SA20 League: भारत - दक्षिण आफ्रिका यांचं नातं घट्ट करणारी स्पर्धा; फाफ डू प्लेसिस, डेव्हिड मिलरसह दिग्गजांच्या भावना व्यत्त

SA20 Season 4 India Day Celebration: एसए20 लीगची भारतातही आपली लोकप्रियता वाढवत आहे. नुकताच मुंबईत 'एसए20 इंडिया डे 2025' कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमासाठी दक्षिण आफ्रिकेचे अनेक स्टार खेळाडू उपस्थित होते.
दक्षिण आफ्रिकेची प्रमुख टी 20 लीग असलेल्या एसए20 ला भारतात वाढती लोकप्रियता आणि चाहतावर्ग मिळत असल्याचा अनुभव येत आहे. मुंबईत पार पडलेल्या यशस्वी ‘एसए20 इंडिया डे 2025’ कार्यक्रमातून हे दिसून आले. या कार्यक्रमाने लीग आणि भारतीय उपखंडातील वाढत्या संबंधांचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठळकपणे पुढे आला आणि 26 डिसेंबर ते 25 जानेवारी 2026 दरम्यान होणाऱ्या सीझन 4 साठी हा कार्यक्रम लॉंचपॅड ठरला.

