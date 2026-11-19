Sachin Tendulkar Recalls Early Memories of MS Dhoni Power Hitting: भारताचा आणि चेन्नई सुपर किंग्सचा माजी कर्णधार एमएस धोनीने १७ नोव्हेंबर रोजी इंडियन प्रीमियर लीगमधून निवृत्ती घेतली आहे. धोनी आयपीएलमधून निवृत्त झाल्याने खेळाडू म्हणूनही त्याची कारकिर्द संपली. तो आता आयपीएल २०२७ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सचा मेंटॉरची जबाबदारी सांभाळताना दिसेल. धोनीच्या निवृत्तीवर जगभरातील अनेक आजी-माजी क्रिकेटपटूंनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरनेही धोनीबद्दल केलेली पोस्ट चर्चेत आहे. .MS Dhoni Retirement: मै हर एक पल का शायर! धोनीने शेअर केला निवृत्तीनंतर खास Video; म्हणाला, 'चाहत्यांनी मला चुकीचे ठरवले...'.सचिनने त्याच्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की भारताच्या बांगलादेश दौऱ्यातच धोनीकडे असलेली ताकद ओळखली असल्याचे सांगितले आहे. सचिनने हा नेमका कधीचा दौरा याचा उल्लेख केला नसला तरी तो २००४-०५ च्या दौऱ्याबद्दल बोलत असल्याचा कयास लावला जात आहे. कारण धोनीने २००४ मध्ये बांगलादेश दौऱ्यात चितगावमध्ये झालेल्या वनडे मालिकेतून सौरव गांगुलीच्या नेतृत्वाखाली पदार्पण केले होते. त्यावेळी सचिनही भारतीय संघाचा भाग होता..सचिनने त्याच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की 'मला अजूनही आठवतंय की बांगलादेशमध्ये एमएसला फलंदाजी करताना पाहून मी सौरवा सांगितलं होतं की त्याच्या पॉवर हिटिंगमध्ये काहीतरी खास आहे. त्याच्याकडे एक दुर्मिळ देणगी असल्याचं स्पष्ट दिसत होतं आणि त्यानंतर त्याचा प्रवास अविश्वसनीय राहिला.'सचिनने पुढे लिहिले, 'तुझ्यासोबत ड्रेसिंग रुम शेअर करणे आणि भारतीय क्रिकेटमधील आपल्या काही अविस्मरणीय क्षणांचा भाग असणे हा खरा आनंद होता. तू काहीतरी खास करशील, हा नेहमीच माझा विश्वास होता आणि तू त्यापेक्षाही खूप काही साध्य केलं. तू भारतीय क्रिकेटसाठी सर्वोत्तम योगदान दिलं आणि तुझ्यासोबत तुझ्या प्रवासाचा भाग बनण्याचा अनुभव अद्भुत होता. मस्त खेळलास, एमएस!'.धोनी आणि सचिन अनेकवर्षे भारतीय संघाकडून एकत्र खेळले. सचिन धोनीच्या नेतृत्वातही खेळला, तसेच त्यांनी एकत्र २०११ वनडे वर्ल्ड कपही जिंकला आहे.धोनीची कारकिर्ददरम्यान, एमएस धोनीने त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत कर्णधार म्हणून २००७ टी२० वर्ल्ड कप, २०११ वनडे वर्ल्ड कप आणि २०१३ चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली. तो तीन आयसीसी ट्रॉफी जिंकणारा एकमेव भारतीय कर्णधार आहे. त्याने ५३८ आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये १६ शतके आणि १०८ अर्धशतकांसह १७२६६ धावा केल्या आहेत. त्याने यष्टीरक्षक म्हणून ८२९ बळी (६३४ झेल आणि १९५ स्पम्पिंग) घेतले. याशिवाय त्याने ३३२ सामन्यांत नेतृत्व केले, जो विश्वविक्रम आहे..Dhoni Retirement: "तू आमचा थाला अन् कर्णधार नेहमीसाठीच राहशील...", ऋतुराज गायकवाडची धोनीसाठी भावूक पोस्ट.तसेच आयपीएल कारकिर्दीत त्याने २७८ सामन्यांमध्ये २४ अर्धशतकांसह ५४३९ धावा केल्या आहेत. त्याने यष्टीरक्षक म्हणून २०१ बळी (१५४ झेल आणि ४७ स्टम्पिंग) घेतले. त्याने चेन्नई सुपर किंग्सचे नेतृत्व करताना ५ आयपीएल ट्रॉफीही जिंकून दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.