Arjun Tendulkar Wedding: अर्जुनच्या लग्नासाठी PM मोदीनांही आमंत्रण; स्वत: वरबाप सचिन तेंडुलकरने केली पोस्ट

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर लवकरच लग्नबंधनात अडकणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. त्याचे सानिया चंडोक हिच्यासोबत लग्न होणार आहे. त्यांच्या लग्नाची आमंत्रणंही देण्यास सुरुवात झाली आहे. नुकतेच सचिन तेंडुलकरने सहकुटुंब जाऊन भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊ त्यांना या लग्नाचे आमंत्रण दिले आहे. .Sachin Tendulkar: सचिन तेंडुलकर खरंच BCCI चा अध्यक्ष होणार का? मास्टर ब्लास्टरची टीम म्हणते, तुम्ही जे ऐकलं आहे ते... .सानिया चंडोक ही प्रसिद्ध उद्योगपती रवी घई यांची नात असून तिचा अर्जुनसोबत गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये एका खासगी कार्यक्रमात साखरपुडा पार पडला होता. आता हे दोघेही यावर्षी लग्नबंधनात अडकणार आहेत. त्यांच्या लग्नाबाबत बरीच चर्चा सुरू होती. यातच आता सचिनने स्वत: सोशल मीडियावर मोदींना आमंत्रण दिल्याची पोस्ट शेअर केल्याने अर्जुन आणि सानिया लवकरच लग्न करणार असल्याच्या बातम्यांवर शिक्कामोर्तब झाले आहे..सचिनने पोस्ट केली आहे की 'माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांना अर्जुन आणि सानियाच्या लग्नासाठी आमंत्रित करताना आनंद होत आहे. मोदीजी यांचे आभार की त्यांनी या युवा जोडप्याला आशीर्वाद दिले आणि त्यांना चांगला सल्ला दिला.' सचिनने या पोस्टसोबत नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतच्या भेटीचा फोटोही शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये सचिनसोबतच त्याची पत्नी अंजली तेंडुलकर, मुलगी सारा तेंडुलकर, मुलगा अर्जुन आणि होणारी सून सानिया देखील दिसत आहेत.याशिवाय सचिनने अमित शाह यांनाही आमंत्रित केल्याची पोस्ट शेअर केली आहे. .मीडिया रिपोर्ट्सनुसार अर्जुन आणि सानिया यावर्षी मार्च महिन्यात लग्न करणार आहेत. मात्र लग्नाची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. पण ५ मार्च रोजी लग्न होण्याची चर्चा आहे. म्हणजेच आयपीएल २०२६ स्पर्धा सुरु होण्यापूर्वी हे दोघे लग्न करणार आहेत. अर्जुन आणि सानिया अनेक वर्षांपासून एकमेकांना ओळखत असून चांगले मित्र देखील होते. पण अनेक वर्षांच्या रिलेशनशीपनंतर आता ते लग्न करणार आहेत. सानिया अनेकदा तेंडुलकर कुटुंबियांच्या विविध कार्यक्रमांमध्येही सहभागी झाल्याचे दिसली आहे. ती सारा तेंडुलकरचीही फार जवळची मैत्रीण आहे.सध्या सानिया ही पशुवैद्यकिय क्षेत्रात काम करते. ती वेटरिनरी टेक्निशियन आहे. तसेच मुंबईतील 'Mr. Paws Pet Spa & Store LLP' या संस्थेची डायरेक्टर आणि पार्टनर आहे..Arjun Tendulkar Engagement: अर्जुन तेंडुलकरचा झाला साखरपुडा? सचिनची होणारी सून आहे मुंबईतील बिझनेसमनची नात.डावखुरा अष्टपैलू खेळाडू असलेला अर्जुन तेंडुलकर सध्या गोव्याकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळतो. त्याने २४ प्रथम श्रेणी सामने खेळले असून ५२ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि ६८५ धावा केल्या आहेत. त्याने २४ लिस्ट ए सामन्यांमध्ये २६ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि १६० धावा केल्या आहेत. २९ टी२० सामन्यात त्याने ३५ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि १८९ धावा केल्या आहेत. अर्जुनने आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सकडून पदार्पण केले होते. पण मुंबईने आयपीएल २०२६ साठी त्याला लखनौ सुपर जायंट्सकडे ट्रेड केले आहे. त्यामुळे आता तो लखनौकडून खेळताना दिसणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.