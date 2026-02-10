Cricket

Arjun Tendulkar Wedding: अर्जुनच्या लग्नासाठी PM मोदीनांही आमंत्रण; स्वत: वरबाप सचिन तेंडुलकरने केली पोस्ट

अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चंडोक लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहेत. त्यांच्या लग्नाचे आमंत्रण सचिन तेंडुलकरने सहकुटुंब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन त्यांना दिले आहे.
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर लवकरच लग्नबंधनात अडकणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. त्याचे सानिया चंडोक हिच्यासोबत लग्न होणार आहे. त्यांच्या लग्नाची आमंत्रणंही देण्यास सुरुवात झाली आहे. नुकतेच सचिन तेंडुलकरने सहकुटुंब जाऊन भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊ त्यांना या लग्नाचे आमंत्रण दिले आहे.

