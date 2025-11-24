Cricket

Dharmendra Death: 'असं वाटतंय १० किलो रक्त कमी झालंय...' सचिन तेंडुलकरची धर्मेंद्र यांच्यासाठी भावूक पोस्ट

Sachin Tendulkar tribute to Actor Dharmendra: धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर सचिन तेंडुलकरने भावुक पोस्ट शेअर केली आहे. सचिनसह अनेक क्रिकेटपटूंनीही धर्मेंद्र यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.
Sachin Tendulkar Mourns Dharmendra’s Demise

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • बॉलिवूडचे ही-मॅन धर्मेंद्र यांच्या निधनाने संपूर्ण देशभरातून हळहळ व्यक्त होत आहे.

  • सचिन तेंडुलकरने त्यांच्या आठवणींना उजाळा देत भावुक पोस्ट शेअर केली आहे.

  • सचिनने म्हटले आहे की त्यांच्या निधनाने त्याला १० किलो रक्त कमी झाल्यासारखे वाटत आहे.

Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
