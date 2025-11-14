SA20 League: भारत - दक्षिण आफ्रिका यांचं नातं घट्ट करणारी स्पर्धा; फाफ डू प्लेसिस, डेव्हिड मिलरसह दिग्गजांच्या भावना व्यत्त

दक्षिण आफ्रिकेची प्रमुख टी 20 लीग असलेल्या एसए20 ला भारतात वाढती लोकप्रियता आणि चाहतावर्ग मिळत असल्याचा अनुभव येत आहे. मुंबईत पार पडलेल्या यशस्वी ‘एसए20 इंडिया डे 2025’ कार्यक्रमातून हे दिसून आले. या कार्यक्रमाने लीग आणि भारतीय उपखंडातील वाढत्या संबंधांचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठळकपणे पुढे आला आणि 26 डिसेंबर ते 25 जानेवारी 2026 दरम्यान होणाऱ्या सीझन 4 साठी हा कार्यक्रम लॉंचपॅड ठरला..Mumbai Indians च्या नावे आणखी एक ट्रॉफी; T20 लीगमध्ये वर्चस्व, राशिद खानच्या नेतृत्वात SA20 जिंकली.म्युझियम ऑफ सोल्युशन्स (MuSo) येथे आयोजित या सोहळ्यात लीग कमिशनर ग्रॅमी स्मिथ, दक्षिण आफ्रिकन दिग्गज फाफ डू प्लेसिस (जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स), डेव्हिड मिलर (पार्ल रॉयल्स), टॉम मूडी (डर्बन्स सुपर जायंट्स), हाशिम आमला (एमआय केप टाऊन) आणि दक्षिण आफ्रिकन दिग्गज मार्क बाउचर सहभागी झाले. या सोहळ्याची शोभा वाढवण्यासाठी ट्रिस्टन स्टब्स (सनरायझर्स इस्टर्न केप), अॅड्रियन बिरेल्ल (हेड कोच, सनरायझर्स इस्टर्न केप) आणि सौरव गांगुली (हेड कोच, प्रिटोरिया कॅपिटल्स) यांनी विशेष व्हिडिओ संदेशाद्वारे सहभाग नोंदवला आणि सीझन 4 साठी आपला पाठिंबा व्यक्त केला. लीगचा विस्तार साजरा करण्यासाठी कार्यक्रमात विविध फ्रँचायझी प्रतिनिधी आणि अधिकृत प्रसारक जिओस्टार देखील सहभागी झाले..पहिल्या तीन सिझनमध्ये, एसए20 ने भारताबाहेरील सर्वात मोठी टी 20 लीग म्हणून आपली ओळख प्रस्थापित केली आहे. मजबूत फ्रँचायझी आणि प्रसारण पाठबळावर केन विल्यमसन, जो रूट, जॉस बटलर, सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, ट्रेंट बोल्ट यांसारखे आंतरराष्ट्रीय तारे आणि डिवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, क्वेना माफाका, रायन रिकेल्टन यांसारखे उदयोन्मुख दक्षिण आफ्रिकन तरुण खेळाडू या लीग मध्ये एकत्र खेळतात. सीझन 3 हे लीगसाठी वाढीचे निर्णायक वर्ष ठरले. सोल्ड आउट सामन्यांत 70% वाढ, सलग तिसऱ्या वर्षी अंतिम सामन्याला पूर्ण भरलेले मैदान आणि भारत, यूके, यूएस तसेच संपूर्ण आफ्रिकन बाजारपेठांमधील जागतिक टीव्ही प्रेक्षकसंख्येत 37% वाढ झाली..एसए20 लीग कमिशनर स्मिथ म्हणाले, “भारत सुरुवातीपासूनच एसए20 च्या प्रवासाच्या केंद्रस्थानी आहे. आयपीएल मालकीच्या संघांचे पाठबळ आणि जिओस्टारसोबतची भागीदारी ही आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. भारतीय चाहत्यांचा उत्साह आणि ऊर्जा आम्हाला प्रत्येक सिझनमध्ये प्रेरणा देते. त्यांचा हा सहभाग लीगच्या वाढीचा मुख्य घटक राहिला आहे. सीझन 4 कडे वाटचाल करताना आम्ही हा बंध अधिक मजबूत करण्यास आणि दक्षिण आफ्रिका तसेच उपखंडात एकसंध प्रतिसाद देणारी लीग सादर करण्यास उत्सुक आहोत.”जोहान्सबर्ग सुपर किंग्जचा कर्णधार फाफ डू प्लेसिस म्हणाला, “खेळाडू म्हणून आम्हाला एसए20 विषयीचा उत्साह केवळ दक्षिण आफ्रिकेतच नाही तर भारतातही जाणवतो. स्पर्धात्मक, मनोरंजक आणि खऱ्या अर्थाने जागतिक अशी ही जगातील सर्वोत्तम टी 20 लीगपैकी एक आहे. भारतातील चाहते आमचे सामने पाहतात, संघ ओळखतात आणि आमच्याशी जोडलेले आहेत हे पाहून खूप आनंद होतो. इतक्या कमी कालावधीत या लीगने काय साध्य केले आहे याची ही पावती आहे.”.पार्ल रॉयल्सचा फलंदाज डेव्हिड मिलर म्हणाला, “एसए20 ही अशी लीग बनली आहे, जी चाहते खऱ्या अर्थाने स्वतःची म्हणू शकतात. केप टाऊन, जोहान्सबर्ग किंवा मुंबई असे तुम्ही कुठेही असलात तरी सर्वत्र लोक आपल्या संघांना पाठिंबा देतात, हायलाइट्स शेअर करतात आणि खेळाडूंशी संवाद साधतात. चाहत्यांशी असलेला हा संबंधच लीगचे सर्वात मोठे यश आहे. हीच गोष्ट क्रिकेटला राष्ट्रांमधील एक उत्सव बनवते.”डर्बन्स सुपर जायंट्सचे ग्लोबल डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट टॉम मूडी म्हणाले, “एसए20 ने खऱ्या अर्थाने खेळाडू, चाहते आणि फ्रँचायझी यांना सीमापार म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जोडले आहे. प्रत्येक सीझनमध्ये क्रिकेटची गुणवत्ता आणि त्याभोवतीचा उत्साह दोन्ही वाढत आहेत. दक्षिण आफ्रिकेचा आत्मा आणि जागतिक क्रिकेट समुदाय यांना ही लीग एकत्र आणते आणि भारताकडून मिळणारा वाढता पाठिंबा या कहाणीला आणखी उर्जा देतो.”.एमआय केप टाऊनचे प्रशिक्षक हाशिम आमला म्हणाले, “उत्साह आणि चाहत्यांपलीकडे, एसए20 ही लीग तरुण खेळाडूंना शिकण्याची, जुळवून घेण्याची आणि उच्चस्तरीय स्पर्धेत भाग घेण्याची संधी देते. या प्लॅटफॉर्मवरील क्रिकेटची गुणवत्ता आणि मिळणारी संधी उल्लेखनीय आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या पुढील पिढीच्या प्रतिभेला ही लीग कशा प्रकारे आकार देत आहे हे तुम्ही आधीपासूनच बघू शकत आहात. ही लीग खरोखरंच स्थानिक पातळीवरील क्षमता आणि जागतिक ख्याती यांमधला पूल बनली आहे.”दक्षिण आफ्रिकेचे दिग्गज मार्क बाउचर म्हणाले, “भारतीय आणि दक्षिण आफ्रिकन क्रिकेटमध्ये नेहमीच आदर, स्पर्धा आणि खेळावरील अपार प्रेम यांचं एक खास नातं राहिलं आहे. एसए20 हे नातं पुढे नेत आहे, दोन्ही संस्कृतींना एकत्र आणून काहीतरी विलक्षण निर्माण करत आहे.”.SA20 Cricket Record: पार्ल रॉयल्सने T20 क्रिकेटमध्ये घडवला इतिहास; 'एसए20 इंडिया डे 2025' मध्ये जिओस्टारने सीझन 4 साठीचा त्यांचा प्रोमो सादर केला. त्यात एसए20 च्या गतिमान खेळाची आणि उत्साही चाहत्यांच्या उर्जेची झलक दाखवणारा एक प्रभावी दृश्यात्मक अनुभव होता. त्यातून आगामी रोमांचक सिझनसाठी वातावरण तयार केले. याशिवाय, कंटेंट क्रिएटर्स आणि सुपरफॅन्स यांनी भारतात लीगच्या अस्सल भावनांचा आनंद घेतला आणि प्रत्येकाला एसए20 सबंधित विशेष गोष्टी मिळाल्या.सीझन 4 जवळ येत असताना, एसए20 भारताशी असलेले आपले नाते आणखी दृढ करण्यास सज्ज आहे. उच्च दर्जाच्या क्रिकेट आणि अप्रतिम मनोरंजनाच्या आपल्या मूळ तत्वांशी प्रामाणिक राहून फ्रँचायझी, प्रसारक, भागीदार यांच्या पाठिंब्याने लीग अधिक आकर्षक, रोमांचक आणि अतुलनीय बनवण्यास कटिबद्ध आहे. 