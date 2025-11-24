Dharmendra Death: 'असं वाटतंय १० किलो रक्त कमी झालंय...' सचिन तेंडुलकरची धर्मेंद्र यांच्यासाठी भावूक पोस्ट

बॉलिवूडचे ही-मॅन धर्मेंद्र यांच्या निधनाने संपूर्ण देशभरातून हळहळ व्यक्त होत आहे. सचिन तेंडुलकरने त्यांच्या आठवणींना उजाळा देत भावुक पोस्ट शेअर केली आहे. सचिनने म्हटले आहे की त्यांच्या निधनाने त्याला १० किलो रक्त कमी झाल्यासारखे वाटत आहे..बॉलिवूडचे ही-मॅन म्हणून प्रसिद्ध असलेले जेष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचे सोमवारी (२४ नोव्हेंबर) मुंबईत निधन झाले. त्यांनी वयाच्या ८९ व्या वर्षी राहत्या घरी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनानंतर अभिनय क्षेत्रासोबतच संपूर्ण देशभरातून हळहळ व्यक्त होत आहे. धर्मेंद्र मागील काही दिवसांपासून आजारी होते. त्यांच्यावर गेल्या काही दिवसांपासून घरीच उपचार सुरू होते, पण त्यांचे सोमवारी निधन झाले. यानंतर त्यांना अनेकांनी श्रद्धांजली वाहिली आहे. भारताचा मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरनेही त्यांच्यासाठी भावुक पोस्ट शेअर केली आहे..Dharmendra vs Underworld : 'मेरे पास पूरी आर्मी है...' अंडरवर्ल्डला धर्मेंद्र यांनी दिलेली धमकी, म्हणालेले...'माझ्याशी कधी पंगा घेतला तर...'.सचिनने त्याच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की 'अनेकांप्रमाणेच मलाही धर्मेंद्र हे चटकन आवडले होते. त्यांनी अभिनेते म्हणून त्यांच्या बहुआयामी अभिनयाने आपले मनोरंजन केले. आमचा ऑन-स्क्रिन बाँड जेव्हा मी त्यांना भेटलो, तेव्हा आणखी भक्कम झाला. त्यांची ऊर्जा संसर्गजन्य होती, ते नेहमीच मला सांगायचे, तुला पाहून माझं एक किलो रक्त वाढतं.''त्यांच्यात एक नैसर्गिक ऊब होती, ते त्यांच्याजवळ असलेल्या सर्वांना विशेष आणि महत्त्वाचे असल्याची जाणीव करून द्यायचे. ते असे व्यक्ती होते, ज्यांचा चाहता न होणे अशक्य आहे. आज त्यांच्या निधनाने माझा उर भरून आला आहे. असं वाटतंय की माझे १० किलो रक्त कमी झाले आहे. तुम्हाला मिस करू.'.धर्मेंद्र सचिन तेंडुलकरचे चाहते होते. त्यांनी २०२१ मध्ये सचिनसोबत झालेल्या भेटीबद्दल खास पोस्टही केली होती. त्यांनी लिहिले होते. 'देशाच्या गौरवशाली सचिनची अचानक विमानात भेट झाली. सचिन जेव्हाही मला भेटला तेव्हा, माझा गोड मुलगा बनून भेटला आहे.'.दरम्यान सचिन व्यतिरिक्त भारताच्या अनेक क्रिकेटपटूंनी धर्मेंद्र यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. यात विरेंद्र सेहवाग, हरजभजन सिंग, शिखर धवन, केदार जाधव अशा अनेक क्रिकेटपटूंचा समावेश आहे..धर्मेंद्र यांनी १९६० मध्ये 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' या चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पाऊल टाकले होते. त्यांची शोले चित्रपटातील वीरू ही भूमिका प्रचंड गाजली. 'फूल और पत्थर' या १९६६ मध्ये आलेल्या चित्रपटाने त्यांना ऍक्शन हिरो म्हणून ओळख मिळवून दिली होती. धर्मेंद्र यांच्यावर विलेपार्ले येथील स्मशानभूमित अंत्यसंस्कार करण्यात आली. त्यांचा मोठा मुलगी सनी देओलने त्यांना मुखाग्नी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.