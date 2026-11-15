U19 Asia Cup India Win: 'कमालीची फिनिश...' लेक आर्यवीरसह युवा टीम इंडियाचं सेहवागकडून भरभरून कौतुक; सचिन, गांगुलीकडूनही शाबासकी

Cricket Fraternity Reacts on Team India’s U19 Asia Cup Victory : आव्हान ३३८ धावांचे. त्यासमोर अवस्था ८ बाद २५२... पण येथूनच हरलेला सामना जिंकण्याचा पराक्रम भारताच्या युवकांनी केला आणि थरारक सामन्यात पाकिस्तानचा एक विकेटने पराभव करणाऱ्या भारतीयांनी १९ वर्षांखालील आशिया करंडकावर आपले नाव सन्मानाने कोरले. या स्पर्धेत साखळी सामन्यात भारताची पाकिस्तानविरुद्ध हार झाली होती. गतवेळेस आयुष म्हात्रेच्या कर्णधारपदी खेळलेल्या आणि वैभव सूर्यवंशीचा समावेश असलेल्या संघाचाही अंतिम सामन्यात पराभव झाला होता. या दोन्ही पराभवांची परतफेड लक्ष्य रायचंदानी याच्या भारतीय संघाने केली. अखेरच्या चेंडूपर्यंत श्वास रोखून धरायला लावणाऱ्या या सामन्यात दहाव्या क्रमांकाचा फलंदाज मोहित उल्वा हिरो ठरला. अखेरच्या चेंडूवर तीन धावांची गरज असताना त्याने शानदार चौकार मारला आणि भारताला रोमहर्षक विजय मिळवून दिला. भारताच्या या रोमांचक विजयावर अनेक आजी-माजी भारतीय क्रिकेटपटूंनी प्रतिक्रिया दिली आहे. .IND vs PAK Asia Cup Final: कोण आहे मोहित उल्वा, ज्याने शेवटच्या चेंडूवर फोर मारत भारताला पाकिस्तानविरुद्ध जिंकवलं?.कर्णधार रायचंदानी (८०), आर्यवीर सेहवाग (५८) यांच्या प्रयत्नानंतर भारतीय संघाचा पाठलाग कमीच पडत होता. त्यातच ४२व्या षटकांत ८ बाद २५२ अशी अवस्था झाली होती. त्या क्षणी भारताने हा सामना जवळपास गमावल्यासारखाच होता, परंतु मानल चौहान (३२ चेंडूत ४७) आणि मोहित उल्वा (२६ चेंडूत नाबाद ४९) यांना हार मान्य नव्हती. त्यांनी त्या क्षणापासून उलटवार करण्यास सुरुवात केली आणि नवव्या विकेटसाठी ३५ चेंडूत ५७ धावांची भागीदारी केली. मानल चौहान बाद झाला आणि अखेरचा फलंदाज वेंकटा मैदानात आला तेव्हा २९ धावांची गरज होती, परंतु वेंकटा यानेही धैर्याने किल्ला लढवला. त्याने आठ चेंडूंत नाबाद ११ धावा केल्या. वेंकटा आणि मोहित यांनी अखेरच्या विकेटसाठी १८ चेंडूंत नाबाद ३० धावांची भागीदारी केली. विशेष म्हणजे या दोघांनी विचारपूर्वक फलंदाजी केली..त्याअगोदर डावाच्या सुरुवातीला लक्ष रायचंदानी याने ८० धावांची खेळी केली, परंतु त्यासाठी त्याने १०१ चेंडू घेतले. दुसरा सलामीवीर आर्यवीर सेहवागने, जो वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आहे, त्याने ६१ चेंडूत ५८ धावा केल्या. सेहवाग आणि रायचंदानी यांनी ९५ धावांची सलामी दिली, परंतु ३३८ धावांचे लक्ष्य पाहता या सलामीचा वेग कमीच होता. आवश्यक धावा आणि शिल्लक चेंडू यांमधील अंतर वाढत गेल्याचे दडपण भारतीय फलंदाजांवर आले. त्यातच स्वतः रामचंदानी आणि अन्वय द्रविड (धावचीत) सलग दोन चेंडूंवर बाद झाले. तेथूनच भारतीयांचा लढा आणखी तोकडा पडत गेला. पण अखेर मानल चौहान आणि मोहित उल्वा यांच्या प्रयत्नामुळे भारताने विजय मिळवला.दरम्यान, आर्यवीरने या स्पर्धेत सर्वाधिक ३६१ धावा केल्या. त्याने ३ अर्धशतके आणि १ शतक केले. त्याच्या या कामगिरीमुळे त्याला स्पर्धेत सर्वोत्तम खेळाडू म्हणून निवडण्यात आले..IND vs PAK Asia Cup Final: पाकिस्तानच्या जबड्यातून विजय खेचला; आपला भारत आशियाचा राजा झाला .युवा संघाचं कौतुकया विजयानंतर वीरेंद्र सेहवागने केवळ त्याच्या मुलाचे आर्यवीरचेच नाही, तर संपूर्ण संघाचेही कौतुक केले. त्याने लिहिले की 'काय कमालीचा सामना होता! कमालीचा शेवट झाला! १९ वर्षांखालील आशिया करंडकाच्या अंतिम सामन्यात ३३८ धावांचा पाठलाग करताना पाकिस्तानला हरवण्यासाठी जबरदस्त हिंमत लागते. लक्ष्यच्या ८० धावा, आर्यवीरच्या ५८ धावा, आणि मग जेव्हा आपल्याला चमत्काराची गरज होती तेव्हा मानल चौहान आणि मोहित उल्वा यांची मस्त खेळी. अविश्वसनीय विजय होता हा. या युवा चॅम्पियन्सचा अभिमान वाटतो!'.माजी कर्णधार सौरव गांगुलीनेही युवा भारतीय संघाचे कौतुक करताना सेहवागचाही विशेष उल्लेख केला आहे. त्याने लिहिले '१९ वर्षांखालील भारतीय संघाला शाबासकी. अप्रतिम कामगिरी. यंग सेहवाग... त्याने या स्पर्धेत मस्त कामगिरी केली. संघातील इतर प्रत्येक सदस्यानेही तशीच चांगली कामगिरी केली. वीरूला नक्कीच खूप अभिमान वाटत असेल.'.मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरनेही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याने लिहिले, 'सांघिक खेळात प्रत्येक खेळाडू, प्रत्येकाचे योगदान आणि प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा असतो. भारताने हे शानदार खेळासह दाखवून दिले. १९ वर्षांखालील आशिया करंडक जिंकल्याबद्दल आपल्या युवा विजेत्यांचे अभिनंदन.'.भारताने स्वीकारली ट्रॉफीअखेर आशिया करंडक भारताकडे बक्षीस वितरण समारंभासाठी आशिया क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष आणि पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसीन नक्वी उपस्थित नव्हते. त्यामुळे विजेतेपदाचा करंडक भारतीयांनी स्वीकारला. याअगोदर सीनियर संघाने (सूर्यकुमार यादव कर्णधार) आणि महिला संघाने विजेतेपद मिळवूनही नक्वी यांच्या हस्ते करंडक स्वीकारण्यास नकार दिला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.