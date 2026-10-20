SA vs AUS 2nd Test: छोटी हाईट, सॉलिड फाईट! टेम्बा बवुमा ऑसी गोलंदाजांना कोळून प्यायला... सोबतीला मार्को यान्सेन उभा राहिला

South Africa vs Australia second Test latest updates: ऑस्ट्रेलियाकडून पहिल्या कसोटीत पराभव पत्करावा लागल्यानंतर यजमान दक्षिण आफ्रिकेने दुसऱ्या सामन्यात दमदार खेळ केलेला पाहायला मिळतोय. आफ्रिकेने ४ बाद ४० आणि ६ बाद ११० अशा दोन आव्हानात्मक परिस्थितीतून पुनरागमन करताना ऑस्ट्रेलियासमोर धावांचा डोंगर उभा केला आहे. कर्णधार टेम्बा बवुमा ( Temba Bavuma) पुन्हा एकदा संकटकाळात ढाल बनून उभा राहिला आणि त्याला मार्को यान्सेनची ( Marco Jansen) याने साथ दिली..ऑस्ट्रेलियाने टॉस जिंकून यजमानांना प्रथम फलंदाजीला बोलावले आणि स्कॉट बोलंडने आफ्रिकेला सुरुवातीलाच तीन धक्के दिले. एडन मार्करम ( ११) चा त्रिफळा उडवल्यानंतर मार्कस एर्कमन ( ६) व डेव्हिड बेडिंगहॅम ( ०) यांना माघारी त्याने पाठवले. मिचेल स्टार्कने आफ्रिकेला चौथा धक्का देताना मॅथ्यू ब्रित्झकेला ( ४) बाद करून ४ बाद ४० अशी दयनीय अवस्था निर्माण केली. पण, बवुमा व रायन रिकल्टन ( ३१) ही जोडी उभी राहिली आणि त्यांच्या अर्धशतकी भागीदारीने संघाला स्थिरावण्यास वेळ दिला..Team India : जसप्रीत बुमराहने २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कपपर्यंत सर्व फॉरमॅटमध्ये खेळू नये! कुणी दिलाय हा सल्ला?.पण, पुन्हा एकदा बोलंडने कहल केला आणि त्याचे पाच विकेट्स घेताना आफ्रिकेविरुद्ध डावात पाच विकेट्स घेणाऱ्या तिसऱ्या वयस्कर ऑसी गोलंदाजाचा मान पटकावला. बोलंडने ३७ वर्ष व १९० दिवसांचा असताना आज ५८ धावांत ५ विकेट्स घेतल्या. त्याच्या आधी बर्ट आयरोनमॉर्गरनी १९३२ मध्ये मेलबर्नवर ४९ वर्ष व ३११ दिवसांचे असताना ६ धावांत ५ आणि क्लॅरी ग्रिमेटने १९३६ मध्ये डर्बन येथे ४४ वर्ष व ६५ दिवसांचा असताना १०० धावांत ७ विकेट्स घेतल्या होत्या..बोलंड कहर करत असताना बवुमा मैदानावर शड्डू ठोकून उभा राहिला आणि त्याला साथ मिळाली मार्को यान्सेनची... या जोडीने सातव्या विकेटसाठी १८६ चेंडूंत १३२ धावांची महत्त्वाची भागीदारी केली. यान्सेन १०० चेंडूंत ९ चौकार व ३ षटकारांसह ८५ धावांवर माघारी परतला, परंतु बवुमा लढला.. त्याने त्याचे पाचवे कसोटी शतक पूर्ण केले. WTC मधील हे त्याचे चौथे शतक ठऱले आणि दक्षिण आफ्रिकेकडून WTC मध्ये सर्वाधिक शतक झळकावणाऱ्या एडन मार्करम व कायले वेरेयने यांच्याशी त्याने बरोबरी केली..Gqeberha येथे कसोटीत शतक झळकावणारा तो पहिला आफ्रिकन कर्णधार ठरला. यापूर्वी १९९२ मध्ये केप्लर वेसेल्स यांनी भारताविरुद्ध नाबाद ९५ धावांची खेळी ही आफ्रिकन कर्णधाराची सर्वोत्तम होती. यान्सेन बाद झाल्यानंतर बवुमा व सिमॉन हार्मर ही जोडी मैदानावर उभी राहिली आहे आणि त्यांनीही शतकी भागीदारीच्या दिशेने कूच केली आहे. हे वृत्त लिहिले तेव्ह बवुमा १२५ व हार्मर ३० धावांवर खेळत होते आणि आफ्रिकेच्या ७ बाद ३१८ धावा झाल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.