इलेव्हनमधून का वगळले?.तत्पुर्वी या सामन्यात विदर्भाने प्रथम फलंदाजी करताना अथर्व तायडेच्या १४३ धावांच्या खेळीच्या जोरावर १०१.४ षटकात सर्वबाद ३४२ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर शेष भारत संघाने पहिल्या डावात ६९.५ षटकात सर्वबाद २१४ धावाच केल्या. त्यामुळे शेष भारत संघाला १२८ धावांची पिछाडी स्वीकारावी लागली होती. पहिल्या डावात शेष भारतीय संघारडून अभिमन्यू ईश्वरने ५२ आणि रजत पाटिदारने ६६ धावा केल्या. बाकी कोणी खास काही केलं नाही.गोलंदाजी करताना पहिल्या डावात शेष भारतीय संघाकडून आकाश दीप आणि मानव सुतार यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या, तर विदर्भाकडून यश ठाकूरने ४ विकेट्स घेतल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.